Inför: Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen

Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.

Samtidigt som fotbollseuropa gnabbas över domslut, fördelar och moral förbereder sig den spanska huvudstadsklubben för ett returmöte i UEFA Champions League som inte har samma karaktär som de tidigare säsongerna. Atléticos seger på BayArena gör att returen på Vicente Calderón inte är lika intressant för den neutrale åskådaren. Ingenting är dock avgjort även om känslan på förhand säger det motsatta. Förra veckans match på Camp Nou är ett utmärkt exempel på hur saker och ting kan svänga om man inte förbereder sig för alla möjliga scenarion, till och med de mest avlägsna.Det skadar aldrig att fördjupa sig i hur viktigt det är att göra bra ifrån sig i såväl LaLiga som Champions League säsong efter säsong. Atlético har visserligen växt rejält under de senaste säsongerna och varit inne i en mycket viktig era efter de svåra säsongerna i Segunda División vid millenieskiftet. Det brukar ösas beröm över Atlético och dess framgångar under de senaste 5-7 åren. Många använder klubben som ett riktmärke för hur man tar sig upp i toppen och sedermera etablera sig där, men verkligheten är en annan. Hela den här perioden av framgångar under framförallt Diego Simeones ledning är något som också förändrar självbilden hos supportrarna. Att vinna Champions League är förstås allas dröm, men utan kontinuiteten och den ekonomiska injektionen som det innebär att spela Champions League-fotboll säsong efter säsong är det alltjämt inte möjligt att hålla i spelartruppen eller satsa vidare och framförallt fortsätta växa som klubb. Därför är ligaspelet en vital faktor för att Atlético skall kunna fortsätta på den inslagna vägen, speciellt i en situation där kampen om Champions League-platserna tätnat under säsongen. Tredjeplatsen i LaLiga är alltjämt huvudmålet, men samtidigt är en kvartsfinal i Champions League än en gång ett mycket viktigt mål. Att ta sig dit har visat sig vara väldigt svårt för Atlético under de senaste två säsongerna och därför kommer Simeone och hans tränarstab antagligen göra sitt yttersta för att polera bort de defekter som visat sig i den här typen av situationer tidigare under säsongen, exempelvis returmötet med Las Palmas i Copa del Rey.Diego Simeones manskap stärkte sin position i ligatabellen i och med 0-1-segern mot Granada på Los Cármenes i lördags. Det var ingen tillställning för den som tycker om lagets klassiska sätt att vinna matcher och detsamma gäller de som tycker om anfallsinriktad fotboll. En riktigt dålig fotbollsmatch som Atlético vinner, men som de skulle ha dödat av mycket tidigare sett till de målchanser som skapades. Den skördade förstås sina offer. Stefan Savic ådrog sig exempelvis en näsfraktur. Han slutförde visserligen matchen, men tvingas spela med en mask mot tyskarna. Montenegrinen är dock spelklar till skillnad från en rad andra spelare som tvingas stå över p.g.a. skada eller avstängning..eller både och som i Gabis fall. Filipe Luís är som bekant avstängd efter att ha tagit en utstuderad varning i Leverkusen. Fernando Torres är tillbaka efter att ha genomgått det obligatoriska protokollet när man drabbas av huvudskador. Det är ett välkommet tillskott med tanke på att Kévin Gameiro dragits med problem i en magmuskel som inte ger med sig och som tvingat fransmannen till rehabilitering.Augusto Fernández kommer med stor sannolikhet att inleda den sista delen i sin återhämtningsprocess om ett antal veckor samtidigt som Tiago mycket väl kan ha spelat sin sista match i röd-vitrandigt. Känslan inom Atléticos spelartrupp är att portugisen inte kommer återhämta sig från sina skadeproblem och att Villarreal-matchen blir hans sista. Det vore förstås förödande att avsluta på det viset. Han har inte lyckats hitta en metod att bli kvitt de smärtor som han dras med i oregelbundna perioder och därför bett om att försöka gå till diverse specialister utanför Atléticos kommando.Oblak; Vrsaljko, Savic/Giménez, Godín, Lucas; Koke, Thomas, Saúl, Carrasco; Griezmann, CorreaSimeone testade med ovanstående spelare under lagets sista träning samtidigt som Kévin Gameiro löpte avsides ihop med fystränare Óscar Pitillas. Fransmannen dras som bekant med skadekänningar och förväntas inte spela från start, något som däremot är fallet med Ángel Correa. Argentinaren väntas starta ihop med Antoine Griezmann samtidigt som Fernando Torres antagligen hoppar in mot tyskarna. Kampen om högerbacksplatsen fortsätter och i nuläget är det inget snack om att Sime Vrsaljko ligger före Juanfran hackordningen. Spanjorens mycket dåliga insats mot Granada var ännu en bekräftelse på att han är på väg att bli omsprungen av kroaten som i sin tur blandat och gett. José María Giménez väntas få chansen istället för Savic som spelade upp sig rejält mot andalusierna i helgen. Uruguyanen ingick i elvan som Simeone provade, det gjorde inte montenegrinen som man antagligen inte vill ska förvärra sin skada. Lucas spelar till vänster i Filipe Luís frånvaro.Thomas närvaro i en potentiell startelva är det som sticker ut mest, men i det fallet har Atlético inget val p.g.a Gabis avstängning samt Tiagos och Augustos