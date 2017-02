2017-02-26 16:15

Atlético - Barcelona



Inför: Atlético - Barcelona

Atlético tar sig an Barcelona för tredje gången i februari, och man gör det med revansch i sikte.





Var står egentligen Barcelona?

Barcelona har än så länge inte haft den säsong man hoppats på. I ligan har man fått se sig omsprungna av Madrid och i Champions League står man inför en mycket brant uppförsbacke. Man vann i och för sig sin grupp, men efter 0-4 i åttondelsfinalen mot PSG för snart två veckor sedan krävs en riktig brakmatch för att katalanerna ska ta sig vidare till kvartsfinal. Dessutom var det på håret att man lyckades vinna mot Leganés förra veckan, man räddades bara av en straffspark i den 90:e minuten vilket gav Barcelona segern. Det råder med andra ord en del osäkerhet i Luis Enriques lag.



Det finns dock fortfarande chans för en lyckad säsong i Barcelona. Katalanerna är trots allt nära en titel efter avancemanget till finalen i Copa del Rey, där man möter Alavés. Samtidigt förlorade Madrid mot Valencia i hängmatchen häromdagen, och marängerna har ytterligare en svår bortamatch mot Villarreal under söndagskvällen. Chansen finns alltså för Barcelona att knappa in på Madrid, och matchen mot Atlético är således mycket viktig. Frågan är om Barcelona kan höja sig från svacka, om man nu kan kalla det så, och leverera mot Atleti.



Sergio Busquets är tillbaka efter avstängning. Javier Mascherano är tillbaka i träning men det är osäkert om han kan spela mot Atlético. I övrigt är det bara Aleix Vidal som saknas för katalanerna.



Positiva vindar vid Manzanares..

Atlético har å sin sida fått någorlunda ordning på säsongen vid det här laget. Man har fortfarande inte förlorat i ligan sedan kollapsen mot Villarreal i december och man fick en mycket bra start i åttondelsfinalen av Champions League när man vann med 4-2 i Leverkusen. Dessutom har man tagit två mentalt viktiga segrar mot Sporting och Celta, där man lyckades bryta en negativ trend i slutet av båda matcherna och avgöra sent. Celta tog ledningen med 2-1 med drygt tio minuter kvar, men Atlético jobbade sig tillbaka och lyckades vinna efter två sena mål. Ett liknande scenario utspelades i Gijón, där Sporting hade momentum och var på väg mot ett 2-1-mål, men Gameiros treminuters-hattrick i den 80:e minuten avgjorde matchen precis när det behövdes som mest. Vinster som dessa bygger upp vinnarmentaliteten, och jag är osäker på om man hade lyckats vända dessa matcher för ett antal månader sedan. Formen som Gameiro och Torres visat upp den senaste månaden är något annat som visar hur laget lyckats vända på steken.



..men Frente inte nöjda

Söndagens match mot Barcelona innebär Simeones 300:e match som tränare för Atlético, och i veckan nådde man också 100.000 socios. Två milstolpar för Atlético, men det riskerar dock att bli ett tyst firande då Frente Atlético kommer att strejka och vara tysta under matchen i en protest mot klubbens förehavanden. Missnöjet började redan efter att man offentliggjorde det nya klubbmärket, och eskalerade när det stod klart att den sista matchen som spelas på Calderón blir finalen i Copa del Rey, som Atlético ju är utslaget ur. Tycka vad man vill, men Frente behövs på Calderón, särskilt mot Barcelona. Som tur är gick Frente tidigare under lördagen ut och meddelade att man förkortat strejken till matchminut 19.03(året då klubben bildades). Var dock så säkra på att det sista inte är sagt i frågan.



Skadeläget börjar ljusna och Godín finns åter med i matchtruppen. Samma sak gäller Jan Oblak, som troligtvis får starta efter att ha suttit på bänken mot Leverkusen. Tiago, Augusto och Juanfran är dock fortsatt borta. Cerci och Morerira lämnas utanför truppen.



Truppen

Målvakter : Moyá, Oblak

Försvarare : Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Giménez

Mittfältare : Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán

Anfallare : Griezmann, Fernando Torres, Correa, Gameiro





Potentiella startelvor

Atlético :

Oblak

Vrsaljko - Savic - Godín - Filipe

Saúl - Koke - Gabi - Carrasco

Griezmann - Gameiro



Barcelona :

