Inför: Athletic - Atlético

Den 19:e omgången är det som står på agendan och Atlético Madrid reser till Baskien. Atlético har historiskt ett ganska klent facit på San Mamés men trenden de senaste åren har varit det motsatta. Samtidigt som nyckelspelare saknas hos Athletic så finns det en annan i Atlético som har hittat formen.

Athletic Club

Truppen

Club Atlético de Madrid

Matchfakata

Baskernas inledning i ligaspelet iår har inte direkt varit sprudlande med två 0-0 resultat mot Alavés och Leganés. De har dock varit med om ett spännande dubbelmöte i Copa del Rey mot Barcelona . Där vann de baskiska lejonen den första matchen hemma med 2-1 men förlorade returen med 3-1 när hela trion i MSN klev fram.Athletic är alltid svårspelade, framförallt hemma på San Mamés. Utav säsongens sex förluster har de endast förlorat en match i sin borg. Det var precis i inledningen på säsongen mot Barcelona.Baskerna har en ganska tradionellt lagbygge med en stark centrallinje och kvicka, tekniska yttrar. Den tyngden som laget besitter gör att de alltid är ett starkt hot på fasta situationer. Till matchen mot Atlético saknas dock två viktiga komponenter i den spelformen, både målskytten Aduritz och den fina högerfoten Beñat är nämligen avstängda.Vad jag har förstått så verkar det som att Valverde kommer att lämna över det största av iniativet till Atlético i matchen och låta madrasserna var det bollförande laget. Valverde kommer att lägga sin backlinje väldigt lågt med sitt lag och med sina tunga pjäser kommer det bli tungt för Atleti att komma igenom. Kontringar verkar alltså bli melodin för Athletic i matchen och ett tajt försvarsspel (om min knackliga Google Translate tolkning är rätt..). Aduritz ersättare på topp blir väl Iñaki Williams så det kommer ju att finnas fart i kontringsspelet, men även tyngd med gamla Atlético-profilen Raúl García bakom honom.Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Laporte, Eraso, San José, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, Mikel Rico , De Marcos, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Villalibre och Unai Simón.IraizozLekue – Bóveda – Laporte – BalenziagaSan José – IturraspeSusaeta – Raúl García – MuniainWilliamsUnder avslutningen på 2016 var det en del prat om att Atlético hade tappat ”det”. Och visst kändes december månad ganska tung. Men Simeone verkar ha utnyttjat den långa vintervilan på ett bra sätt för att samla ihop truppen igen, för resultatmässigt har det ju absolut gått vägen.Fem matcher än så länge under 2017 och fyra segrar där laget inte och reservmålvakt Moyá inte har släppt in ett mål. Den enda förlusten kom mot Las Palmas hemma i cupen, men Atleti tog sig ju vidare ändå.Simeone har försökt att utveckla sin spelartrupp och använt vissa spelare på nya (och gamla när det gäller Juanfran) positioner, en del av det har säkert med transferförbudet att göra.För Griezmann var det definitvt en tung avslutning på 2016 där han gick mållös länge. 2017 har varit ett betydligt finare år för den korte fransmannen, han har lyckats hittat nätet vid fyra av fem matcher än så länge.Och statistiskt sett så finns det ingen anledning att tro att Griezmanns fina period skulle fortsätta. Mot just Athletic har anfallaren gjort sju mål på tolv matcher, varav ett hattrick för två säsonger sedan.Som klubb har dock Atlético haft det betydligt tuffare mot just Athletic på San Mamés historiskt. På 79 matcher har Atlético vunnit 24, spelat oavgjort 14 och förlorat 41.De två senaste åren har dock Atlético tagit två starka segrar på den svårspelade arenan.Moyá, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitán, Griezmann, Fernando Torres, Correa och Gameiro.Utanför laget står Tiago, Oblak, Augusto och Bernabé pga skador. Thomas spelar Afrikanska mästerskapen och Cerci står utanför truppen av tekniska skäl.Goda nyheter är att Lucas har återhämtat sig och finns med i truppen.MoyáJuanfran – Savic – Godín – FilipeKoke – Gabi – Saúl – GaitánGriezmann – Gamerio/TorresSan Mamés, BilbaoSöndagen den 22/1Klockan 16:15Matchen sänds på Viasat fotboll och Viaplay. För dig som har konto på Unibet eller BET365 så finns den även att titta på där.