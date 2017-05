Gabi: "Det gäller att hålla känslorna i styr"

Atlético de Madrids presskonferens inför Champions League-semifinalen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu. Lagkapten Gabi på podiet.

GABI

Det är ert fjärde möte med Real Madrid i Europasammanhang. Vad är skillnaden känslomässigt och kanske framförallt fotbollsmässigt den här gången?

"Alla matcher mot Real Madrid är annorlunda. En sak är säker; vi har samlat på oss väldigt mycket rutin från den här turneringen. Vi tar oss allt längre i den här turneringen och förhoppningsvis skall resultaten vara ett annat än de tidigare gångerna".



Vad har ni fördelar respektive nackdelar? Traditionellt är ni ett lag som försvarar väldigt bra, men hur tar ni er an ett lag som förlitar sig så mycket på sin styrka i anfallsspelet?

"Jag tycker inte att Real Madrid bara är ett lag som förlitar sig på sin förmåga i anfallet utan de dominerar samtliga delar av spelet på ett väldigt bra sätt. När de behöver dra sig tillbaka för att försvara gör de det på ett väldigt bra sätt. De har väldigt bra konstringsspel. De har ett välutvecklat spel som också baseras på kombinationer. Jag tycker att Atlético de Madrid är ett väldigt komplett lag idag. Vi är ett lag som har visat upp en mängd olika spelsätt. Vi kommer säkerligen hitta det bästa möjliga sättet att skada Real Madrid under morgondagen. Båda lagen har ett väldigt likt spelsätt och matchen kommer avgöras i de båda straffområdena".



Ni har mött varandra många gånger och Zinedine Zidane sade tidigare att "det inte finns något att hitta på" eftersom ni känner varandra så väl. Vad är nyckeln imorgon och vad är det som ni inte skall återupprepa den här gången?

"Det gäller att vi kontrollerar våra känslor på ett väldigt bra sätt. För mig personligen är det betydligt mer spännande att spela mot Real Madrid än mot något annat lag. Vi hoppas ta oss till final för att vinna den här Champions League-titeln som så många av oss väntar otåligt på. Därför gäller det att vi kontrollerar våra känslor under morgondagen och gör en perfekt match för att försöka vinna mot Real Madrid. De här matcherna är alltid jämna. Varje liten detalj, varje sak man lyckas med framför mål kommer bestämma utgången resultatmässigt".



Ni är ett lag som alltid har nästa match i åtanke. Den här gången måste ni ha i åtanke att det är ett dubbelmöte och att det finns en match efter den på Santiago Bernabéu under morgondagen. Är det här något som motiverar er ännu mer?

"Den första matchen i Champions League är alltid viktig. När vi har tagit oss vidare från dubbelmötena med Barcelona eller Bayern München har vi alltid gjort en väldigt bra första match. Det är samma sak här. När det gäller den andra matchen i ett dubbelmöte så spelas den på ett sätt som blir konsekvensen av det man gjort i den första. Att ta med sig ett positivt resultat från Bernabéu under morgondagen är förstås viktigt. Vi är naturligtvis medvetna om hur det är att spela på Bernabéu och vad det betyder för de att spela på hemmaplan i den första matchen. Vi är här för att göra en riktigt bra match och det hela kommer avgöras på vår hemmaarena, precis så som vi själva vill att det ska vara".



Juanfran skrev ett öppet brev till Atlético-supportrarna efter den senaste Champions League-finalen i Milano. I det nämnde han att du kommer lyfta Champions League-troféen. Tror du att du kommer lyfta den?

"I och med att han är en väldigt nära vän till mig så hoppas jag att han ska få som han vill. Förhoppningsvis blir det så. Det är en känsla som hela laget bär med sig p.g.a. sättet som vi arbetar på, det vi känner för den här turneringen och hur vi ser på det hela som 'atléticos'. Vi kan dock inte åstadkomma det med hjärtat. Det gäller att jobba på väldigt hårt eftersom vi utan tvekan är på rätt väg i och med att vi befinner oss i en semifinal. Cupturneringar vinner man inte med hjärtat. Det gäller att vi gör en nästintill perfekt match under morgondagen för att nå ytterligare en final och förhoppningsvis lyckas vi vinna Champions League utifrån det, men först måste vi ta oss dit genom att stå som segrare i det här dubbelmötet".

