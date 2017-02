Inför semifinalen i CdR mot Barcelona

Det är dags för semifinal i Copa Del Rey. Åter igen stor Atlético inför ett dubbelmöte med Barcelona, kan vi lyckas med bedriften förra säsongen i Champions League. Vinnaren i det här mötet kommer gå in som klara favoriter i finalen senare i vår där man ställs mot antingen Celta Vigo eller Deportivo Alaves.

Atletico de Madrid

Barcelona

Sedan säsongen 13/14 (året då Atlético vann ligan, värt att påpeka) har lagen mötts 4 gånger i ett dubbelmöte. Den säsongen inleddes med Spanska Supercupen, där Barca gick segrande genom fler mål på bortaplan (1-1). Senare samma säsong slog Atleti ut Barca ur Champions League efter totalt 2-1. Året därpå blev det ett möte i Spanska Cupen, totalt 4-2 till Barca. Och till sist förra året, där Atlético lyckades vända 2-1 förlusten på bortaplan i första matchen till 3-2 på hemmaplan i Champions League. Vill man helst gå vidare i Champions eller i Cupen? Håller mitt svar för mig själv.Matchen ikväll blir alltså 5:e dubbelmötet på 4 år. Räknar man också med matcherna i ligan under den perioden Cholo varit tränare blir det totalt 18 st. Den statistiken är ganska dyster ur rödvita ögon: 2 vinster, 6 oavgjort, 10 förluster (varav 2 st har varit med mer än 1 mål). Det gäller dock inte att stirra sig blid på detta då vissa matcher har varit taktiska från Atletis sida. Dock ändrar det inte att Barcelona går in som favoriter, som de alltid har gjort. Igår meddelade Atlético att det fanns mindre än 2000 biljetter kvar så stämningen lär vara på samma världsklassnivå som den brukar vara i stormatcher.Det är fortfarande knackigt i ligan. Senast blev det 0-0 mot Alaves där det offensiva spelet inte alls fanns där. Bästa läget fick Nico Gaitan genom ett friläge från halvplan men han lyckades inte runda målvakten. Annars var det Alaves som kontrollerade matchen utan att ha riktigt solklara målchanser. Därmed är det 10 poäng upp till förstaplatsen med en match mer spelad. Därför blir semifinalen i cupen mot Barca troligtvis den bästa möjligheten att ta hem en titel den här säsongen i och med den svagare semifinalen mellan Alaves och Celta, som det dock ska bli otroligt roligt att se i en final vilket av lagen som än går dit. Efter slagit ut Guijuelo, Las Palmas och Eibar väldigt komfortabelt hoppas alla rödvita att vi åter igen kan få spela en final den här säsongen.Det viktigaste målet i år är dock att nå Champions League nästa år. Därför krävs full fokus på helgens match mot Leganes direkt efter slutsignal ikväll. Två raka hemmamatcher väntar i ligan och ett ypperligt läget att försöka skaka av sig lagen bakom och ta igen på framför allt Sevilla som jag är tveksam kommer klara att hålla den goda form de visat under säsongen hela vägen ut.Gimenez, Augusto, Oblak och Tiago är på skadelistan och Thomas lämnas hemma tillsammans med den inte så resvana Cerci. Gabi är tillbaka efter sin avstängning senast mot Alaves. Truppen i sin helhet:Moyá, Moreira; Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran; Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitán, Keidi: Griezmann, Fernando Torres, Correa, Gameiro.Potentiell startelva (4-4-2):MoyaVrsaljko-Godin-Savic-FilipeJuanfran-Koke-Gabi-SaulGriezmann- CarrascoKatalanerna är i semifinal genom vinster mot Hercules (8-1), Bilbao (4-3) och senast Real Sociedad (6-2). Svårt spelschema om man jämför med Atleti. I ligan senast gjorde Barca, likväl som Atlético och Sevilla, Real Madrid en tjänst genom att tappa poäng när man spelade 1-1 mot Real Betis efter sent, sent mål från Suarez. Formen finns ändå där för Barca. Under 2017 har man bara förlorat 1 match av de 7 man spelat när man går in i den tuffaste perioden av säsongen. Dubbelmöte mot Atleti, Champions League mot PSG och även matcher i ligan mot bland annat Bilbao och även igen mot Atlético innan det är dags för mars månad.På skadelistan finns viktiga Busquets och Iniesta och även Digne. Därför är en möjlighet att flytta upp Mascherano från sin mittbacksposition upp på ett defensivt mittfält. Där framme finns som bekant Messi , Suarez och Neymar. Den halvt rödvita Arda finns också att tillgå men startar nog på bänken men lär nog hoppa in. Japser Cillessen vaktar målet i cupen för Katalanerna.Potentiell startelva (4-3-3):Sergio Roberto-Umtiti-Pique-AlbaGomes-Mascherano-RakiticMessi-Luis Suarez-NeymarTV: Viasat Fotboll / ViaplayTid: 21:00