Malaga - Atlético



Inför: Malaga-Atletico de Madrid

Efter ett landslagsuppehåll som slutade bra för både Sverige och Spanien är äntligen La Liga tillbaka. 10 matcher återstår av 2016/2017. Dags att åter igen säga orden ”partido a partido” när vi går in i slutspurten.

Senaste matchen mot Malaga slutade 4-2 på Vicente Calderón, Carrasco och Gamiero gjorde två mål var medan Ramirez och atleti canteranon Camacho målat för Malaga.



Malaga

Juande Ramos, Marcelo Romero och Michel. Det är tränarna som under säsongen tränat Malaga. Romero tog över i december efter att Juande Ramos fått stiga åt sida. Officiellt kom de överens ömsesidigt men på La Rosaleda skrek fans att han skulle lämna efter laget åkt ut mot Cordoba i cupen och en smärtsam förlust i Andalusienderbyt mot

Laget ligger nu 6 poäng över nedflyttning på en 15:e plats med 27 poäng. Tongångarna är dock positiva i Malagalägret där man utlovat att de ska göra allt de kan för att vinna på lördagskvällen. Under de senaste 5 mötena mellan lagen på La Rosaleda har Malaga vunnit 1 gång och 4 oavgjorda.

Skadorna är något som oroar Malaga då många spelare är tveksamma till spel. Spelare som Kameni, Juanpi och Sandro (lagets bästa målskytt med 7 mål) har tränat med laget under veckan men det återstår och se om de startar mot los rojiblancos. En-Nesyri, Kone och Wellington är alla skadade och borta en tid samtidigt som Charles är avstängd. Många av dessa är offensiva så kollegorna på hemsidan tror att Michel kommer frångå från sin 4-4-2 uppställning.



Atlético de Madrid

Bara en rejäl svacka för Real och Barca skulle göra att Atleti har chans på sin 11:e ligatitel. Det viktigaste är dock åter igen att ta igen de två poängen till Sevilla som skulle göra att man går om de på inbördes möten. Man har två vinster var men i och med 3–1 vinsten senast har Atleti gjort ett mål mer. Nu möter Sevilla i helgen Real så matchen på La Rosaleda är en ytterst viktig match.

När jag tittar på spelschemat är det överkomliga matcher som återstår där Real borta är det stora hindret. Vi fans kan man snegla medan spelarna enbart fokuserar på nästa uppgift. Mars månad innehöll många tuffa matcher, där det egentligen började med Leverkusen borta i första mötet i CL i slutet av februari. 7 matcher senare där har laget bara förlorat mot

Skadeläget har gjort att tre spelare från B-laget fått prova på äventyret som A-lagsspelare, det gäller försvararen Alberto Rodriguez och mittfältarna Keidi och Olabe. Även Cerci finns med på listan men blir inte förvånad om han inte får någon speltid ändå, den gode italienaren.



Truppen i sin helhet:

Oblak and Moreira.

Godín, Filipe, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez och Alberto Rodríguez.

Koke, Saúl, Gabi, Cerci, Thomas, Keidi och Olabe.

Griezmann, Torres och Correa.



Förväntad startelva (4-4-2)

Oblak

Juanfran-Savic-Godin-Filipe

Koke-Thomas-Gabi-Saul

Greizmann-Torres



Matchen visas på Viaplay och på Viasat Sport Fotboll med start 20:45.



