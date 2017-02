Matchrapport: Atlético - Barcelona CdR

Barcelona hade marginalerna på sin sida och tog hem det första mötet i semifinalen av Copa del Rey.

Atlético

Barcelona

Calderón var uppdukat för en batalj, och visst blev det en batalj till slut. Atlético var synbart taggade redan från start, men entusiasmen avtog när Suárez spräckte nollan redan efter sex minuter. Atlético gnatade vidare, men efter en halvtimme fick Leo Messi till en riktig praktträff som gick stolpe in. Atlético tog dock över helt och hållet i andra halvlek och fick in en reducering efter en dryg timme. Slutet av matchen var en ren orgie i målchanser från Atléticos sida, och det är ett under att man inte fick inte bollen. Marginalerna var dock inte på Atléticos sida under kvällen och matchen slutade 1-2 i katalanernas favör.MoyàVrsaljko - Godín - Savic - FilipeJuanfran - Koke - Gabi - SaúlGriezmann - CarrascoCillesenS. Roberto - Pique - Umtiti - AlbaRakitic - Mascherano - GomesMessi - Suárez - NeymarDet är ett taggat Atlético som sätter fart med en hög press på en gång och vinner en hörna redan i det första momentet. Barcelona kommer dock upp efter några minuter när Savic inte hänger riktigt hänger med, och i den sjätte minuten är också mardrömsstarten ett faktum.Griezmann tappar boll på offensiv planhalva och Suárez bjuder på en soloprestation till 1-0. Uruguayanen sätter hög fart från halva planen och tar sig förbi både Godín och Savic, som ligger ganska högt upp och är alldeles för statiska, innan han lägger in bollen bakom Moyà. Bra prestation av Suárez men väldigt vagt agerande av Atléticos båda mittbackar.Atlético ångar dock på och har mycket bollinnehav på Barcelonas planhalva. Godín är närmast att kvittera när han nickar på en hörna, men bollen går över ribban. Samma sak händer när han når högst på Vrsaljkos långa inkast, men Barcelona är kompakta mellan försvar och mittfält och tvingar ut Atlético på kanterna, vilket gör det svårt för Atlético som inte kommer in med tillräcklig fart. Samtidigt är trion längst fram i bortalaget väldigt farliga när de ställer om. Med dryga 25 minuter spelade skär Neymar in i banan och testar skott efter en spelvändning, men Moyà räddar.2-0 är dock nära när Neymar och Suárez kommer två-mot-två in i straffområdet, men det blir en passning för mycket och bollen går ut till en inspark. Istället kommer målet med lite mer än en halvtimme spelad efter att Messi fått till ett drömskott strax utanför straffområdet. Skottet är hårt och välplacerat, tar i den bortre stolpen och in i mål. Helt otagbart för Moyà och uppförsbacken är brant för Atleti.Barcelona tar över matchen efter de båda målen och Atléticos tidigare press har runnit ut i sanden. Bortsett från ett par frisparkar kommer Atlético inte nära mål, och dessutom börjar man dra på sig varningar. Den bästa chansen man får innan halvtid är ett skott som Koke försöker skruva in, men den seglar över ribban. Minuterna senare ljuder visslan för halvtid.Atlético gör ett byte i paus och det är Fernando Torres som ersätter Vrsaljko, vilket innebär att Juanfran kliver ned som högerback och Torres spelar som anfallare tillsammans med Griezmann medan Carrasco blir yttermittfältare.Atlético spelar andra halvlek med högre intensitet och vill betydligt mer framåt. Gabi kan nästan göra Atléticos första mål efter ett par minuter när han får med sig bollen genom hela straffområdet, men en fot hinner emellan i sista stund och bollen går ut till hörna. Några minuter senare är det nära att en frispark från långt avstånd hamnar framför fötterna på Godín, men det är precis att den slinker förbi framför honom.I den 58:e minuten kommer fler byten. Denis Suárez ersätter Rakitic i Barcelona och samtidigt kommer Gaitán in istället för Saúl i Atlético.I samma veva får Atlético in en reducering när en lång frispark slås in i straffområdet. Godín nickar bollen i sidled till Griezmann som nickar bollen i mål!Barcelonas första skott i andra halvleken kommer efter en timmes spel när André Gomes skjuter ett bra skott från distans, men Moyà styr ut bollen till en hörna. I momentet efteråt är det istället mycket nära kvittering för hemmalaget. Filipe spelar in bollen till Griezmann från vänsterkanten, men avslutet går rakt på Cillessen. Borde kanske varit 2-2 i det läget, men Griezmann kommer väldigt tätt inpå Cillessen vilket minimerar ytorna.Atlético har fått till en ordentlig press efter reduceringsmålet och Calderón kokar. Försöken är flera och det är nästan svårt att hänga med i svängarna. Bl.a. skjuter Griezmann utanför och precis efteråt drar Carrasco till med en cykelspark som landar ovanpå målet. Det är dock det sista som belgaren gör innan han blir utbytt i den 69:e minuten. In kommer istället Kevin Gameiro. Barcelona gör även de ett byte, André Gomes går ut och ersätts av Rafinha.Trots Atléticos press är Barcelona nära att göra nästa mål när Messi slår en bra frispark från ett mycket bra läge. Bollen är på väg mot krysset men Moyà gör en utmärkt räddning och håller Atlético kvar i matchen. Strax därpå är får Neymar ett bra läge när Messi hittar honom i straffområdet, men bollen går högt upp i skyn. Man får dessutom ytterligare en frispark i ett nästan identiskt läge som det tidigare. Den här gången kliver Neymar fram, men frisparken går över.Matchen svänger igen och Atlético får ett mycket bra läge efter att Cillessen misslyckats totalt med ett utkast. Man snappar upp bollen fort och spelar ut den till kanten, där ett inlägg kommer. Gameiro försöker med en cykelspark, men bollen går utanför. Bara minuten senare är det nära igen när Torres på ett snyggt sätt klackar ett inlägg från Filipe, men bollen går även den gången tätt utanför.Chanserna fortsätter komma och härnäst är det Gabi som vinner boll precis utanför straffområdet innan han faller. Bollen hamnar dock hos Torres som vänder om och skjuter precis utanför. El niño hade dock lite mer tid än vad han visste om och kunde säkerligen tagit något kliv och siktat in sig bättre. Koke har sedan ett bra skottläge när Juanfran spelar bollen snett bakåt, men domaren står ivägen för Koke när han ska skjuta. Filipe skjuter istället från ett sämre läge, men Cillessen släpper en farlig retur innan han lyckas samla upp bollen framför Gameiro. Griezmann testar skott minuten senare och är även han ytterst nära att träffa målet, och Gameiro har också ytterligare ett skottläge i samma veva. Det är en fullkomligt total orgie i målchanser och det är ett mysterium att Atlético inte fått in någon kvittering än.Domaren lägger till tre övertidsminuter, men trots Atléticos press får man inte in bollen och dessutom går hälften av tiden åt när Barcelona ska lägga en hörna. Matchen slutar 1-2.Skott (på mål) 17(3) - 17(8)Regelbrott 20 - 13Hörnor 7 - 11Offside 2 - 0Bollinnehav 43% - 57%Gula kort 5 - 3Röda kort 0 - 0