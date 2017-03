Inför Deportivo - Atlético

Ett möte som helt klart kan ses som 'botten mot toppen', och visst har Atlético statistiken på sin sida. Men lag i botten är aldrig att räkna bort och med en ny tränare på bänken kanske spelartruppen hittar ny motivation.

Deportivo la Coruña

Trots A.I.K-blod i startelvan har Deportivos säsong inte varit någonting att hänga i granen, och jag har egentligen för dålig koll på laget varför det är så, så det blir ingen större analys utav det.

Förutom inledningsvis på säsongen så har man kunnat hitta Deportivo långt ner i tabellen under hela säsongen, just nu hittar vi dom på en 17:e plats med två poäng tillgodo ner till strecket och dessutom med en match mindre spelad.



Det enklaste att peka på varför de ligger såpass långt ner är avsaknaden av en målskytt, Andone är deras bästa målgörare med sju bollar i nät under den här säsongen. Där har klubben så klart tappat många mål när de sålde Lucas Perez till Arsenal, men det är så fotbollsvärlden fungerar. ”Ersättaren”

Det som höjer Deportivo från sina konkurrenter dock är deras försvarsspel, där de ligger aningen i framkant i bottenstriden.



För att styra upp skutan någorlunda finner vi en ny tränare på de blåvitas bänk i form av Pepe Mel som får göra sin debut mot Atleti, med endast två träningar med laget i ryggen. Men det mesta handlar ändå om motivation i början med en ny tränare.

Vad jag förtsått är det den nya tränares avsikt att ändra så lite som möjligt, och därför lär vi väl få se samma typ av spelsystem och antagligen samma spelare.

Men det finns ju dock några avbräck hos galicierna, mittbacken Albentosa är avstängd efter att blivit utvisad förra matchen. Även Guliherma verkar ut att få sitta åt sidan. Positivt är att målskytten Andone är tillgänglig igen (har dock bara stått för ett mål 2017).



Poteniell startelva

Lux

Juanfran – Arribas – Sidnei – Navarro

Mosquera – Borges

Kakuta – Çolak – Fajr

Andone



Club Atlético de Madrid

I och med den senaste förlusten mot

Men sen har vi ju alltid den nuvarande Champions League säsong att tänka på fortfarande, där se det ju just nu väldigt positivt, samtidigt som vi är ett erkänt starkt cuplag.



En spelare som är het just nu i rödvitt är

Nu verkar han inte får starta utan det blir istället Torres som erkar få den chansen, personligen skulle jag gärna vilja se dessa två ihop för även Torres har hittat en mycket fin formkurva den senaste månaden. Nackdelen är ju att båda är väldigt lika i sina spelstilar, men med rätt coachning tror jag ändå att det hade varit ett fint koncept. Samtidigt tycker jag inte alls att Griezmann sett särskilt het ut. Nåja, nu har jag funderat ute i det blå en stund..



En spelare som missar matchen är Sául, han är avstängd. Andra som missar matchen men pga skador är Juanfran, Augusto och Tiago.



Truppen

Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernández, Giménez, Koke, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán, Caio Henrique, Griezmann, Fernando Torres, Correa och Gameiro.



