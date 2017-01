Inför: Eibar - Atlético

Atlético jagar tre poäng i årets första ligamatch.när man besöker Eibar på Ipurúa.

Truppen

Potentiell startelva



På skadelistan finns Jan Oblak (som precis som undertecknad firar sin födelsedag), Carrasco , som inte återhämtat sig än och Augusto och Tiago som fortsatt är borta. Utanför truppen finns också Cerci , samtidigt som Thomas är iväg och spelar Afrikanska Mästerskapen med Ghana.

Juan Moreno kallas upp till A-laget igen och finns med med i matchtruppen.



Simeone fortsätter med sina nya varianter men väntas göra två änringar i startelvan från Las Palmas. Giménez går in som defensiv mittfältare i en 4-1-4-1-uppställning och Torres ersätter Gameiro i anfallet. Griezmann går, på pappret, ner som yttermittfältare och Vrsaljko fortsätter på högerbacksplatsen efter sina fina insatser den senaste tiden.



Truppen

Målvakter: Moyá, Moreira

Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez

Mittfältare: Koke, Saúl, Gabi, Gaitán, Juan Moreno

Anfallare: Griezmann, Torres, Correa, Gameiro





Potentiell startelva (4-1-4-1)

Moyá

Vrsaljko - Godín - Savic - Filipe

Giménez

Griezmann - Saúl - Gabi - Koke

Torres





DATUM: lördagen den 7 januari 2017

TID: 16:15

SPELPLATS: Estadio Municipal de Ipurúa, Eibar

DOMARE: Jesús Gil Manzano

TV: Viasat Sport Premium HD

STREAM: Viaplay

Ligaspelet 2017 inleds med bortamatch mot Eibar. Lagen har mötts fyra gånger de senaste åren, vill man se tidigare möten får man hoppa tillbaka till början av 00-talet när Atlético var nere i Segunda División. Det är Atlético som har det absoluta övertaget i historiken, man har vunnit de sex senaste mötena.06/02/16 Atlético - Eibar 3-119/09/15 Eibar - Atlético 0-231/01/15 Eibar - Atlético 1-330/08/14 Atlético - Eibar 2-101/09/02 Atlético - Eibar 1-0Baskerna verkligen etablerat sig i La Liga i år och ligger efter 16 matcher på åttonde plats i tabellen, bara fem poäng bakom Atlético. Man startade säsongen ganska bra men har varit något ojämna under hösten. De är ett starkt hemmalag och har bara förlorat en match på hemmaplan, vilket var mot Osasuna, som man också slog med 3-0 i Copa del Rey nu i veckan. Man har tagit några fina skalpar, bl.a. en vinst mot Villarreal och oavgjorda resultat mot Madrid och Sevilla. I ligaspelet har man dock gått tre raka matcher utan vinst, mot Athletic Club, Alavés och Leganés.Sergi Enrich och Pedro León är lagets bästa målskyttar med fem baljor var.Eibar får klara sig utan Iván Ramis och Kike, som är skadade. Två tunga pjäser i Asier Riesgo och Fran Rico är dock tillbaka och finns tillgängliga igen.: Riesgo, Yoel: Capa, Arbilla, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Juncá, Luna: Dani García, Escalante, Rivera, Fran Rico, Adrián, Pedro León, Inui: Sergi Enrich, Peña, Bebé, Nano(4-2-3-1)RiesgoCapa - Gálvez - Lejeune - LunaDani García - Fran RicoPedro León - Adrián - InuiSergi EnrichJulledigheten verkar ha gett lite ny energi åt Atlético. Mot Las Palmas spelade man åter med den intensitet som saknats under hösten, och det var något som Simeone påpekade på sin presskonferens. Nu är det viktigt att man fortsätter på inslaget spår när man har en svår bortamatch mot Eibar.Omgång 17 ger nämligen Atlético möjlighet att komma ikapp lagen framför i kampen om Champions Leagueplatserna eftersom Sociedad tar emot Sevilla och Villarreal möter Barcelona. Poängtapp för Sociedad och Villarreal kan göra att Atlético klättrar upp på en fjärdeplats i tabellen.Koke gjorde mot Las Palmas sin 291:a match för Atlético och slog sig därmed in på topp 25-listan över flest matcher i den rödvita tröjan. Mot Eibar gör han dessutom sin 200:e ligamatch, vid bara 24-års ålder. Crack!