Espanyol - Atlético



Inför: Espanyol - Atlético

Atlético laddar om för en svår bortamatch mot ett formstarkt Espanyol.

Mitt i virrvarret med lottningen till semifinalen i Champions League gör sig Atlético redo för bortamötet med Espanyol. Den senaste veckan har till stor del kretsat kring Champions League vilket har tagit fokus från La Liga, men det är alltjämt sex omgångar och 18 poäng kvar att spela om.



Förutom Atléticos match bjuder omgång 33 även på el clásico, där en eventuell förlust för Barcelona kan göra att Atlético bara ligger fyra poäng efter katalanerna om man lyckas slå Espanyol. Skulle Atlético däremot förlora så tappar man försprånget man har till Sevilla. Det kan med andra ord skapas lite nerv inför de avslutande omgångarna.



RCD ESPANYOL

Det blåvita laget från Barcelona har haft en säsong som till viss del liknat Atléticos. Man hade en ganska dålig höstsäsong där man bara vann två matcher under de tio inledande omgångarna, men efter nyår har man kommit igen ordentligt och börjat klättra i tabellen. Unga spelare som Óscar Melendo, Aarón Martín, Marc Navarro och Marc Roca har fått förtroende under säsongen och blommat ut under Quique Sánchez Flores. Laget är i bra form och har bara förlorat en av sina sex senaste matcher, vilket var på bortaplan mot Athletic Club. Trots det ligger man bara på nionde plats i tabellen, men å andra sidan är det ett mycket tight skikt mellan femteplacerade Villarreal och Espanyol, där bara fem poäng skiljer. Kampen om spel i Europa lever alltså i högsta grad så det är viktiga poäng som står på spel.



I sin senaste match vann Espanyol med 1-0 mot Leganés efter att den gamle Atléticospelaren Leo Baptistao avgjort matchen på övertid. Något som Quique Sánchez Flores tror har stärkt moralen i laget. "När sådant händer ger det energi. Espanyol lever och fansen mobiliserar. Vi jobbar för glädjen hos folket och det har skapat en koppling" kommenterade den forne Atléticotränaren, som står högt i kurs på Calderón, på presskonferensen.



Gerard Moreno är lagets bästa målskytt med elva mål, följd av Pablo Piatti på tio. Piatti är även lagets bästa framspelare med nio assist, vilket är fjärde bäst i La Liga.



Espanyol får tillbaka Víctor Sánchez och Óscar Melendo inför matchen, men har ändå en lång ganska lång skadelista bestående av Hernán Pérez, Víctor Álvarez, Salva Sevilla, Álvaro och Óscar Duarte.



Truppen: Diego López, Roberto; R. Duarte, Marc Navarro, Aarón, Javi López, D. Reyes; David López, V. Sánchez, Reyes, Jurado, Javi Fuego, Piatti, Diop, Marc Roca, Melendo; Gerard, Baptistao, Caicedo



Potentiell startelva:

Diego López

J. López - D. Reyes - D. López - Aarón

Jurado - V. Sánchez - Diop - Piatti

Gerard - Caicedo





ATLÉTICO DE MADRID

Det har nog inte undgått någon att Atlético blev lottade mot Real Madrid i semifinalen av Champions League. En svår motståndare, men ett nytt tillfälle att spela ett sista derby på Vicente Calderón innan flyttlasset går till Metropolitano. Det som fram tills idag var det sista derbyt på Calderón var inte en särskilt fin avslutning för den rödvita borgen, och nog är många nöjda att Atlético både får chansen att ta revansch på Madrid och dessutom göra det på Calderón.



Först ska det dock spelas ligafotboll och för Atlético innebär det en resa till Barcelona. Risken för en baksmälla mot Espanyol känns inte omöjlig då truppen är sliten både mentalt och fysiskt efter den senaste tidens hårda matchning. På andra sidan planen står ett formstarkt Espanyol som har mycket att spela för, och vi kan nog räkna med en del förändringar i laguppställningen från tisdagens match.



Samtidigt har det som bekant uppkommit lite nya bekymmer på skadefronten då både Filipe och Juanfran klev av skadade mot Leicester i tisdags. Eftersom Sime Vrsaljko redan är skadad spreds det lite oro i rödvita kretsar då det vore långt ifrån optimalt att spela utan ytterbackar i det här skedet av säsongen. Det visade sig som tur var att Filipes skada är begränsad till handen och att han kommer kunna spela som vanligt, fast med ett skydd. Juanfran väntas dock bli borta ytterligare en vecka eller två medan Vrsaljko är på bättringsvägen och har tränat i full takt i veckan. Han befinner sig i slutskedet av sin återhämtning men är inte redo för spel mot Espanyol. Simeone får alltså klara sig utan Juanfran, Vrsaljko och Augusto mot los pericos.

Vem som tar hand om högerbacksplatsen återstår att se. Simeone avslöjade ingenting på presskonferensen mer än att "vi har flera alternativ", men en avancerad gissning är att Savic eller Giménez tar klivet ut till höger.



I den trupp på 18 man som han tar med sig till Cornellà-El Prat, eller RCDE Stadium som arenan officiellt heter, saknas även Alessio Cerci och André Moreira.



Truppen: Oblak, Moyá; Savic, Giménez, Godín, Lucas, Filipe Luis; Carrasco, Gabi, Thomas, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann, Correa, Torres, Gameiro.



Potentiell startelva:

Oblak

Savic - Godín - Giménez - Filipe

Carrasco - Gabi - Koke - Saúl

Griezmann - Torres





RCD Espanyol vs. Atlético de Madrid

DATUM: lördagen den 22 april 2017

TID: 20:45

SPELPLATS: RCDE Stadium, Barcelona

DOMARE: Iñaki Vicandi Garrido

TV: Viasat Sport HD

STREAM: Viaplay



