2017-04-08 16:15

Real Madrid - Atlético



Inför: El Derbi madrileño

Atlético ska åter möta sin nemesis från andra sidan Madrid när säsongen andra derby spelas. Blir det en repris av höstens möte eller kan de rödvita ta revansch?



El Derbi madrileño nummer 214 blir en intressant tillställning. Atlético har bra historik på Santiago Bernabéu med tre raka ligavinster och vill ha revansch efter höstens debacle, samtidigt som båda lagen kommer till matchen i mycket bra form. Madridderbyt har utvecklats till en av fotbollsvärldens största matcher och, sett till nivån, troligtvis världens "bästa" derby.

Mötet i höstas är dock inget som de rödvita ser tillbaka på med vidare förtjusning, utan helst glömmer. Madrid var klart bättre och vann med 3-0 mot ett blekt Atlético, och året kändes mer som 2009 än 2016. Det var också det första derbyt som Madrid vunnit i ligaspelet sedan säsongen 2012/13.



POSITIVA VIBBAR HOS LOS BLANCOS

Real Madrid har i övrigt en framgångsrik säsong och de som tvivlade på Zidane börjar nog inse att de hade fel. För första gången på länge är man i förarsätet att ta hem La Liga, som man inte vunnit sedan säsongen 2011/12. Man ligger två poäng före Barcelona i tabellen och har dessutom en match mindre spelad, vilket ger bra förutsättningar även om allt så klart kan hända. Formen är även den på topp med sex raka vinster, varav fem i ligaspelet. Det enda som går att anmärka på är att laget bara hållt nollan i 5 av 20 matcher under 2017, men trots det har offensiven allt som oftast varit övermäktig för motståndarna.



Likt Atlético är man framme i kvartsfinalen av Champions League och där ställs man emot Bayern München och förre tränaren Carlo Ancelotti, vilket givetvis blir ett intressant matchning.

Cristiano Ronaldo är föga förvånande lagets bästa målskytt med 19 mål och Toni Kroos är lagets bästa framspelare med 10 assist.



Zidane har tagit ut alla 23 tillgängliga spelare i matchtruppen, som dock ska bantas ned till 18 innan matchen. Den enda skadefrånvaron att rapportera om rör Raphael Varane, som dras med en lårskada sedan en tid tillbaka. Anfallstrion med Bale, Ronaldo och Benzeman vilades mot Leganés i onsdags och enligt rapporter kommer vi få se samma startelva som i Champions League-finalen förra våren. Det är med andra ord frid och fröjd i den norra delen av Madrid.



GRIEZMANN TRÖTT PÅ TRANSFERSNACK

I de sydligare delarna av huvudstaden har Atlético som vanligt fått känna på att det är derbyvecka. Madridbaserad media har, som brukligt, gjort sitt för att störa Atlético och rapporterat om vilka spelare som kommer att lämna laget i sommar. Det har inte minst handlat om Theo Hernández, som gör myckt bra ifrån sig i Alavés och har dragit på sig intresse från flera europeiska toppklubbar. Enligt rapporterna kommer Madrid betala den franske U21-landslagsmannens utköpsklausul i sommar och enligt Marca är spelaren helt inställd på spel i Real Madrid, men vad som verkligen stämmer är givetvis svårt att säga och allting som skrivs i närhet till derbymatcherna bör tas med en stor nypa salt.



Med det sagt lutar det även åt att Gameiro, Carrasco, Oblak och självklart Antoine Griezmann kommer att lämna Atlético i sommar. Enligt Madridpressen, vill säga. Griezmann verkar dock ha tröttnat på transfersnacket och fick återigen förklara sig för pressen när han deltog på ett event för Head & Shoulders häromdagen:

"Jag vet inte vad jag ska svara längre. Det är alltid samma frågor. Jag har sagt det så många gånger; jag ser mig själv här nästa säsong. Jag kommer inte svara på det igen. Jag börjar bli trött på det." Det kan vara tröttsamt att vara en eftertraktad fotbollsspelare, särskilt om man spelar i Atlético de Madrid..



