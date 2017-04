Fördel Atlético efter första kvartsfinalen

Atlético vann med 1-0 mot Leicester och har en liten fördel till returmötet. Resultatet var dock i underkant då Atlético var det klart bättre laget.

Craig Shakespeare hade taktiken klar för sig inför matchen på Calderón - backa hem och få med sig ett så bra resultat som möjligt till returmatchen i Leicester. Han är nog inte helt missnöjd med resultatet, med tanke på hur matchen såg ut. Atlético ägde störe delen av matchen och faktum är att Leicester inte hade ett enda skott på mål. Cholo Simeone är nog också någorlunda nöjd, med tanke på att man inte släppte in något bortamål.I returmatchen ligger alltså pressen på Leicester, medan Atlético kan falla tillbaka i sitt solida försvarsspel. Skulle man dessutom lyckas kontra in ett mål på King Power Stadium blir tufft för Leicester. Taktiken inför returen bör vara lika klar för Simeone som den var för Shakespeare inför onsdagens match, men med det sagt går inget att ta ut förväg.Leicester stod för avsparken men Atlético dominerade spelet totalt under matchens inledning. Fernando Torres har matchens första avslut när Griezmann hittar in med en passning, men Schmeichel räddar. Minuten senare är det ytterst nära 1-0 efter att Koke dragit till med ett dunderskott som dock tar i ribban. Ett drömmål värt namnet, om den gått in. Griezmann, Carrasco och Saúl testar också avslut under den första kvarten, som Atlético fullständigt dominerade, men ingen lyckas träffa mål.Leicester ligger väldigt lågt med hela laget och har försvarsspelet som högsta prioritet, vilket ger en ganska repetitiv matchbild. Atlético involverar som vanligt ytterbackarna i spelet och Griezmann styr och ställer väldigt mycket i anfallsspelet, samtidigt som Leicester ställer upp en riktig köttmur framför Schmeichel.Matchens största snackis sker i den 28:e minuten när Antoine Griezmann drar iväg på en kontring och görs ned av Marc Albrighton, som varnas. Jonas Eriksson pekar dessutom på straffpunkten, men reprisen visar att tacklingen skedde utanför straffområdet. Griezmann tar själv hand om straffen och gör inget misstag. 1-0 till Atlético. Mycket av efterspelet har så klart handlat om straffsituationen, och kritiken mot Eriksson har varit hård. Samtidigt kan sägas att han missade en ganska så klar straff när Saúl stämplades inne i straffområdet drygt fem minuter senare.I offensiv väg har inte Leicester mycket att komma med. Vardy drar iväg på ett par kontringar och det kommer en del inlägg och ett par skott utifrån, men ingenting hotar Jan Oblak i målet. Förutom ytterligare ett farligt långskott av Koke kommer inte Atlético heller kommer till några farliga lägen under de första 45 minuterna. Spelmässigt gör man dock en bra första halklek.Andy King ersätter Shinji Okazaki i halvtid för Leicester, men det ger ingen större förändring i matchbilden. Atlético är fortsatt dominanta i andra halvlek och äger bollinnehavet, men de riktigt farliga lägena saknas hos de rödvita. I den 55:e minuten blir det lite oreda i Atléticos försvar efter ett långt inkast och för första gången blir det farligt för Leicester, som får ett par skott blockerade innan Mahrez skjuter bollen utanför.Leicester gör en bra match rent försvarsmässigt, mycket tack vare Robert Huth som leder backlinjen på ett bra sätt. Han drar dock på sig en varning i andra halvlek när han drar ned Griezmann, vilket betyder att han är avstängd i returmötet.Matchen öppnar upp sig något i mitten av andra halvlek och Leicester kommer upp då och då. Det stora problemet är de har svårt att behålla bollen mot Atléticos återerövringsspel.Fernando Torres har en bra möjlighet att göra 2-0 när han drar med sig bollen förbi Robert Huth, men han halkar innan han ska skjuta och chansen rinner ut i sanden.Simeone vill ha in ett andra mål och byter in Ángel Correa med drygt 25 minuter kvar att spela. Ut går Yannick Carrasco. Correa kommer ofta in centralt och erbjuder mer i spelet på små ytor, vilket är nyttigt mot Leicesters tighta försvar. Det stannar dock inte där, utan Simeone sätter in Thomas i den 75:e minuten. Fernando Torres får kliva av. Även Leicester gör ett byte när Slimani ersätter Vardy.Det blir dock ingen fröjdig avslutning på matchen. Leicester är någorlunda nöjda med resultatet och vill inte släppa in fler mål, och Atlético kommer inte igenom. De fasta situationerna håller också alldeles för låg kvalité för att Atlético ska kunna hota, och matchen slutar 1-0. Sett till matchbilden borde nog Atlético gjort fler mål, och det är någorlunda öppet inför returen.Skott (på mål) 14(3) - 7(0)Regelbrott 10 - 16Hörnor 8 - 1Offside 1 - 1Bollinnehav 68% - 32%Gula kort 0 - 3Röda kort 0 - 0