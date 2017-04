Las Palmas 0-5 Atlético de Madrid

Genrepet inför Champions League slutade med storvinst för Los Rojiblancos. På semesterön slogs Las Palmas tillbaka med 5-0 i en match som var avgjord redan efter 15 minuter. Ingen onödig energi var tvungen att spillas så spelarna är utvilade inför matchen på tisdag.

Inför:

Las Palmas (4-1-4-1):

Atlético de Madrid (4-4-2):

Första halvlek

Andra halvlek

Javi VarasCastellano-Bigas-David Garcia-MichelHernanJese-Tana-Roque Mesa-HalilovicBoatengOblakGimenez-Savic-Lucas-FilipeKoke-Saul-Gabi-GaitanGameiro-GriezmannAtleti tar hand om bollen omgående och lyckas åstadkomma möjligheter tre gånger de första två minuterna genom framförallt en nick från Savic på en frispark från Koke. Bara några sekunder senare vinner Griezmann en boll på kanten och får bollen till Saul som slår en flakt inlägg. Gameiro har vunnit kampen mot sin försvarae i straffområdet och bollen från Saul är perfekt så fransmannen kan enkelt skarva in sitt 11:e mål för säsongen, 1-0 och total dominans från huvudstadslaget!Las Palmas, som förlorat ungefär alla dueller under inledningen, börjar få tag på sitt spel. Kevin Prince Boateng får gult kort efter en stämpling på Lucas i minut 7. Gameiro visar upp fin snabbhet när han är så nära att norpa åt sig bollen i straffområdet och få ett friläge. På kontringen efter sparkar Saul ner en motståndare och åker på ett rättvist gult kort, minut 13.Atlético de Madrid får tag på bollen igen och lyckas få ner Las Palmas i eget straffområde och spelar runt dem för att hitta rätt läge. Gaitan fixar en hörna i minut 15. Koke slår den och Saul når högst och kan hårt nicka in 2-0! Usel försvarsspel från Bigas i Las Palmas. Nu känns det som Las Palmas kommer få det svårt.Och i nästa anfall är det dags igen. Koke spelar fram Gaitan i en fri yta framför Las Palmas 4-backslinje. Nico hittar fint Gamiro i djupled och fransosen skjuter hårt in sitt andra mål för dagen. 3-0 efter 18 minuter och hemmalagets fans busvisslar högt.Det tar 26 minuter innan Las Palmas skapar första läget. Halilovic bryter in från högerkanten och spelar bollen bakåt till Castellano som skjuter utanför straffområdet. Bollen går i famnen på Oblak. Atleti har ställt om till en mer defensiv taktik och litar på kontringar genom Gameiro och Griezmann. Kanske kan dessa bli utbytta i halvtid och sparas till CL på tisdagen? Alternativt Saul, Koke eller Gabi. Cholo kanske tycker det rubbar för mycket av balansen på mitten. Hade varit bra för Tiago att få speltid, han hade varit viktig att ha mot Real.Savic åker på gult kort och missar därmed nästa match mot Eibar. Även Jese får gult när han försöker filma till sig straff. Typiskt en gammal maräng. Minut 30.Atletico är inte så sugna på att släppa till mer energi än va de behöver under sista delen av halvleken och kanske även matchen. Griezmann avbryter till och med ett läge som hade resulterat självklart mål när en Las Palmas spelare skadar sig. Det river ner applåder från läktaren och stort av fransmannen. Hade det hänt om det varit nummer 7 i ett vitt lag?3-0 i halvtidInga byten direkt i halvtid. Det blir ungefär exakt samma inledning på andra halvlek som första. Griezmann får utrymme på vänsterkanten och slår precis som Saul ett flackt inlägg mot bortre stolpen. Gameiro finns på plats och trycker bollen i stolpen, mycket nära ett hattrick. Han skulle nog satt det läget Kevin.Halilovic fortsätter vara den som är mest finurlig för Las Palmas. I minut 52 får han iväg ett bra skott som Oblak får slänga sig på och rädda till hörna. Samma man åker 3 minuter senare på ett gult kort även han för filmning innanför Atléticos straffområde.Första bytet i matchen minut 58. El Niño Torres ersätter Kevin Gameiro som får nöja sig med sitt 11:e och 12:e mål för säsongen. Nico Gaitan åker på gult kort sedan han kapat Jese. Halilovic får går ut, konstigt byte. Han ersätts av Nano. Bara någon minut senare får Boateng gult kort när han klumpigt går upp i en nickduell med Gimenez. Han är lite sen och armen är i ett något onaturligt läge och träffar Gimenez. Han har redan ett från innan vilket innebär att han får lämna matchen.Finns inte så mycket att rapportera om förutom byten som kommer titt som tätt och stör matchrytmen. Thomas ersätter Gimenez i minut 67:e och går in som högerback. 4 minuter senare får Griezmann vila och Correa kommer in i spel. Ingen Tiago idag heller tyvärr.Inhopparna Thomas och Correa briljerar direkt. Thomas bryter in från sin högerkant och spelar snyggt fram Correa som sen passar tillbaka till ghananen som skjuter in sitt första mål för säsongen, 4-0 i minut 72!Resten av matchen spelas av. Thomas åker på gult kort och i anfallet efter kontrar Atlético bort Las Palmas åter igen. Thomas driver upp bollen på offensiv planhalva och spelar ut bollen på vänsterkanten mot Filipe som får perfekt yta för att slå ett inlägg. Åter igen är det flackt och når El Niño Torres som får göra sitt 5:e mål i La Liga för säsongen.Matchen slutar 5-0 och nu är det full laddning inför tisdagens derby semi i Champions League mot Real Madrid . ¡AUPA ATLETI!