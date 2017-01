2017-01-28 16:15

Alaves - Atlético



Åter till Baskien när Atlético möter Alavés

Atlético gör ytterligare en match i Baskien när man möter Alavés på Mendizorroza under lördagen.





Brödramöte

Det är även en speciell match för bröderna Lucas och Theo Hernández, som får möta varandra för första gången. Nu verkar det inte som att Lucas kommer starta matchen, men Theo som är utlånad till Alavés har gjort mycket bra ifrån sig och bör starta som vänsterback. De båda bröderna är stora talanger och deras insatser har inte gått obemärkt förbi då de redan dragit till sig intresse från de brittiska öarna. Vi får dock hoppas att Atléticos framtid i backlinjen inte försvinner än på länge.



Theos lag har gjort en mycket bra säsong i La Liga. Förutom nyss nämnda kryss mot Atlético i premiärmatchen gick man obesegrade ur de fyra första matcherna, och slog dessutom Barcelona med 2-1 på Camp Nou. Man har presterat ganska jämnt under hela hösten och vintern och har ingen förlustsvit som är längre än två matcher. I tabellen parkerar Alavés på tolfte plats med 23 inspelade poäng.



Defensiv stabilitet för Pellegrino

Pellegrino har skapat ett bra försvarsspel och laget har bara släppt in 20 mål, vilket är femte bäst i ligan och klart bäst av lagen som ligger i mitten av tabellen. Problemet har istället legat i målskyttet, där man är tredje sämst i ligan med bara 17 mål på 19 matcher. Ofta saknas kreativiteten i det offensiva spelet och man är mest bekväma när man istället kan falla tillbaka och gå på kontring. Hemma på Mendizorroza har man bara förlorat två matcher i år, mot Real Madrid och Espanyol, men samtidigt är man det lag som spelat oavgjort flest gånger i ligan, tillsammans med just Espanyol.



I Copa del Rey har laget också gått väldigt bra, även om man haft lite tur med lottningen. I sextondelsfinalen slog man ut Gimnàstic med totalt 6-0 och i åttondelen vann man mot Deportivo på bortamål. I kvartsfinalen skickade man hem Alcorcón, som skrällde ordentligt genom att ta sig så långt i turneringen. Alavés kunde mycket väl ha lottats mot Atlético eller Barcelona i semifinalen idag, men lotten föll istället på Celta. Ett ganska bra utgångsläge för baskerna med andra ord, och tar man sig till final kan allt hända.



Vem tar Gabis plats?

Skadeläget ser bra ut för Alavés och Pellegrino har i princip hela laget tillgängligt. Atlético lider dock av ett tungt avbräck på mittfältet där lagkapten Gabi saknas p.g.a. avstängning. Motorn i Simeones lag missar sällan en match och dessutom är ju både Tiago och Augusto sedan tidigare borta p.g.a. skada samtidigt som Thomas spelar Afrikanska Mästerskapen, vilket gör Atlético ovanligt tunna på det centrala mittfältet. Det lämnar Simeone med två olika varianter - antingen spelar Saúl och Koke centralt, eller så spelar Giménez återigen som defensiv mittfältare bakom de båda i en 433-formation. Cholo har inte lämnat några ledtrådar så det återstår att se hur han mönstrar laget.



Många har varit besvikna på Atléticos prestationer i ligaspelet i år, men debaclet mot Villarreal i december blev på något sätt en vändpunkt. Atlético har inte förlorat sedan dess och tog sig i veckan vidare till semifinal i Copa del Rey. Cupspelet har gått bättre än ligaspelet och Guijuelo, Las Palmas och Eibar har avverkats. Tidigare under fredagen stod det klart att Barcelona blir motståndare i semifinalen. Lyckas man slå ut katalanerna väntar antingen Celta eller Alavés i finalen.



Slutligen bör nämnas att både Oblak och Tiago reser med laget till matchen, trots sina skador. ¡Familia!



Atléticos trupp

Målvakter: Moyá, Moreira

Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez,

Mittfältare: Koke, Saúl, Carrasco, Gaitán, Keidi

Anfallare: Griezmann, Fernando Torres, Correa, Gameiro



Potentiella startelvor



Alavés

Pacheco

Femenia - Laguardia - Feddal - Theo

Manu García - Llorente

Méndez - Camarasa - Ibai Gómez

Deyverson



Atlético

Moyà

Vrsaljko - Savic - Godín - Filipe

Carrasco - Koke - Saúl - Gaitán

Gameiro - Griezmann





DATUM: lördagen den 28 januari 2017

TID: 16:15

SPELPLATS: Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

DOMARE: Daniel Ocón Arraiz

TV: Viasat Sport HD

På Twitter: eriksigge

2017-01-28 00:20:00

