Koke: "Vill avsluta karriären i Atlético"

MADRID. På tisdagen stod det klart att Koke förlänger sitt kontrakt med Atlético Madrid till sommaren 2024. På onsdagskvällen hölls presentationen för överenskommelsen och det blev en sentimental tillställning för Vallecassonen.

Jorge Resurrección 'Koke' är Atléticospelare till och med 2024. På tisdagen blev det hela officiellt och på onsdagen hölls även en presentation för det hela. Mittfältaren, som spelat i klubben sedan 8 års ålder fick i inledningen av tillställningen se en rörande video med ett bildkollage tillsammans med kommentarer från föräldrar och bror. När videon var över höll spelaren ett känslosamt tacktal, ett tacktal som avbröts flera gånger då tårar kom flera gånger om.



– Jag är väldigt nöjd och lycklig. Först och främst vill jag säga tack till alla de tränare jag haft, alla mina lagkamrater jag spelat med sedan jag var sex år. Jag vill även tacka min bror, min kusin som alltid var där och självklart mina föräldrar. Jag är väldigt tacksam över allt stöd jag fått av min familj som alltid varit där och trott på mig, både i och utanför fotbollen. De har gjort mig till den person jag är idag. Först och främst vill jag tacka min pappa och min farbror som tog mig till och från träningarna och hjälpt mig nå min dröm.



– Min mamma hämtade mig i skolan, och åkte med mig till träningarna först med metro och sen buss flera gånger i veckan och jag vill tacka henne för allt hon gjort för mig.



Därefter fick Koke svara på pressens frågor och skickade en pik till spelare som eventuellt tänker på att lämna klubben.



Det är inte speciellt vanligt i dagens fotboll att en världspelare pratar om en klubb så som du gör och stannar under en längre tid... Det finns fortfarande den typen av fotbollsspelare...

Jag följer mina känslor och det jag känner är att jag vill stanna i Atlético, förhoppningsvis hela karriären ut.



Igår sa Fernando Torres att laget inte ville ha spelare som bara stannar, utan även vill stanna. Känner du att du vill spela i Atlético Madrid i hela din karriär som fotbollsspelare?

Självklart kan allt hända i fotboll men jag känner att jag vill spela i Atlético Madrid. Jag vill spela här under en längre tid och jag hoppas att jag en dag blir första lagkapten, idag är jag tredjekapten. Jag har alltid sagt det, jag är Atléticosupporter sedan barnsben och för mig är det en dröm när jag drar på mig den rödvita tröjan.



Du har nu vunnit fem titlar med Atlético och skrivit på till 2024, vad säger du till de som säger att Atlético inte är ett lag där man kan vinna titlar?

I så fall får de komma hit och se om det är sant. Klubben har växt otroligt under de senaste åren och det finns få lag som är bättre än Atlético i detta nu. Vi har vunnit Europa League, UEFA Super Cup, Copa del Rey, La Liga, Supercopa de España och varit i Champions League-final två gånger. Vi har även spelat en semifinal och en kvartsfinal i Champions League. Vi är med och utmanar de bästa lagen i Europa och om de inte tror mig så är det bara att kolla på statistiken.

