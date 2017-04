Inför: Atlético de Madrid - Villarreal

Det är åter dags för match för Madrids rödvita delar. På tisdagskvällen gästar Villarreal Vicente Calderón. I och med att man gick vidare till semifinal i CL innebär det ytligare en match på våran älskade arena, 4 matcher återstår nu på hemmaplan.

Atlético de Madrid

Villarreal

Formen är fortsatt god för Atleti. Under 2017 har man spelat 17 matcher i ligan och enbart förlorat mot Barcelona . Man har mäktat med 31 mål och 10 insläppta. På senare tid har man klarat av att vinna svåra matcher med uddamålet vilket man inte lyckades med under första halvan på säsongen. En skillnad från säsongerna 12/13 och framförallt guldsäsongen 13/14 var att man lyckades hänga med Real och Barca under första delen av säsongen. Tyvärr blir det svårt att vara med i absoluta toppen om man tappar poäng i två möten mot Alaves och spelar 0-0 mot lag som Leganes eller Espanyol Med det sagt, ska man vara stolt över laget som innan säsongen hintade om att man skulle försöka ändra spelidé till mer possession. Första halvan, innan spelet satt sig, fick då ta stryk men nu är har det blivit till något bättre. Två semifinaler och en 3:e plats i ligan är ungefär det man ska ha som realistiskt mål inför en säsong när Real och Barca finns med i leken.Tack vara den blytunga vinsten borta mot Espanyol förra omgången är gapet ner till Sevilla fortfarande 3 poäng, 4 poäng skulle man kunna säga då Sevilla måste gå om Atleti poängmässigt för att få 3:e-platsen. Uppåt är det nu 7 poäng till Barca som gick om Real tack vare Messi s sena avgörande i El Classico. Förutom att Atleticos chanser att vinna ligan fortfarande finns i teorin (även om de små som attan) var det framförallt viktigt då Real då hade haft möjlighet att vila spelare inför semifinal-mötena i Champions League . 15 poäng återstår att spela om och även om det är tråkigare att säga det, är det viktigaste att hålla Sevilla bakom sig än blotta sig för mycket spelmässigt för att försöka vinna ligan.Ingen trupp är i nuläget släppt då Cholo gav spelarna ledigt igår. Man ses istället på spelarhotellet vid 13:00 CET för en sista genomgång. Ska man spekulera blir det följande:OblakGiménez-Savic-Godin-FilipeKoke-Gabi-Saúl-CarrascoGriezmann-GamerioLaget leder just nu kampen om Europa League platserna. Man har 57 poäng medan Bilbao och Sociedad parkerar på 56 respektive 55 så tight är det. Det är bara Bilbao som spelar på hemmaplan den här omgången så i helgen kan platserna blandats om. Alla matcher är finaler i det här skedet.Villarreal kommer från en vinst mot Leganes med 2-1 i en match som inte skulle avgöras förens de sista sekunderna. Bakambu gav ubåtarna ledningen i 68:e. I 90:e kunde Guerrero kvittera men Bakambu ville annat och i matchen sista minut (93:e) skruvade han in 2-1. Blytungt mål för Villarreal för kampen om 5:e platsen och ett blytung poängtapp för Leganes nere i botten.Villarreals tränare Fran Escriba sa på presskonferensen inför matchen attVillarreal står för ligans näst bästa försvar med 0,82 mål insläppta per match. Bäst har Atleti med 0,72 mål per match. Villarreal, som slog de rödvita med 3-0 på El Madrigal tidigare under säsongen, har faktiskt hållit nollan de två senaste mötena på Vicente Calderón och Atleti har bara lyckats vinna 1 av de senaste 5 matcherna.Villarreal kom med AVE (höghastighetståget) till Madrid igår kväll och truppen som anlände var följande:Andrés Fernández och Barbosa;Mario, Jaume Costa, José Ángel, Álvaro, Musacchio, Rukavina and Bonera;Bruno, Rodrigo, Trigueros, Roberto Soriano, Samu Castillejo och Jonathan dos Santos Soldado, Bakambu, Adrián López, Sansone och Santos Borré.Man saknar gamla Atletimålvakten Asensjo, Cheryshev och Victor Ruiz Potentiell startelva:Andres FernandezMario-Musacchio-Alvaro-Jose AngelDos santos-Bruno-Rodrigo-CastillejoSolado-SansoneDATUM: tisdagen den 25 april 2017TID: 21:30SPELPLATS: Vicente Calderón, MadridDOMARE: Ignacio Iglesias VillanuevaTV: Viasat Sport Fotboll HDSTREAM: Viaplay