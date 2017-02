Hattrick av Gameiro och sviten är bruten

Atlético hade inte vunnit på El Molinón sedan 2008 och såg inte ut att göra det den här gången heller. Men Kevin Gameiro ville annat. I den 80:e minuten gjorde han 2-1, i den 81:a gjorde han 3-1 och i den 85:e gjorde han 4-1.

Sporting

Atlético

Atlético har inte trivts bra uppe i Gijón och inför dagens match var det är nio år sedan man lyckades vinna på Spaniens äldsta fotbollsarena. Starten av matchen var inte heller övertygande och Sporting såg bekväma ut med sitt aggresiva spel. Samtidigt fanns en osäkerhet i Atléticos offensiva spel och försvaret svajade till vid ett par tillfällen, men trots det slutade första halvlek 0-0. Andra halvlek blev dock en helt annan historia. Bara 13 sekunder efter att González González blåst i pipan hade Carrasco tryckt in ledningsmålet för Atlético, men två minuter senare var det kvitterat efter att Sergio Álvarez fått sikta in sig lite för länge i straffområdet. Sporting hade momentum och var det bättre laget under långa stunder, och frågan var om Atlético kunde hålla kvar vid 1-1 eller om Sporting skulle ta ledningen. Kevin Gameiro hade dock kommit in i den 61:a minuten och var dock en frisk fläkt med sin löpstyrka. Med tio minuter kvar serverades han av Griezmann, rundade Pichu Cuéllar och slog in 2-1 till Atleti. En minut senare var han framme igen och sköt in 3-1, och tre minuter senare fullbordade han sitt hattrick när han sprang ifrån försvararna och tryckte in 4-1. Ytterligare en mentalt viktig seger och den negativa sviten på El Molinón är bruten.CuéllarLillo - Amorebieta - Meré - CanellaSergio - VesgaDouglas - Moi Gómez - BurguiTraoréMoyàVrsaljko - Savic - Lucas - FilipeCorrea - Gabi - Koke - CarrascoGriezmann - TorresAtlético kontrollerar matchinledningen ganska bra men har lite problem att bryta igenom Sportings försvar. Både Torres och Griezmann letar efter djupledslöpningar, men passningsspelet är lite småslarvigt. Det finns också en del tveksamheter i försvaret inledningsvis med bl.a. en slarvig rensning av Vrsaljko som kunde ha straffat sig.Atléticos första möjlighet kommer efter drygt elva minuter när Griezmann skjuter tätt utanför efter en öppnande passning från Correa. Atlético ser ut att fokusera kombinationsspelet lite mer centralt än vanligt, och för första gången lyckas man spela sig igenom. Man vinner också lite momentum under en period men lyckas inte omvandla det till några direkt farliga målchanser. Närmast är Correa som skjuter utanför från distans.Sporting hotar en del i duellspelet där Lucas och Savic har mycket att stå i med Lacina Troré, ligans längsta spelare som är väldigt fysiskt stark. Moyàs osäkerhet i luftrummet blir lite oroande med Traoré närvarande och han är inblandad i det mesta som händer i Atléticos straffområde. Sporting låser fast bollen på Atléticos planhalva under långa stunder och Atlético får problem när man ska ställa om då avståndet mellan lagdelarna blir alldeles för stort.Med tio minuter kvar av första halvlek kommer Sportings bästa möjligheter. Först vinner Traoré bollen mot Savic och får fritt fram i straffområdet, men Lucas kommer snabbt in och gör en mycket bra tackling innan ivorianen hinner skjuta. Någon minut senare hittar ett inlägg till Traoré men han drar bollen i utsidan av stolpen. Sporting spelar fysiskt, vinner duellerna och har fått mathcen dit de vill.En möjlighet hinner dock Atlético med innan halvtid. Correa snappar upp en boll och löper in i straffområdet innan han spelar bollen i sidled mot Carrasco. Belgaren saknar dock ett par decimeter för att nå bollen och den rullar förbi framför hans fötter. Första halvlek slutar 0-0.Det tar bara 13 sekunder in i andra halvlek innan Carrasco ger Atlético ledningen. Från avspark passas bollen bakåt och en långboll kommer. Torres skarvar bollen vidare till Carrasco, som tar sig in i straffområdet och skjuter in bollen i mål. Ledning blir dock inte långvarig. Tre minuter senare slår Burgui ett inlägg som Sergio Álvarez som tar ned. Han får ganska gott om tid att sikta och skjuter via Savic på mållinjen och in. Kvitterat i den 49:e minuten.Det är en händelserik start på andra halvlek. Bara minuten efter kvitteringsmålet blir det återigen farligt på en hörna när Moyà är passiv och inte går ut för att plocka bollen. Som tur är står han på rätt ställe på mållinjen och räddar skottet som kommer.Matchen öppnar upp sig och är en ganska svängig med möjligheter åt båda håll. Atlético är dock fortsatt slarviga i passningsspelet och når inte ända fram i den sista tredjedelen. Sporting är mycket nära att ta ledningen efter att Traoré stått för ett bra förarbete och fått ut bollen till Sergio Álvarez, men hans avslut landar ovanpå målet och hans andra mål uteblir.Simeone gör ett dubbelbyte i den 61:a minuten. Saúl och Gameiro kommer in medan Torres och Correa får kliva av.Sporting låser återigen fast Atlético på egen planhalva och är betydligt närmre att ta ledningen är gästerna. Hörnorna blir farliga och man har flera skott utifrån, men inget träffar mål. Simeone gör sitt sista byte i den 68:e minuten när Thomas går in och ersätter Carrasco.Atléticos första avslut på mål sedan 1-0-målet kommer först i den 69:e minuten. Vrsaljko slår ett inlägg från höger som Saúl når högst på, men nicken har inte tillräcklig kraft för att hota Cuéllar.Griezmann slår in bollen i när i den 75:e minuten efter ett skott från Filipe, men blir avvinkad för offside. Reprisen visar att det var precis på håret. I sekvensen efteråt är Gameiro i princip förbi Amorebieta och har friläge, men dras ner. Domaren väljer dock att inte göra någonting. Samtidigt gör Gijón sitt första byte och det är Traoré som får lämna plats åt Carlos Castro.Atlético får dock sitt ledningsmål till slut efter fint kombinationsspel. Filipe spelar bollen till Koke, som släpper den till Griezmann, som petar fram den till Gameiro som rundar Cuéllar och slår in bollen i mål.Men det slutar inte där. Efter en slarvig pass i Sportings försvar vinner Thomas bollen och den hamnar hos Gameiro som har fri gata framåt. Han skjuter bollen distinkt in i bortre hörnet och Atlético har plötsligt 3-1 i den 81:a minuten! Sporting flyttar upp spelet i ett försök att få till en reducering, men det dröjer bara några minuter innan det händer igen. Gameiro visar sin löpstyrka och får en fin boll i djupet. Avslutet är identiskt med det förra målet och bollen sitter där igen. 4-1 och Gameiro gör hattrick!Sporting som tidigare såg väldigt bekväma ut i sitt spel har tappat i intensitet. Mentaliteten är naturligtvis förändrad med tanke på resultatet och matchen spelas i princip av under de sista fem minuterna.Skott (på mål) 15(2) - 11(6)Regelbrott 12 - 10Hörnor 12 - 3Offside 0 - 6Bollinnehav 55% - 45%Gula kort 1 - 1Röda kort 0 - 0