Ter Stegen

S. Roberto - Pique - Mascherano - Alba

Rakitic - Busquets - Iniesta

Messi - Suárez - Neymar







DATUM: söndagen den 26:e februari 2017

TID: 16:15

SPELPLATS: Vicente Calderón, Madrid

DOMARE: Mateu Lahoz

TV: Viasat Fotboll

STREAM: Viaplay Den 24:e omgången av La Liga innehåller flera sevärda matcher, exempelvis derbyt i Sevilla, Madrid mot Villarreal och inte minst mötet mellan ett formstarkt Atlético och ett Barcelona i gungning.Barcelona har än så länge inte haft den säsong man hoppats på. I ligan har man fått se sig omsprungna av Madrid och i Champions League står man inför en mycket brant uppförsbacke. Man vann i och för sig sin grupp, men efter 0-4 i åttondelsfinalen mot PSG för snart två veckor sedan krävs en riktig brakmatch för att katalanerna ska ta sig vidare till kvartsfinal. Dessutom var det på håret att man lyckades vinna mot Leganés förra veckan, man räddades bara av en straffspark i den 90:e minuten vilket gav Barcelona segern. Det råder med andra ord en del osäkerhet i Luis Enriques lag.Det finns dock fortfarande chans för en lyckad säsong i Barcelona. Katalanerna är trots allt nära en titel efter avancemanget till finalen i Copa del Rey, där man möter Alavés. Samtidigt förlorade Madrid mot Valencia i hängmatchen häromdagen, och marängerna har ytterligare en svår bortamatch mot Villarreal under söndagskvällen. Chansen finns alltså för Barcelona att knappa in på Madrid, och matchen mot Atlético är således mycket viktig. Frågan är om Barcelona kan höja sig från svacka, om man nu kan kalla det så, och leverera mot Atleti.Sergio Busquets är tillbaka efter avstängning. Javier Mascherano är tillbaka i träning men det är osäkert om han kan spela mot Atlético. I övrigt är det bara Aleix Vidal som saknas för katalanerna.Atlético har å sin sida fått någorlunda ordning på säsongen vid det här laget. Man har fortfarande inte förlorat i ligan sedan kollapsen mot Villarreal i december och man fick en mycket bra start i åttondelsfinalen av Champions League när man vann med 4-2 i Leverkusen. Dessutom har man tagit två mentalt viktiga segrar mot Sporting och Celta, där man lyckades bryta en negativ trend i slutet av båda matcherna och avgöra sent. Celta tog ledningen med 2-1 med drygt tio minuter kvar, men Atlético jobbade sig tillbaka och lyckades vinna efter två sena mål. Ett liknande scenario utspelades i Gijón, där Sporting hade momentum och var på väg mot ett 2-1-mål, men Gameiros treminuters-hattrick i den 80:e minuten avgjorde matchen precis när det behövdes som mest. Vinster som dessa bygger upp vinnarmentaliteten, och jag är osäker på om man hade lyckats vända dessa matcher för ett antal månader sedan. Formen som Gameiro och Torres visat upp den senaste månaden är något annat som visar hur laget lyckats vända på steken.Söndagens match mot Barcelona innebär Simeones 300:e match som tränare för Atlético, och i veckan nådde man också 100.000 socios. Två milstolpar för Atlético, men det riskerar dock att bli ett tyst firande då Frente Atlético kommer att strejka och vara tysta under matchen i en protest mot klubbens förehavanden. Missnöjet började redan efter att man offentliggjorde det nya klubbmärket, och eskalerade när det stod klart att den sista matchen som spelas på Calderón blir finalen i Copa del Rey, som Atlético ju är utslaget ur. Tycka vad man vill, men Frente behövs på Calderón, särskilt mot Barcelona. Som tur är gick Frente tidigare under lördagen ut och meddelade att man förkortat strejken till matchminut 19.03(året då klubben bildades). Var dock så säkra på att det sista inte är sagt i frågan.Skadeläget börjar ljusna och Godín finns åter med i matchtruppen. Samma sak gäller Jan Oblak, som troligtvis får starta efter att ha suttit på bänken mot Leverkusen. Tiago, Augusto och Juanfran är dock fortsatt borta. Cerci och Morerira lämnas utanför truppen.: Moyá, Oblak: Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Giménez: Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán: Griezmann, Fernando Torres, Correa, GameiroOblakVrsaljko - Savic - Godín - FilipeSaúl - Koke - Gabi - CarrascoGriezmann - GameiroTer StegenS. Roberto - Pique - Mascherano - AlbaRakitic - Busquets - IniestaMessi - Suárez - Neymar: söndagen den 26:e februari 2017: 16:15: Vicente Calderón, Madrid: Mateu Lahoz: Viasat Fotboll: Viaplay

0 KOMMENTARER 149 VISNINGAR 0 KOMMENTARER149 VISNINGAR ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2017-02-25 20:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-02-25 20:45:00

Atlético

2017-02-25 15:43:00

Atlético

2017-02-23 18:28:31

Atlético

2017-02-22 10:26:00

Atlético

2017-02-22 01:41:00

Atlético

2017-02-21 22:47:00

Atlético

2017-02-20 22:24:20

Atlético

2017-02-18 19:27:00

Atlético

2017-02-18 15:36:00

Atlético

2017-02-17 23:00:00

ANNONS:

Atlético tar sig an Barcelona för tredje gången i februari, och man gör det med revansch i sikte.Atlético de Madrids argentinske tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens match och pratade om det kommande motståndet: FC Barcelona. Ett lag han aldrig har slagit i ligaspelet under sina fem år vid rodret.Den spanska huvudstadsklubben har gjort klart med en ny viktig sponsor inför arenaflytten.Atlético de Madrids tränare genomförde presskonferensen efter 2-4-segern mot Bayer Leverkusen under tisdagskvällen där han var väldigt nöjd med lagets målproduktion, men det finns förstås saker att förbättra.Atlético tog hem det första mötet i åttondelsfinalen av Champions League efter 2-4 på BayArena.Atlético de Madrids tränare genomförde måndagens presskonferens i Tyskland under kvällen. Därefter tränade laget på BayArena. Cholo förväntar sig ett tillbakadraget Leverkusen som försöker utnyttja sin fart i omställningarna, men tyskarna kan spela på tre olika sätt. Den andra stora frågan då? Vem står i mål? Det fick vi inte något svar på, men någon föranining kanske han gav, den gode argentinaren..Atlético de Madrid besegrade Sporting med 1-4 på El Molinón. Klubbens första seger i Asturien sedan 2008.Atlético hade inte vunnit på El Molinón sedan 2008 och såg inte ut att göra det den här gången heller. Men Kevin Gameiro ville annat. I den 80:e minuten gjorde han 2-1, i den 81:a gjorde han 3-1 och i den 85:e gjorde han 4-1.Atlético åker till en arena där man inte har vunnit sedan 2008.