José María Giménez borta i minst 2-3 veckor

Atlético får antagligen klara sig utan Giménez under sluttampen av säsongen. Han blir borta i minst 2-3 veckor.

José María Giménez har inte haft någon tur med skador under den pågående säsongen. Det har också gjort att han missat en hel del matcher i kampen om en ordinarie startplats bredvid Diego Godín i Atléticos mittförsvar. Uruguyanen startade mot Las Palmas när Manzanaresklubben vann med 0-5 i lördags, men han tvingades utgå efter 67 minuters spel sedan han känt smärtor i framsidan av vänster lår. Giménez genomgick en noggrannare undersökning i samband med att laget reste hem till den spanska huvudstaden där det konstanterades att han drabbats av en grad II-skada i adductor magnus som fäster i lårbenet. Noterbart är att Atlético inte har publicerat någon vidare detaljerad bild av skadan med tanke på att säsongen är i slutskedet och man ogärna ger bort sådan information.



Försvarsspelaren väntas bli borta i ungefär tre veckors tid beroende på hur snabbt läkningen går, men i normala fall brukar det ta drygt en månad innan man är återställd från en sådan skada. Det här är Giménez tredje skada under den pågående säsongen, något som gjort att han missat åtminstone tio matcher. Alla har varit muskelskador.

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-05-01 17:57:15

