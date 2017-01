Inför: Atlético de Madrid - Real Betis

Det är dags för den första La Ligamatchen på det sista året på Estadio Vicente Calderón. Motståndet står Sevillalaget Real Betis för. Historiskt sett ska detta vara en enkel match för de rödvita som har vunnit 58 av de 115 mötena lagen emellan, däribland de 6 senaste. Atleti är även obesegrade i 24 av de 25 senaste matcherna på sin hemmaborg i La Liga samtidigt som Real Betis förlorat 5 av de 6 senaste bortamatcherna.

Real Betis

Atlético de Madrid

Laget parkerar just nu på relativ trygg mark i och med sin 14:e plats, 3 poäng från Las Palmas på 8:e plats och 4 poäng ner till Deportivo på 15:e samtidigt som det är 9 poäng ner till Sporting Gijon som just nu är på nedflyttning.Annars har det svängt mycket om Betis under säsongen. Förra tränaren Gustavo Poyet fick aldrig någon tillit från supportrarna och båda delarna har huggit på varandra. Poyet fick sparken i november efter att ha mäktat med 3 vinster sedan han tog över laget i maj 2016. In istället för honom kom Victor Sanchez som tidigare har varit i Deportivo och Olympiacos.De grönvita tog senast en mycket viktig seger hemma mot de direkta konkurrenterna CD Lenganes. Innan julen han man med att bli utslagna av Deportivo i cupen. Innan det slog man Bilbao och spelade 3–3 mot Celta Vigo . Noterbart är dock att man plockar sina poäng hemma på Estadio Benito Villamarín. När man är på resande fot har de svårt att samla de nödvändiga poäng som krävs att de ska lyfta ytligare i tabellen. En sak är säker, tränarbytet verkar ha bidragit med positiv energi och det kan vara nu som de börjar röra sig upp mot ännu tryggare placeringar.Truppen till matchen:Adán, Dani Giménez, Manu Herrera, Rafa Navarro, Piccini, Álex Martínez, Durmisi, Donk, Pezzella, José Carlos, Cejudo, Jonas Martin, Dani Ceballos, Brasanac, Nahuel, Joaquín, Álex Alegría, Zozulia och Rubén Castro.Atleti matchas hårt. I snitt är det match ungefär var 3 dag. Dagarna emellan ska det vara rehabilitering, träning och matchförberedelse och förhoppningsvis någon form av vila och socialt liv. Men lite ska man få kämpa om man ska sitta på lönerna fotbollsspelare får. Efter en tung period med poängtopp och skador har laget studsat tillbaka, 4 raka segrar innan den snöpliga förlusten i den redan avgjorda matchen mot Las Palmas nu i veckan. Efter totalt 4–3 blir kvartsfinal mot Eibar vilket måste ses som en drömmotståndare. Lagen möttes förra helgen, en match Atleti vann med 2–0 efter att Saul och Griezmann gjort var sitt mål.Förhoppningsvis har formen en fortsatt uppåtgående kurva om ska ta in det försprång Barca med framförallt Sevilla skaffat sig. Just nu är det 4 resp. 5 poäng upp. 1 poäng lurar Villarreal på 5:e plats. Den plats som måste vara så längt bakom som möjligt för att inte äventyra nästa års Champions League . Efter mötet med Betis väntar två raka bortamatcher, först mot Bilbao och helgen efter mot Alavés. Efter det två helger med hemmamatcher. Partido a partido i all ära men det är en viktig period i ligan som Atlético Madrid går in i under lördagen.Truppen:Moyá and Bernabé. Godín, Giménez, Savic, Vrsaljko, Filipe and Juanfran: Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitán and Keidi: Griezmann, Fernando Torres, Gameiro and Correa.Tid: 18:30Tv: Viasat Fotboll/Viaplay