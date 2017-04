2017-04-04 21:30

Atlético - Sociedad



Inför: Atlético - Sociedad

Det tighta spelschemat rullar vidare och Atlético tar emot La Real på Vicente Calderón under tisdagskvällen.

Helgens omgång har knappt spelats färdigt innan det är dags för nästa. Efter lördagens match mot Málaga har Atlético bara söndagen och måndagen på sig att dels återhämta sig och dessutom förbereda sig för vad som komma skall - mötet med Real Sociedad på Vicente Calderón på tisdagskvällen. En match som är extra viktig då Atlético har chansen att springa ifrån Sociedad i kampen om Champions Leagueplatserna, samtidigt som Sevilla möter Barcelona på bortaplan vilket ger möjlighet att befästa tredjeplatsen.



Real Sociedad

Baskerna har gjort en mycket bra säsong och såg länge ut att utmana om fjärdeplatsen i ligan, men en dipp i formen samtidigt som Atlético har gått in i en väldigt bra fas har gjort att laget tappa mark i tabellen. Man ligger visserligen på femte plats, men i dagsläget har Sociedad nio poäng upp till Sevilla och Atlético samtidigt som man flåsas i nacken av Bilbao och Villarreal. Med bara en vinst på de fem senaste matcherna har man gjort det väldigt svårt för sig och det ska nog mycket till om Eusebio ska få sitt lag att jaga ikapp Sevilla och Atlético. En vinst mot Atlético samtidigt som Sevilla förlorar mot Barcelona kan dock skapa hopp.



Om man skulle spola tillbaka tiden ett antal veckor så var läget helt annorlunda. Då befann sig Atlético på femteplatsen medan Sociedad hade grepp om fjärdeplatsen. Det säger en del om hur snabbt det kan svänga när formen sviktar. Så var det också när lagen möttes tidigare i år, närmare bestämt i november. Då vann La Real med 2-0 efter två straffar i andra halvlek, och Atlético stod för en mycket blek insats, men förutsättningarna är alltså annorlunda inför det här mötet.



Sociedad saknar Agirretxe, Carlos Martínez och viktige Illaramendi inför matchen. Man får dock tillbaka David Zurutuza, Esteban Granero och Carlos Vela vilket är välkommet för Eusebio.



Truppen

Målvakter: Rulli, Toño

försvarare: Odriozola, Elustondo, Navas, Iñigo Martínez, Yuri, Kevin Rodrigues

Mittfältare: Zubeldia, Canales, Granero, Prieto, Zurutuza.

Anfallare: Bautista, Vela, Juanmi, Willian José, Oyarzabal



Potentiell startelva

Rulli

Odriozola - Navas - I. Martínez - Yuri

Granero - Zurutuza - Prieto

Vela - Willian José - Oyarzabal





Atlético de Madrid

Atlético fick som bekant en bra start på sluttampen av ligan när man besegrade Málaga med 2-0 i lördags. Spelet på offensiv planhalva lös dock med sin frånvaro och man räddades delvis av att Málaga i sin tur var väldigt bleka i anfallsspelet samtidigt som försvaret var solitt i vanlig ordning. Mot Sociedad krävs ett helt annat fokus i anfallsspelet och förhoppningsvis kan stödet Calderón hjälpa laget att höja sig.



Med mindre än en vecka kvar till derbyt mot Real Madrid har den Madridbaserade pressen börjat sitt sedvanliga arbete för att störa Atlético. Vi har bl.a. kunnat läsa om Griezmanns och Jan Oblaks stundande övergångar till Manchester United, Carrascos "bråk" med Profe Ortega och hans övergång till Bayern München och att Gameiro är på väg till Kina. No consuman, som Cholo säger. På tal om derbyt så får Koke och Savic akta sig. Båda riskerar avstängning i nästa match om de drar på sig ett gult kort.



Yannick Carrasco är tillbaka från sin avstängning, men skadelistan är dessvärre fortsatt lång i Atlético. Vrsaljko, Moyà, Gameiro och Gaitan är fortsatt borta, coh sedan tidigare är ju Tiago och Augusto långtidsskadade. Det kom också rapporter under måndagen att Jan Oblak inte känt sig 100% efter matchen mot Málaga, men han finns med i matchtruppen och bör därmed starta.



Värt att notera är att Alessio Cerci återigen finns med i truppen, tack vare skadeläget. Detsamma gäller unge albanen Keidi. Mohamed Zakaria Boulahia, eller Zaka som han kallas, är också uttagen i truppen och det för första gången. I Atléticos matchtrupp finns med andra ord åtta canteranos.



Truppen

Målvakter: Oblak, Moreira

Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez

Mittfältare: Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Cerci, Thomas, Keidi

Anfallare: Griezmann, Torres, Correa, Zaka



Potentiell startelva

Oblak

Juanfran - Godín - Savic - Filipe

Saul - Koke - Gabi - Carrasco

Griezmann - Torres





Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

La Liga Santander - omgång 30

DATUM: tisdagen den 4 april 2017

TID: 21:30

SPELPLATS: Vicente Calderón, Madrid

DOMARE: Undiano Mallenco

TV: Viasat Fotboll

STREAM: Viaplay

