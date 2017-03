2017-03-11 20:45

Granada - Atlético



Blir det hattrick för Carrasco igen?

Inför: Granada - Atlético

Atlético reser till Andalusien och gästar Granada i den 27:e omgången av La Liga.

Granada klättrade upp i primeran säsongen 2011/12 har man aldrig lyckats slå Atlético. Dessutom har man bara mäktat med två ynka mål på de elva matcher lagen spelat mot varandra sedan dess. Ett av målen kom i höstas, när Atlético dock tog en förkrossande seger med 7-1. I övrigt är två 0-0-matcher det närmsta man kommit en vinst i modern tid. Målskillnaden skrivs till hela 25-2 i Atléticos favör.



Andalusierna har haft en tung säsong och ligger för närvarande på 18:e plats, med fem poäng upp till Deportivo ovanför nedflyttningsstrecket. Man kommer senast från en tung förlust mot bottenkonkurrenten Leganés, som därmed drog ifrån Granada i tabellen. Man har dock spelat upp sig ju längre säsongen gått, och sedan februaris början har man vunnit varannan match och sakta börjat röra sig mot säker mark. Hemma på Nuevo Los Cármenes spelar man en mycket bättre fotboll och samtliga vinster(blott fyra stycken, förvisso) har också kommit på hemmaplan. Tre av dessa sedan februaris början, alltså.



Skadeläget ser bra ut i Granada. Khrin, Saunier, Foulquier och Kravets har dragits med diverse skavanker men ska vara återställda och tillgängliga för spel. Kone missar dock matchen och det gör också viktige mittfältaren Carcela, som är avstängd.



Atlético har haft en ganska lugn vecka efter förra veckans vinst mot Valencia. Det enda som stör laget är skadesituationen, då inte mindre än fem spelare saknas. Lagkapten Gabi opererade sin hand i tisdags och kommer att missa matchen mot Granada. Ett centralt mittfält som redan är försvagat efter skadorna på Tiago och Augusto blir alltså än mer tunt. Anfallssidan är också skadedrabbad. Ingen kan väl ha missat



Skadeläget har dock öppnat dörren för Nicolas Schiappacasse, som är uttagen och reser med laget till Granada. Detsamma gäller Alessio Cerci(!).



Under fredagens träning testade Simeone en elva som bjöd på en del nyheter. Juanfran spelade åter till höger i backlinjen medan Godín och Savic kamperade i mittförsvaret. Filipe tog på sedvanligt manér hand om vänsterbacken. Saúl och Thomas, som fick specialinstruktioner av Simeone, spelade centralt på mittfältet, flankerade av Koke till höger och Gaitán till vänster. Carrasco, som gjorde hattrick mot Granada i höstas, tog klivet upp i anfallet tillsammans med Griezmann. Det är med största sannolikhet den elvan vi får se mot Granada.



Slutligen är Koke med sina fyra varningar endast ett gult kort från avstängning. Han får med andra ord passa sig för att inte missa den viktiga matchen mot Sevilla nästa vecka.



TRUPPEN

Målvakter: Moyá, Oblak

Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez

Mittfältare: Koke, Saúl, Carrasco, Cerci, Thomas, Gaitán

Anfallare: Griezmann, Correa, Schiappacasse





POTENTIELLA STARTELVOR

Granada(5-4-1) :

Ochoa

Cuenca - Ingason - Lombán - Vezo - Hernández

Boga - Samper - Wakaso - Pereira

Ramos



Atlético(4-4-2) :

Oblak

Juanfran - Savic - Godín - Filipe Luís

Koke - Thomas - Saúl - Gaitán

Carrasco - Griezmann





DATUM: lördagen den 11 mars 2017

TID: 20:45

SPELPLATS: Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada

DOMARE: Alejandro José Hernández Hernández

TV: Viasat Fotboll

2017-03-11 02:00:00