Poteniell startelva

Oblak

Vrsaljko – Giménez – Godín – Filipe

Gaitán – Gabi – Koke – Carrasco

Griezmann – Torres



Matchfakta

Var: Estadio Riazor, A Coruña

Dag: Torsdag den andre mars

Tid: Klockan 20:45

Domare: Carlos Clos Gómez Trots A.I.K-blod i startelvan har Deportivos säsong inte varit någonting att hänga i granen, och jag har egentligen för dålig koll på laget varför det är så, så det blir ingen större analys utav det.Förutom inledningsvis på säsongen så har man kunnat hitta Deportivo långt ner i tabellen under hela säsongen, just nu hittar vi dom på en 17:e plats med två poäng tillgodo ner till strecket och dessutom med en match mindre spelad.Det enklaste att peka på varför de ligger såpass långt ner är avsaknaden av en målskytt, Andone är deras bästa målgörare med sju bollar i nät under den här säsongen. Där har klubben så klart tappat många mål när de sålde Lucas Perez till Arsenal, men det är så fotbollsvärlden fungerar. ”Ersättaren” Ryan Babel har inte lyckats fullt ut och har enbart spelat fem matcher från start och gjort sex inhopp.Det som höjer Deportivo från sina konkurrenter dock är deras försvarsspel, där de ligger aningen i framkant i bottenstriden.För att styra upp skutan någorlunda finner vi en ny tränare på de blåvitas bänk i form av Pepe Mel som får göra sin debut mot Atleti, med endast två träningar med laget i ryggen. Men det mesta handlar ändå om motivation i början med en ny tränare.Vad jag förtsått är det den nya tränares avsikt att ändra så lite som möjligt, och därför lär vi väl få se samma typ av spelsystem och antagligen samma spelare.Men det finns ju dock några avbräck hos galicierna, mittbacken Albentosa är avstängd efter att blivit utvisad förra matchen. Även Guliherma verkar ut att få sitta åt sidan. Positivt är att målskytten Andone är tillgänglig igen (har dock bara stått för ett mål 2017).LuxJuanfran – Arribas – Sidnei – NavarroMosquera – BorgesKakuta – Çolak – FajrAndoneI och med den senaste förlusten mot Barcelona känns den översta toppstriden helt förlorad nu (den levde i alla fall en aning innan) och nu blir det helt till att kämpa mot Real Sociedad om den sista platsen till Champions League som är ack så viktig på det ekonomiska planet (även det sporstliga så klart).Men sen har vi ju alltid den nuvarande Champions League säsong att tänka på fortfarande, där se det ju just nu väldigt positivt, samtidigt som vi är ett erkänt starkt cuplag.En spelare som är het just nu i rödvitt är Kevin Gameiro som varit en av de formstarkaste spelarna i ligan (statistiskt i alla fall). Fem mål och två assit har det blivit på hans fem senaste framträdande.Nu verkar han inte får starta utan det blir istället Torres som erkar få den chansen, personligen skulle jag gärna vilja se dessa två ihop för även Torres har hittat en mycket fin formkurva den senaste månaden. Nackdelen är ju att båda är väldigt lika i sina spelstilar, men med rätt coachning tror jag ändå att det hade varit ett fint koncept. Samtidigt tycker jag inte alls att Griezmann sett särskilt het ut. Nåja, nu har jag funderat ute i det blå en stund..En spelare som missar matchen är Sául, han är avstängd. Andra som missar matchen men pga skador är Juanfran, Augusto och Tiago.Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernández, Giménez, Koke, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán, Caio Henrique, Griezmann, Fernando Torres, Correa och Gameiro.OblakVrsaljko – Giménez – Godín – FilipeGaitán – Gabi – Koke – CarrascoGriezmann – TorresEstadio Riazor, A CoruñaTorsdag den andre marsKlockan 20:45Carlos Clos Gómez

0 KOMMENTARER 158 VISNINGAR 0 KOMMENTARER158 VISNINGAR LINUS LARSSON

2017-03-01 22:53:00 2017-03-01 22:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-03-01 22:53:00

Atlético

2017-02-27 20:33:46

Atlético

2017-02-26 19:00:00

Atlético

2017-02-25 20:45:00

Atlético

2017-02-25 15:43:00

Atlético

2017-02-23 18:28:31

Atlético

2017-02-22 10:26:00

Atlético

2017-02-22 01:41:00

Atlético

2017-02-20 22:24:20

Atlético

2017-02-18 19:27:00

ANNONS:

Ett möte som helt klart kan ses som 'botten mot toppen', och visst har Atlético statistiken på sin sida. Men lag i botten är aldrig att räkna bort och med en ny tränare på bänken kanske spelartruppen hittar ny motivation.Atlético-försvararen har dömts till samhällstjänst i 31 dagar. Detsamma gäller hans dåvarande flickvän som också får böta €180 för skadorna hon åsamkade fransmannens bil. Det hela är en produkt av det bråk som uppstod mellan de båda den 2 februari.Atlético tar sig an Barcelona för tredje gången i februari, och man gör det med revansch i sikte.Atlético de Madrids argentinske tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens match och pratade om det kommande motståndet: FC Barcelona. Ett lag han aldrig har slagit i ligaspelet under sina fem år vid rodret.Den spanska huvudstadsklubben har gjort klart med en ny viktig sponsor inför arenaflytten.Atlético de Madrids tränare genomförde presskonferensen efter 2-4-segern mot Bayer Leverkusen under tisdagskvällen där han var väldigt nöjd med lagets målproduktion, men det finns förstås saker att förbättra.Atlético tog hem det första mötet i åttondelsfinalen av Champions League efter 2-4 på BayArena.Atlético de Madrids tränare genomförde måndagens presskonferens i Tyskland under kvällen. Därefter tränade laget på BayArena. Cholo förväntar sig ett tillbakadraget Leverkusen som försöker utnyttja sin fart i omställningarna, men tyskarna kan spela på tre olika sätt. Den andra stora frågan då? Vem står i mål? Det fick vi inte något svar på, men någon föranining kanske han gav, den gode argentinaren..Atlético de Madrid besegrade Sporting med 1-4 på El Molinón. Klubbens första seger i Asturien sedan 2008.