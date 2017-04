Två sargade lag möts på Vicente Calderón

Atlético saknar flera nyckelspelare p.g.a. avstängningar, ett tufft spelschema och skador. Osasuna åker till Calderón med ett flertal skador, men med två raka segrar i bagaget och ett hopp som börjat tändas.

Det återstår sju omgångar med helgens match. Atlético ligger på en tredje plats i LaLiga med en poäng till godo på Sevilla. Andalusierna å sin sida har en viktig match mot Valencia på Mestalla under söndagen samtidigt som Villarreal alltjämt inte har gett sig i kampen om Champions League-platserna. Man har dock sju poäng upp till Sevilla och åtta till Atlético, men att vända ett sådant underläge är inte omöjligt. Det har inte minst sagt den spanska huvudstadsklubben visat under den senaste 1,5 månaden.



Atlético har visserligen den "enklare" matchen i helgen, men spelschemat kommer också säga sitt. Därför är det inte särskilt förvånande att Diego Simeone vädjar till de röd-vitrandiga supportrarna inför lördagskvällens drabbning på Vicente Calderón: "Supportrarna behöver vara närvarande under lördagens match. Vi behöver den tolfte spelaren mot Osasuna".



VÄLDIGT FIN FORM, TUFFT SPELSCHEMA

Helgens ligamatch mot Osasuna innebär att säsongen går in i sluttampen. Det är visserligen sju ligaomgångar som skall spelas och det återstår 21 poäng att slåss om, men snedsteg som de i höstas är inte att föredra i den här situationen. Det är förstås Atléticos tränarstab medveten om och det komprimerade spelschemat gör bara saker ännu mer komplicerade. Manzanaresklubben fick med sig 1-1 från Santiago Bernabéu förra helgen och besegrade Leicester med 1-0 i onsdags, men Simeones uttalanden på fredagens presskonferens är en indikation på hur de viktiga matcherna avlöser varandra. "La Liga de Luís" är igång sedan ett antal ligaomgångar tillbaka i tiden och nu närmar man sig de fem finalerna som avgör vart man slutligen hamnar i ligatabellen. Tillställningen mot Osasuna är den femte inom loppet av 15 dagar och det skall spelas ytterligare fyra innan april är till ända. Nio matcher på 29 dagar.



Därför glädjer nyheten om att Tiago är tillbaka efter fyra månaders frånvaro. Portugisen har dragits med rejäla knäproblem sedan Villarreal-matchen i höstas och tvingats söka råd på annat håll med läkarstabens välsignelse. Han finns med i spelartruppen mot Osasuna. Detsamma gäller Nico Gaitán som haft en rejäl svullnad på mellanfotsbenet på stortån. Han försökte, likt Tiago, spela med svullnaden som han ådrog sig mot Barcelona i Copa del Rey-returen på Camp Nou, men i slutändan har det inte gått. Kévin Gameiro missar däremot mötet med Navarraklubben p.g.a. seninflammationen i vänster lårmuskel. Fransmannen tränade dock ihop med resten av laget under fredagen så det är inte omöjligt att han är tillbaka till returmötet med Leicester City i England. Annars har just Gameiros frånvaro varit en het potatis då anfallarens närvaro mot Spanien i en meningslös vänskapslandskamp var katalysatorn till att skadan blev värre. Det är nämligen inget som gått hem särskilt bra i Atlético-lägret - varken hos klubbledningen eller tränarstaben.



SIMEONE VÄNTAS ROTERA

Atlético kommer tvingas klara sig utan Koke som drog på sig en varning i förra helgens "El derbi Madrileño". Medvetet skall tilläggas. Han har spelat med fyra varningar sedan den 7 januari när man besökte Eibar på lilla Ipúrua. Koke fick träningsledigt under fredagen. Gabi tränade inte heller under fredagen utan fick ledigt av tränarstaben och han finns inte med i den spelartrupp som Simeone samlade under fredagskvällen. Lagkaptenen har tränat individuellt efter Leicester-matchen eftersom man inte vill överbelasta honom. Gameiro är, precis som undertecknad nämnt ovan, också utanför truppen. Det här öppnar upp för en hel del varianter mot Osasuna och plötsligt är Simeones vädjan till Atleti-publiken väldigt lätt att förstå.



