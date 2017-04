Mashiter: "Atlético kommer inte göra samma misstag som Sevilla"

LEICESTER. Imorgon spelar Atlético Madrid sin fjärde kvartsfinal på fyra år. Nick Mashiter från Press Association ger sin syn på returmötet.

Leicester är ett helt nytt lag sen Ranieri sparkades, tror du att spelarna gjorde det medvetet?

Nej, här i England pratades det om att vissa spelare ska ha gått emot honom och ringt ägarna men så var inte fallet. Det hela lät konstigt med tanke på att de spelare som det ryktades (Wes Morgan och Marc Albrighton) inte skulle gå emot Ranieri.



När lottningen gjordes pratades det om från Leicester-håll att man fick en lätt lottning… Hur går tongångarna efter att ha sett det första mötet och tror du engelsk press överdriver Leicesters chanser?

Vi kommer fortfarande ha en känsla av att Leicester är underdogs efter att ha sett vår match mot Sevilla där Vardys mål fick de att bli osäkra. Något som även märktes i returen. Atlético är dock starkare defensivt vilket vi gör att vi inte förväntar oss en liknande match imorgon.



Vi förväntar oss att Atlético kommer spela smart och försvara bra men samtidigt ta vara på sina chanser de kommer få att anfalla.



Hur stor är skillnaden på Leicester om man ser till spel på bortaplan respektive hemmaplan?

På hemmaplan är det ett annat lag, framför allt med tanke på att man har publiken i ryggen. Man har en mindre arena där det skapas bra tryck och vi tror att Vardy o co kommer dra nytta av energin, precis som hans lagkamrater. I denna match kommer Vardy leta mer efter luckor i försvaret men om Atlético fortsätter med samma tighta försvarsspel som förra veckan kommer han få det svårt.



Tror du Leicester är nervösa inför matchen med tanke på helgens poängtapp och hur stor roll spelar Atléticos erfarenheter från CL-spel tidigare år in?

Atlético har mycket erfarenhet men Leicester kommer spela smartare i denna match än i helgen. Även om man tappade en tvåmålsledning tycker jag att det var en viktig poäng och ett bra resultat för Leicester. Leicester har inget att förlora, något man inte gjort under hela turneringen.



Man har kommit längst av samtliga engelska lag denna säsong och det är något man ska vara stolt över, i övrigt har man inget att förlora.



Hur mycket påverkar resultatet i denna match ryktet om engelsk fotboll i Europa?

Leicester kommer troligen inte att spela i Champions League och som sagt, man har inget att förlora. Man har tagit sig längre än Manchester City, Arsenal och Tottenham. Här i England är det inte så mycket att man jämför brittiska lag med övriga Europa, utan man jämför vilka lag från Storbritannien som gör bäst ifrån sig.

