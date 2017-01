Griezmann bröt måltorkan mot Eibar

Det var en jämn tillställning mellan Eibar och Atleti, där de blåvita nog egentligen kändes strået vassare. Men målen tillhörde Atlético, där det första från Saúl egentligen var offside men Griezmanns första mål sedan oktober var helt regelrätt.

Startelvor

Första halvlek

Andra halvlek

Matchfakta

YoelCapa - Dos Santos – Lejeune – LunaDani García - Fran RicoPedro León – Adrián – InuiEnrichMoyàVrsaljko – Savic – Godín – FilipeSaúl – Gabi – Gimenez – KokeGriezmann – TorresDet blir farligt redan efter en minut. Det efter att hemmalaget vunnit frispark en bit upp på vänsterkanten. Det uppföljs av en lyckad variant där de spelar ner bollen längs kanten och kan slå ett bra inlägg där det blir ganska farligt men bollen hamnar ändå i Moyàs trygga famn.Matchinledningen är jämn och ganska fysisk, men alltjämnt schysst. Atlético å sin sida har inte direkt skapat någonting men flertalet fina intentioner finns men också många bortslagna bollar.Av någon anledning fokuseras spelet mycket på Eibars vänsterkant och Atléticos högerkant. Det märkliga med det är att just den delen av planen är ganska isig. Eibar har en riktigt fin sekvens där de slår flertalet flacka inlägg som pressar Atlético-försvaret. Bollen dimper sedan ner mot Pedro Leon och i närduell med Torres går han omkull i straffområdet och hemmapubliken vill så klart ha straff, och det är inte helt omöjligt att de har rätt.Eibar har inlett matchen på ett väldigt fint sätt och de har ett betydligt bättre bollinnehav än gästerna, både sett till mängd och kvalité.Efter 25 minuter får de även en bra möjlighet efter ett nytt flackt inlägg, fast från vänster. Bollen går till Adrián som dock måste gå åt bollen ganska hårt så han får inte till något större avslut utan Moyà kan rädda.Nästan hela arenan ropar efter straff när de tycker att Vrsaljko är på bollen med handen. Det är han visserligen men det är boll som söker hand i det läget.Strax därefter går Koke i backen utanför Eibas straffområde och ger Atleti ett mycket bra frisparksläge men Griezmann skjuter dock i muren.I slutdelen av den första halvleken har bollinnehavet svängt över till Atletis fördel. Griezmann får även till Atléticos första avslut mot mål men skottet är aldrig nära att hota utan går utanför.I den 43:e minuten får Sergi Enrich ett kalasläge men precis när han tar emot bollen slår han den på sitt stödjeben och bollen rullar lyckligtvis ut till inspark, det hade nog varit 1-0 annars. Första halvlek slutar dock mållös.Byte direkt i rödvitt där Juanfran avlöser Vrsaljko på högerbacksplatsen.Det första att rapportera dyker upp först efter 53 minuter minuter där Eibar har ett fint anfall på vänsterkanten men inspelet fastnar på förste spelare i Atleti. Det skapar en kontring för gästerna som efter ett inlägg av Torres får en hörna. Hörnan slås kort till Griezmann som passar vidare bollen bakåt till Filipe som slår ett inlägg. Omarkerad och aningen offside skarvar Saúl in bollen i mål till 1-0.Saúl har även nästa möjlighet i matchen där han får ett hårt distansskott längs backen med sin högerfot, men Yoel räddar tämligen enkelt.Det är en väldigt seg andra halvlek där inte så mycket händer. Jag tror dock detta är tack vare Atleti då de har lämnat över mycket utav spelet och inte verkar så intresserade av att föra tillställningen.Men efter 67 minuter blir det farligheter. Det är Sergi Enrich och Perdro León som får varsin fin möjlighet att skjuta men deras skott blockeras.Eibar får en hörna som slås av nyinbytte Bebe, bollen skarvas vidare perfekt av Griezmann vilket ger ett bra läge men ett försvarande ben kommer precis mellan innan Eibar-spelaren når bollen.Pedro León får ett till bra läge till en kvittering men avlsutet går utanför.Precis därefter byts Gameiro in istället för Torres.Gameiros inhopp blir lika med succé! Han och Griezmann hittar ett perfekt väggspel som ger Griezmann öppet mål och ger Atlético 2-0. Griezmanns första ligamål sedan i oktober.Gameiro får även ett läge att göra mål efter en fin lyftning av Koke in i Eibars straffområde, Gamerio kommer före målvakten Yoel till bollen men hamnar i dålig vinkel och i obalans och kan inte få till något bra avslut.Istället är Eibar nära att få en reduciering i minut 90. Avlsutet går förbi Moyà men bollen stoppas av Giménez men han spelar bollen på en lagkamrat så bollen är på väg in i mål igen. Då kommer en tredje försvarare och får undan boll tillslut.Efter två minuter tillägg blåses matchen av och Atlético får med sig en viktig seger.Yoel; Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna; Dani García, Fran Rico; Pedro León (Peña 76’), Adrián, Inui (Bebe 68’); EnrichMoyà; Vrsaljko (Juanfran 46’), Savic, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Giménez, Koke; Griezmann, Torres (Gameiro 71’)Adrián (20’), Bebe (90’), Vrsaljko (29’) och Koke (81’)Saúl (54’) och Griezmann (74’)