Inför Las Palmas - Atlético Madrid

Ligan leder mot sitt slut när vi nu går in i den 35:e matchomgången. För Atléticos del blir det en resa söderut för att ta sig an hemmaduktiga Las Palmas. Både lagen saknar viktiga spelare så frågan är vilken tränare som fyller sina hål bästa vis.

UD Las Palmas

Las Palmas har blivit ett lag som inget lag har kunnat räkna med en enkel seger mot. Laget från Gran Canaria innehar en väldigt fin trupp med gott om teknik. Inför säsongen värvades Kevin-Prince Boateng och Marco Livaja in för att spetsa offensiven. Den förstnämnde har stått för en fin säsong med sina tio fullträffar (med det är han klubbens bästa målgörare) i

Mot Atlético kommer dock ingen av dessa herrar att befinna sig på planen, Boateng har

råkat ut för en bröstskada och Livaja avtjänar en längre avstängning efter ett rött kort som han fick mot Alavés. Utöver dessa två går även väldigt duktiga yttern Jonathan Viera skadad.

Det finns dock spelare för tränaren Quique Setien att ersätta med. Under vinterns silly season plockade klubben in forna



Vad det verkar så ska Quique Setien vara väldigt nära att krita på ett kontrakt för

Quique har ändå gjort mycket bra saker för Las Palmas, när han först tillträdde klubben 2015 låg laget på nedflyttningsplats men han lyfte till slut upp laget till en elfte plats. Det ska även nämnas att han har ett förflutet i Atlético de Madrid som spelare mellan 85 och 88, 73 matcher stod han för i rödvitt.



Det som har varit ett stort problem för laget är deras bortaspel. Utav sina tio segrar under säsongen har endast en varit på bortaplan och det var i öppningsmatchen mot Valencia. De tenderar även att släppa in mycket mål bakåt, majoriteten av dessa på bortaplan med så klart.

Det ska väl inte så mycket till att för att förstå att resorna från Afrika är aningen mer slitsamma än vad de är för andra lag i Spanien.

När det gäller antalet insläppta mål är Las Palmas det fjärde sämsta laget i den statistiken. 61 mål har de släppt in, där blir de slagna av bottentrion.

Men det här med resandet gäller ju så klart och motsatt håll med, hemmaspelet har fungerat mycket fint. På Estadio Gran Canaria har de endast förlorat två matcher under säsongen, och de gör för det mesta en del mål på hemmaplan.



Potentiell startelva

Varas

Simón – Lemos – Bigas – Lopes

Montoro

Momo – Tana – Hernán Trjuilio – Halilovic

Jesé





Club Atlético de Madrid

I veckans seriespel kom någonting som de rödvita inte upplevt de senaste månaderna, nämligen en förlust. Personligen så såg jag inte matchen men har i efterhand läst att det var ett väldigt ineffektivt Atlético som spelade i den matchen.

Den förlusten samt



Atlético har dock fortfarande



”En olycka kommer sällan ensam”. Och så vart det i den senaste matchen mot

Ett annat stort problem för Simeone är även avsaknaden av högerback för tillfället då både Juanfran och Vrsaljko går skadade. På den platsen har Giménez vikarierat de senaste matcherna.

Mot Las Palmas är även Godín borta pga avstängning, så det kommer vara en aningen sargad backlinjen för Atleti.

Utöver dessa herrar är ju Augusto sedan tidigare skadad.



Truppen

Oblak, Moyá, Moreira; Filipe, Savic, Lucas, Giménez, Alberto Rodríguez; Tiago, Koke, Saúl, Cerci, Gabi, Thomas, Gaitán; Griezmann, Torres, Gameiro och Correa.



Potentiell startelva

Oblak

Giménez – Savic – Lucas – Filipe

Gaitán – Gabi – Saúl – Koke

Griezmann – Torres



Matchfakta

Var: Estadio Gran Canaria, Las Palmas

Dag: Lördagen den 29/4

Tid: Klockan 18:30

LINUS LARSSON

2017-04-28 19:45:00

