José María Giménez blir borta i 2-3 veckor

Uruguyanen skadade sig mot Alavés och missar de kommande veckorna och skadan kan ta upp emot en månad att läka om det vill sig riktigt illa.





Atléticos fystränare med Profe Ortega och Carlos Menendez i spetsen brukar ofta vänta ungefär en extra vecka om spelarna drabbats av en muskelskada för att de inte skall slå upp densamma och få liknande problem igen. Den spanska huvudstadsklubben är inne i en väldigt hektisk period spelmässigt och går även in i den tyngsta månaden under Diego Simeones ledning där man alltid haft problem med fysiken. Det återstår att se om så blir fallet även den här gången. José María Giménez gick av Mendizorrotzas gräsmatta i tårar efter att ha drabbats av ännu en muskelskada. Efteråt bekräftade uruguyanen att det rörde sig om samma skada som hållt honom borta från spel under en månads tid vid årsslutet. Det var vad de första undersökningarna klargjorde, men Atléticos läkarstab släppte inget pressmeddelande i ärendet förränn under måndagsmorgonen. 21-åringen har diagnostiserats med en muskelskada i adductor longus, dvs. muskeln som exempelvis böjer höftleden. De första prognoserna var dystra och talade om potentiellt 1-1,5 månads frånvaro från fotbollsplanerna, men så här i efterhand handlar det snarare om 2-3 veckors återhämtningstid. Det bör dock sägas att det tog ungefär en månad för Giménez att återvända från den tidigare skadan. Även den gången handlade det om en grad I-II-skada.Atléticos fystränare med Profe Ortega och Carlos Menendez i spetsen brukar ofta vänta ungefär en extra vecka om spelarna drabbats av en muskelskada för att de inte skall slå upp densamma och få liknande problem igen. Den spanska huvudstadsklubben är inne i en väldigt hektisk period spelmässigt och går även in i den tyngsta månaden under Diego Simeones ledning där man alltid haft problem med fysiken. Det återstår att se om så blir fallet även den här gången.

0 KOMMENTARER 102 VISNINGAR 0 KOMMENTARER102 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-01-30 23:22:38 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-01-30 23:22:38

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-01-30 23:22:38

Atlético

2017-01-28 22:55:00

Atlético

2017-01-28 21:42:34

Atlético

2017-01-28 18:30:00

Atlético

2017-01-28 00:20:00

Atlético

2017-01-27 18:11:30

Atlético

2017-01-27 17:29:18

Atlético

2017-01-25 23:34:53

Atlético

2017-01-25 01:16:00

Atlético

2017-01-22 19:25:00

ANNONS:

Uruguyanen skadade sig mot Alavés och missar de kommande veckorna och skadan kan ta upp emot en månad att läka om det vill sig riktigt illa.Atlético spelade 0-0 på Mendizorrotza mot Alavés under lördagen.Cholo var inte nöjd med lördagseftermiddagens insats mot Alavés och det med all rätt.Atlético gör ytterligare en match i Baskien när man möter Alavés på Mendizorroza under lördagen.Atlético de Madrids tränare pratade om helgens ligamatch mot Alavés, Copa del Rey-lottningen, Théo Hernández explosion i Vitoría och spelschemat.Den spanska huvudstadsklubben kommer ställas mot Barcelona i Copa del Rey.Cholo var nöjd över att ha kvalificerat sig för semifinalen av Copa del Rey.Det har blivit dags för retur i Copa del Reys kvartsfinal och Atlético har ett mycket bra utgångsläge för att ta sig vidare.Atlético de Madrid spelade oavgjort på San Mamés under söndagskvällen. Den spanska huvudstadsklubben tog ledningen med 0-1 redan efter tre minuters spel, men fick sedan jobba för att få med sig poäng efter ett par individuella misstag i positionsspelet. Griezmann ordnade dock en poäng i den 80:e minuten.