Juanfran borta uppemot tre veckor, Filipe Luís med en fraktur på ringfingret

De båda ytterbackarna fick utgå mot Leicester City i tisdags, men deras respektive skador är av vitt skild karaktär.

Atlético de Madrid tog sig vidare till semifinalen av UEFA Champions League efter 1-1 mot Leicester City på King Power Stadium i tisdags, men det kommer med en viss baksmälla inför framtiden. Det var ingen större spänning för den neutrale åskådaren fram tills Leicester gjorde två byten, bytte spelsystem och Atlético drabbades av skador som gjorde att man fick avsluta matchen utan ytterbackar. Det löste sig ändå för Manzanaresklubben, men skadorna som laget drog på sig har genererat problem för Diego Simeone och hans tränarstab inför de kommande matcherna..och i högerbackens fall under en ännu längre period.



Juanfran ådrog sig nämligen en sträckning i den främre lårmuskeln och kommer bli borta mellan 10-21 dagar. Sträckningen har sitt ursprung i rectus femoris vilket gör att böjningsförmågan inte är optimal för försvarsspelaren. Det är osäkert om 32-åringen kommer hinna tillbaka till det första semifinalmötet i början av maj, men han kommer definitivt missa matcherna mot Espanyol, Villarreal och Las Palmas.



Filipe Luís fick också utgå mot Leicester i tisdags, men i hans fall handlar det om en fraktur ringfingret. Brasilianaren röntgades under onsdagen för att man skulle fastställa diagnosen. Han kommer dock kunna träna och spela med ett skydd vilket gör att Simeone kan räkna med vänsterbacken.

0 KOMMENTARER 196 VISNINGAR

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-20 10:52:00

