Inför: Copa del Rey-returen på Camp Nou

INFÖR. Atlético Madrid åker till nordöstra delarna av Spanien för att spela den andra av två semifinaler som ska avgöra vilket lag som kommer spela final i Copa del Rey säsongen 2016/2017. Barcelona har fördel inför returmötet efter 1-2 i matchen på Calderón som spelades förra veckan.

Semifinalspelet i Copa del Rey går vidare under tisdagskvällen. Den spanska huvudstadsklubben har svårast möjliga läge inför returen på Camp Nou, men i samma veva är det också en utmanande uppgift en spelargrupp som alltjämt letar efter rätt mekanismer för fortsättningen av säsongen. Förra veckans 1-2-förlust på Vicente Calderón var en tillställning med två olika ansikten, i mångt och mycket också två extremer där laget gjorde en riktigt slätstruken figur i första halvlek för att sedermera återuppstå och pressa Barcelona ända in på målsnöret. Samtidigt som Atléticos jakt på den försvunna kontinuiteten fortsätter kunde man ändå identifiera många positiva tecken trots förlusten, för det är vad det är i slutändan. Presspelet, aggressiviteten, viljan, duellspelet, modet med boll, förmågan i anfallsspelet och de fasta situationerna lyste lika mycket med sin frånvaro i första som man framförde just detta i andra halvlek. Atlético såg ut att vara ett slaget lag redan efter 45 minuter på Calderón, men reste sig och har lyckats gräva fram de bitarna som gjort Diego Simeones manskap till ett av Europas mest framgångsrika under den senaste femårsperioden.Anstormningen mot Barcelona leddes symboliskt nog av två canteranos i form av Gabi och Fernando Torres där framförallt den sistnämnde dykt upp som det anfallsalternativ som Atlético saknat under i stort sett hela säsongen. Torres framfart fortsatte den gångna helgen där han gjorde båda målen i lagets 2-0-seger mot Leganés och plötsligt ligger Atlético fyra poäng bakom Sevilla i kampen om tredjeplatsen. Efter en ganska mörk period (nuförtiden defineras en semifinal i Copa del Rey, gruppseger i Champions League med Bayern München som huvudmotståndare och en fjärdeplats i LaLiga på så vis..) under hösten verkar laget sakta vakna upp ur sitt ide. Defekterna är visserligen alldeles för synliga för att det skall vara det riktiga Atlético under Simeones ledning och det saknas alltjämt rejälare tecken på en permanent återgång till stabiliteten, men det finns tecken på liv.Förutsättningarna är enkla: besegra Barcelona och gör det helst med mer än 1-2 eller lämna Copa del Rey-scenen. Det här är normalt sett förutsättningar som inte alls spelar till Atléticos favör och det är förstås spelare, ledare och supportrar väl medvetna om. Förra gången man befann sig i den här situationen mot just Barcelona, men hemma på Vicente Calderón skenade saker och ting iväg rejält. Risken att bli bortkontrad mot katalanerna är stor, speciellt med tanke på deras fantastiska anfallslinje (som visserligen saknar Neymar), men utmaningen är också ny och intressant. Simeone kommer inte kunna räkna med Gabi när tillställningen sparkar igång på Camp Nou, men planen verkar solkar, i alla fall på förhand. Cholo har tränat med en sorts 4-4-2-uppställning som innehåller öppna kanter där Nico Gaitán och Yannick Carrasco förväntas hålla till. Fernando Torres kommer göra Antoine Griezmann sällskap i anfallet samtidigt som Sául-Koke håller ihop laget centralt i banan. Längre ned i banan förpassas Sime Vrsaljko till bänken samtidigt som Juanfran återtar sin startplats till höger i backlinjen. Bristen på mittbacksalternativ (José María Giménez väntas återvända snabbare än väntat, men inte till den här matchen) gör också att Stefan Savic startar ihop med Diego Godín.MoyáMoreiraGodínFilipeSavicVrsaljkoJuanfranKokeSaúlCarrascoGaitánJuan MorenoGriezmannFernando TorresCorreaGameiroLaget kommer till returen i Copa del Rey efter att ha slagit Athletic Club hemma på Camp Nou i en match som slutade 3-0 till Luis Enriques manskap. De rödblåa vilade flera viktiga spelare inför returmötet och en spelare som kommer komma helt utvilad till tisdagens möte är Luis Suárez som förflyttades till bänken till förmån för Paco Alcácer, som stod för sitt första mål i ligaspelet sen flytten från Valencia förra sommaren.När det kommer till skadesituationen i den katalanska storklubben har Luis Enrique tillgång till samtliga spelare förutom Rafinha som missar matcher efter att ha skadat sig i en situation med Ter Stegen. Även Neymar missar matchen men i brassens fall handlar det om för många gula kort, detta då anfallaren drog på sin en varning i mötet som spelades förra veckan. De spelare i Barcelona som bör akta sig för ett guld kort i denna match är Messi, Umtiti och Jordi Alba som vid en varning på tisdagskvällen missar en eventuell final.Luis Enrique har tagit med samtliga tillgängliga spelare i truppen till semifinalen.Jasper Cillessen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba; Sergi Busquets, Andre Gomes Ivan Rakitic; Arda Turan, Luis Suárez, Leo MessiDATUM: tisdagen den 7 februari 2017TID: 21:00SPELPLATS: Camp Nou, BarcelonaDOMARE: Gil ManzanoTV: Viasat Sport Premium / HDSTREAM: Viaplay och Unibet (gratis)