Lucas i blåsväder

Atlético-försvararen anklagas för att ha slagit sin flickvän, men anser sig vara oskyldig. Mer information nedan.

Lucas Hernández har hamnat i blåsväder efter att ett bråk med hans flickvän spårat ur natten till fredag. Det var imorse som spanska medier med El País i spetsen rapporterade att försvarsspelaren skall ha slagit till sin flickvän i deras hem i Las Rozas. Bakgrunden till bråket skall ha sin bakgrund i en diskussion mellan de båda parterna och enligt de uppgifter som MARCA presenterat under fredagen skall Lucas egen version vara att flickvännen ramlat under diskussionen. Lucas hade varit och ätit med några lagkamrater och kom hem senare än väntat. Hans flickvän skall då ha konfronterat honom och slagit till spelarens bil. Enligt uppgifter till Cadena SER skall spelaren ha dykt upp onykter samtidigt som AS meddelar att relationen mellan de båda blivit allt sämre under senare tid. I samband med detta skall flickvännen ha fallit till marken och skadat sig, men det är oklart om han slog till henne. Det hela skall ha utspelat sig i trädgården. Spelaren skall också ha viljat ta diskussionen med sin flickvän inne i huset eftersom det var sent och att grannskapet kunde väckas. Han skall då, enligt egen utsago, ha försökt tvinga in henne i huset för att lösa situationen som uppstått Enligt El País skall källor inom Guardia Civil bekräftat att bråket uppstod någonstans vid 02:00 och polisen skall ha återfunnits i Lucas hem strax efter 03:00. Det var flickvännen som ringde polisen. Lucas omhändertogs av polisen och gjorde inget motstånd, något som även skall vara fallet med hans flickvän enligt källor som uttalat sig till nyhetsbyrån EFE. Hans flickvän skall dock ha släppts strax efter att hon gripits.Båda parterna skall ha ådragit sig lindriga skador i samband med bråket där flickvännen sedermera transporterades i ambulans till sjukhuset Puerta de Hierro i Majadahonda. Hon har dock lämnat sjukhuset sedan dess. Utredarna väntar alltjämt på sjukhusets journaler, men det rör sig som bekant om lindrigare skador. Fransmannen å sin sida har förhörts om det inträffade i Majadahonda för att skynda på processen samtidigt som en åklagare begärt att Lucas och hans flickvän inte skall vistas ihop under tiden som utredningen pågår. Flickvännen har ännu inte presenterat en anmälan mot försvarsspelaren.Gårdagskvällens händelser gjorde att Lucas hölls på polisstationen i Majadahonda under natten och ända fram till fredagseftermiddagen då han fick lämna.Atlético de Madrid har inte positionerat sig när det gäller det inträffade eftersom man först vill prata i lugn och ro med spelaren för att sedemera ta ett beslut gällande försvarsspelarens framtid. Man vill höra Lucas version först.