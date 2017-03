Gabi och Šime Vrsaljko räddade Fernando Torres

Fernando Torres läge är stabilt. Anfallaren är vid medvetande och har röntgats för huvud och hjärnskador där det konstanterats att han inte lider av några men efter smällen mot Deportivo. Gabi och Vrsaljko spelade en avgörande roll när anfallaren föll ihop medvetslös. Han andades dock hela tiden.

Goda nyheter.Fernando Torres läge är stabilt efter den otäcka kollisionen med Álex Bergantiños under torsdagskvällen. Det meddelade Atlético de Madrid strax efter slutsignalen på Riazor. Anfallaren fördes till sjukhus iförd nackkrage av Riazors sjukpersonal sedan matchen stoppats upp under en längre sekvens där spelare, ledare och en överväldigande majoritet av arenan chockats av situationen som uppstått. Torres har röntgats för såväl huvud och hjärnskador på Modelo de A Coruñas sjukhus som ligger i anslutning till arenan där det sedermera bekräftades att han inte drabbats av några skador. Han tappade visserligen medvetandet, men fortsatte att andas under tiden.Deportivos chefsläkare Carlos Lariño uttalade sig om Torres situation i samband med en radiointervju i Cadena COPE natten till fredag gällande spelarens situation och det som hände:sade Lariño till radiostationen.Antonio Sans, talesman för Bahía Internacional, agenturen som representerar Torres gick snabbt ut i media och lugnade de röd-vitrandiga supportrarna. Därefter pratade han i Cadena SER om det inträffade:Torres gamla representant José Antonio Martín, mer känd som Petón i agent och mediakretsar hade också pratat med familjen strax innan han uttalade sig i COPE:sade han.