Jan Oblak kommer förstås stå mellan stolparna. Atlético kommer spela med en fyrbackslinje där Juanfran fortsätter starta matcher i Šime Vrsaljkos frånvaro. Kroaten är på bättringsvägen, men det återstår alltjämt 7-10 dagar (i bästa fall) innan han återvänder i speldugligt skick. José María Giménez och Lucas Hernández väntas få sin chans i mittlåset om Diego Godín slutligen ställs över. Filipe Luís fortsätter sannolikt till vänster i backlinjen. Kokes frånvaro öppnar upp möjligheten för Thomas från start ihop med Saúl i de centrala mittfältspositionerna. Yannick Carrasco förväntas spela till vänster, men skiftas säkerligen över till högerkanten i vissa perioder av matchen. Till höger väntas Ángel Correa spela samtidigt som Fernando Torres antagligen fortsätter ihop med Antoine Griezmann på topp.



Alessio Cerci, som var en hårsmån från att hoppa in i mötet med Real Madrid förra helgen, väntar sannolikt på sin chans från bänken. Keidi Bare har kallats upp som Gabis ersättare från Atlético B.



SPELARTRUPPEN

Oblak, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Juanfran, Lucas, Giménez, Saúl, Carrasco, Tiago, Cerci, Thomas, Gaitán, Keidi, Griezmann, Fernando Torres, Correa.



STARTELVAN (4-4-2/4-4-1-1)

Oblak; Juanfran, Savic/Giménez, Godín/Lucas, Filipe Luís; Saúl, Thomas, Correa, Carrasco; Griezmann; Fernando Torres



OSASUNA ÄR PÅ UPPGÅNG

Osasuna ligger visserligen sist i LaLiga och har tio poäng upp till säker mark, men under de två senaste ligaomgångarna har ett visst hopp tänts. Segrarna mot Alavés och Leganés har gjort att man åtminstone kan hoppas på något sorts mirakel. En seger på Calderón är dock ett måste och det är aldrig bra, speciellt när man har haft ofantliga problem försvarsmässigt den här säsongen. Återkomsten till LaLiga har varit långt ifrån bra för Navarra-klubben som tappat åtskilliga ledningar och inte lyckats ta vara på de chanser som dykt upp i form av poäng. Det är dock ett skadedrabbat Osasuna som kommer till den spanska huvudstaden. Det är ett skadedrabbat Osasuna som åker till Calderón, men det är å andra sidan även Atlético. Det blir inget spel för Raoul Loé, Imanol, Unai García och Manuel Riviére. Alla är långtidsskadade. Miguel Flaño är tillbaka i träning med laget, men det blir inget spel för honom eller Javier Flaño. Däremot är Nikola Vujadinovic och Roberto Torres tillbaka sedan de återvänt mot Leganés.



Gästerna väntas ställa upp med Salvatore Sirigu mellan stolparna. Han kommer sannolikt ha en trebackslinje med Oier, David García och Fuentes framför sig. Vi kan mycket väl få återse Aitor Buñuel till höger om det blir en fyrbackslinje. Fausto Tienza är självskriven centralt på lagets mittfält samtidigt som serben Goran Caušic slåss med Fran Mérida om en startplats. Clerc spelar i varje fall till vänster, om det blir som ytterback eller vänsterback återstår dock att se sett till sättet som tränare Petar Vasiljevic bestämmer sig för. Kenan Kodro, Sergio Léon och en av Miguel de las Cuevas eller Berenguer startar på topp. En sådan uppställning är flexibel och kan användas för att skifta spelsystem ganska enkelt.



SPELARTRUPPEN

Sirigu, Nauzet; David García, Oier, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel; Caušic, Roberto Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Fran Mérida, De las Cuevas; Sergio León, Oriol Riera, Kodro



STARTELVAN (5-3-2/4-4-2)

Sirigu; Buñuel, Oier, David García, Fuentes, Clerc; Tienza, Fran Mérida/Caušic, De Las Cuevas/Berenguer; Kodro, Sérgio León

