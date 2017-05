2017-05-06 16:15

Atlético - Eibar



Inför: Atlético - Eibar

Atlético tar emot Eibar med bara tre matcher kvar av La Liga.

Efter missräkningen mot Real Madrid laddar Atlético om för ligaspel. Endast tre omgångar återstår och det här är den näst sista ligamatchen som någonsin kommer att spelas på Vicente Calderón. Trots det pratas det mycket om vad som skett och vad som komma skall i Champions League och Frente Atlético har uppmanat alla att stanna kvar på arenan efter matchen mot Eibar för att stödja laget.



För baskernas del finns inget Champions League att tala om, men de är nog vid väldigt gott mod ändå. Trots att man var nederlagstippade när ligan drog igång i augusti har man stått för en otroligt bra säsong där man överraskat de flesta. I skrivande stund ligger Eibar på åttonde plats i tabellen och har en matematisk chans att kvalificera sig för spel i Europa League, vilket är snudd på overkligt med tanke på att man endast räddades kvar i La Liga tack vare Elches ekonomiska problem och tvångsdegradering för två säsonger sedan. Om historien utspelat sig annorlunda för Elche kunde Eibar lika gärna harvat i Segundan vid det här laget.

Mendilibars lag kommer senast från en stabil 2-0-vinst mot Leganés. Man har dock en del skadebekymmer, precis som Atlético. De båda ytterbackarna Ander Capa och Antonio Luna saknas p.g.a. skada, samtidigt som Fran Rico också är skadad sedan början av april.



Diego Simeone har lite att fundera över inför mötet med Eibar. Laget var uppenbart slitet mot Real Madrid och behöver få in ny energi, men samtidigt dras man med stora skadebekymmer i backlinjen vilket gör det svårt att rotera. Juanfran och Vrsaljko är förvisso på bättringsvägen och de båda högerbackarna tränade med laget under fredagen, men de finns fortfarande inte med i matchtruppen. Stefan Savic avtjänar dessutom en avstängning samtidigt som Giménez fortfarande är skadad vilket gör att det är ovanligt tunt på backsidan. Lucas kommer att ta Savic plats i mitten och Thomas vänta starta som högerback. 22-årige Rafa Muñoz från Atlético B är även uppkallad i truppen för första gången. Han kan spela både centralt och till höger i backlinjen, men kommer troligtvis starta på bänken. I fredagens träning testade Simeon en startelva där Gaitán gjorde Saúl, Gabi och Koke sällskap på mittfältet medan Griezmann och Correa bildade anfallspar. Det öppnar upp för att Torres, Carrasco och Gameiro får vila.



Trupper

Atlético: Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Lucas, Rafa Muñoz, Tiago, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Cerci, Thomas, Gaitán, Griezmann, Torres, Correa, Gameiro

Eibar: Yoel, Riesgo, Arbilla, Juncá, Ramis, Gálvez, Lejeune, Dos Santos, Dani García, Escalante, Rivera, Pedro León, Rubén Peña, Inui, Bebé, Adrián, Kike, Enrich



Skador/avstängningar

Atlético: Juanfran, Vrsaljko, Giménez och Augusto, Savic (avstängd)

Eibar: Ander Capa, Antonio Luna, Fran Rico, Nano Mesa



Potentiella startelvor

Atlético:

Oblak

Thomas - Godín - Lucas - Filipe

Koke - Gabi - Saúl - Gaitán

Correa - Griezmann



Eibar:

Yoel

Arbilla - Ramis - Lejeune - Juncá

Dani García - Rivera

Pedro León - Adrián - Inui

Kike







Atlético de Madrid vs. SD Eibar

DATUM: lördagen den 22 april 2017

TID: 16.45

SPELPLATS: Vicente Calderón, Madrid

DOMARE: David Fernández Borbalán

TV: Viasat Fotboll HD

STREAM: Viaplay

2017-05-05 23:05:00