respektive långtidsskador.En annan viktig detalj från lagets träning var det faktum att Simeone tillbringade elva minuter ihop med Diego Godín där de båda sydamerikanerna diskuterade saker och ting relaterade till onsdagens match. Därefter gick de raka vägen in i omklädningsrummen.Det har blåst i Leverkusen sedan ett antal månader tillbaka i tiden och orkanvindarna nådde sin kulmen i samband med match mot Borussia Dortmund på Westfalenstadion. Spekulationerna hade varit igång under en längre tid efter att Bundesliga gjort sitt sedvanliga uppehåll strax innan jul och ända in i slutet på januari. Laget hade ett ganska bra träningsläger i Miami och tog en 3-1-seger mot Hertha Berlin när ligaspelet drog igång igen. Därefter kom två raka förluster. Först tappade man 2-0 till 2-3 på hemmaplan mot Gladbach i en match med två helt olika ansikten. Man spelade ut motståndarna i första halvlek och åkte själva på tre mål i den andra delen av tillställningen. 1-0-förlusten mot nedflyttningshotade HSV bidrog bara till missnöjet som presenterat sig runt Roger Schmidt och dennes sätt att leda sitt lag. Det ryktades om ultimatum inför Eintracht Frankfurt-matchen på hemmaplan, något som sedermera verkade tas tillbaka av klubbledningen när man vann mot en av Bundesligas stora överraskningar i år, men också Augsburg i ligaomgången innan Champions League-mötet med Atlético.Såg det då så himla bra ut? Nej, ska man vara ärlig så gjorde det ju inte alls det. Augsburg föll exempelvis på eget bevåg: missar man ett gäng frilägen och låter Leverkusen kontra bort en så har man inte gjort sin läxa. När Raúl Bobadilla och Koo blev Griezmann och Gameiro såg plötsligt saker och ting helt annorlunda ut på resultattavlan. Atlético kontrade bort ett mycket svajigt Leverkusen som inte alls anpassade sig till motståndet utan tillät Manzanaresklubbens franska anfallsduo att göra det de är bäst på: springa ifrån sina motståndare. Schmidt är en utmärkt tränare i grund och botten, men kanske för mycket av en ideolog. Ett högt, aggressivt och kvickt presspel är strålande i tanken, men då måste man också kunna veta sina begränsningar..och framförallt kan man inte bedriva det i 90 minuter, match efter match, säsong efter säsong. Då sliter man ut sina spelare fysiskt, men kanske framförallt mentalt. 2-4 blev 0-2 mot Mainz på hemmaplan. Ett nytt ultimatum, inte alls lika offentligt som förra gången och 2-6 på Westfalenstadion blev droppen för Leverkusens klubbledning med sportchef Rudi Völler i spetsen. Schmidt fick gå, in kom istället Tayfun Korkut.Den gamle Real Sociedad-spelaren, som mestadels agerade inhoppare eller truppspelare tog över skutan efter Schmidt för ungefär 1,5 vecka sedan. Han har förstås inte lyckats implementera särskilt mycket och det syntes i helgens match mot Werder Bremen. Leverkusen gjorde en väldigt stark inledning på matchen, men efter en 1-0-ledning och en kvart in i tillställningen slutade man plötsligt att spela. Werder Bremen växte in i matchen och lyckades till slut få med sig en kvittering via Claudio Pizarro. Peruanen hade ren tur när han fick bollen på sig efter en snedträff, men kanske var det också en sån där definerande situation ihop med Ömer Topraks straffmiss i den 95:e matchminuten. Leverkusen får alltså möjligheten att avgöra på straff med matchens sista spark, men turken (som spelat skadad efter att ha skadat sig i inledningen av matchen) lyckas inte överlista målvakten. Scenerna därpå är även de talande för läget i Leverkusen. Stefan Kiessling försöker trösta lagkaptenen (som dessutom är klar för Borussia Dortmund) medan Chicharito Hernández blick säger: "hade jag skjutit"..Därför gäller det att vara ännu mer på tårna under onsdagskvällen. Leverkusen är ett målglatt lag även om de släpper in mycket mål.Tayfun dras med en rad avbräck inför returen på Vicente Calderón. Jonathan Tah skadade sig för ett antal veckor sedan och har inte återvänt sedan dess. Lars Bender återvände mellan mötena mellan lagen, men har återigen drabbats av en skada som gör att han inte är tillgänglig för spel till returmötet. Den senaste matchen mot Werder Bremen skördade ytterligare två offer: Stefan Kiessling och Ömer Toprak där den sistnämnde kämpade sig igenom tillställningen. Det kunde ha blivit ett tredje om Bernd Leno inte bestämt sig för att spela med en bruten näsa. Ett problem eller som i Leverkusens fall (fyra problem) kommer dock sällan ensamma. Benjamin Henrichs är avstängd, men det blir värre. Är man 17 år gammal har man i många fall även skolan att tänka på och det är fallet med Kai Havertz. Ett av få glädjeämnen ihop med Henrichs den här säsongen. Havertz spelar inte mot Atlético eftersom han måste göra ett antal viktiga prov, antagligen något i stil med nationella prov och stannade därmed i Tyskland. Om det är någon dag man bör uppmuntra någon att skolka så är det väl när man ska spela match mot Atlético på Vicente Calderón..Leno; Da Costa, Jedvaj, Dragovic, Wendell; Baumgartlinger, Kampl; Bellarabi, Volland, Brandt; Chicharito: Onsdagen den 15 mars 2017: 20:45: Estadio Vicente Calderón, Madrid: 54,907 åskådare: 105 x 68 cm (naturgräs): Sergei Karasev (RUS): Matchen går att se via stream på Viaplay.: TV3