ANNORLUNDA UPPLADDNING FÖR KOKE

En annan Atléticospelare som haft det tufft är Koke, som blev rånad och pistolhotad under torsdagen. Det hela ägde rum i en parkeringsanläggning i Chamberí, strax nordväst om centrala Madrid. Gärningsmannen ska ha närmat sig Koke när han vevade ned rutan för att lösa ut en biljett, varpå han riktat pistolen mot Atléticospelaren och tvingat till sig hans klocka (värd 70.000€) innan han lämnade platsen på en MC. Koke skadades med andra ord inte, och vi får hoppas att han inte påverkats i större grad av incidenten. Förhoppningsvis glömmer han inte bort tiden för derbyt, den stulna klockan till trots.



Formmässigt är även Atlético inne i en bra period. Precis som Real har man fem raka vinster i ligan och då har man dessutom bara släppt in ett enda mål under samma period. Det stabila försvaret har sett ut att vara på väg tillbaka, vilket är välkommet inför den viktiga slutspurten av säsongen. Skadefronten är dock fortsatt ansträngd. Det fanns hopp om att Nico Gaitán och Kevin Gameiro skulle kunna medverka i derbyt, men så blir det inte. Dessutom saknas ju också Moyà, Vrsaljko, Tiago och Augusto sedan tidigare. Det är alltså ett skadeskjutet lag som springer ut på Bernabéu under lördagen.



Atléticos trupp till matchen ser ut så här:



Målvakter: Oblak, Moreira

Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez

Mittfältare: Koke, Saúl Carrasco, Gabi, Cerci, Thomas, Keidi

Anfallare: Griezmann, Fernando Torres, Correa, Rober



Noterbart är att Keidi och Cerci är med i matchtruppen för tredje matchen i rad på grund av skadesituationen. Även Rober är uttagen. I övrigt är laget sig likt.



POTENTIELLA STARTELVOR:



Real Madrid

Keylor Navas

Carvajal - Pepe - Ramos - Marcelo

Modric - Casemiro - Kroos

Bale - Benzema - Ronaldo



Atlético

Oblak

Juanfran - Savic - Godín - Filipe

Koke - Gabi - Saúl - Carrasco

Griezmann - Torres





DATUM: lördagen den 8 april 2017

TID: 16:15

SPELPLATS: Santiago Bernabéu, Madrid

DOMARE: Ricardo de Burgos Bengoetxea, Bilbao

TV: Viasat Fotboll

STREAM: Viaplay

0 KOMMENTARER 82 VISNINGAR 0 KOMMENTARER82 VISNINGAR ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2017-04-08 02:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-04-08 02:59:00

Atlético

2017-04-07 19:12:26

Atlético

2017-04-05 11:02:00

Atlético

2017-04-04 23:20:00

Atlético

2017-04-03 23:23:00

Atlético

2017-04-03 21:54:10

Atlético

2017-04-02 00:18:41

Atlético

2017-04-01 23:25:00

Atlético

2017-04-01 09:42:55

Atlético

2017-03-31 19:04:25

ANNONS:

Atlético ska åter möta sin nemesis från andra sidan Madrid när säsongen andra derby spelas. Blir det en repris av höstens möte eller kan de rödvita ta revansch?Atlético de Madrids tränare genomförde sin presskonferens under fredagseftermiddagen. Han var på "derbyhumör".Los rojiblancos tog en viktig seger mot Real Sociedad under tisdagskvällen. Filipe gjorde mål andra matchen i rad i en match där Atleti aldrig var nära att tappa ledningen men gjorde det mer spännande än vad det hade behövt att bli!Det tighta spelschemat rullar vidare och Atlético tar emot La Real på Vicente Calderón under tisdagskvällen.Den spanska huvudstadsklubbens tränare genomförde sin presskonferens under måndagskvällen där han pratade om matchen mot Real Sociedad.Atlético de Madrid-tränaren var väldigt nöjd efter 0-2-segern mot Málaga, men det var inte lätt enligt honom själv.Atlético tog en viktig men oglamorös bortaseger mot Málaga under lördagen.Efter ett landslagsuppehåll som slutade bra för både Sverige och Spanien är äntligen La Liga tillbaka. 10 matcher återstår av 2016/2017. Dags att åter igen säga orden ”partido a partido” när vi går in i slutspurten. Senaste matchen mot Malaga slutade 4-2 på Vicente Calderón, Carrasco och Gamiero gjorde två mål var medan Ramirez och atleti canteranon Camacho målat för Malaga.Den spanska huvudstadsklubben har drabbats av en skadekris precis när man går in i den viktigaste delen av säsonge, nämligen slutspurten.