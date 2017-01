Chansfattigt när Atlético vann

Atlético besegrade Betis i en ganska händelselös match där Nico Gaitán gjorde matchens enda mål.

Atlético

Betis

En mycket bra match sett till stämningen på läktaren, men ingen match att hänga i granen rent spelmässigt. Så kan man sammanfatta mötet mellan Atlético och Betis. Ett utsålt Calderón och säsongens kanske största supporterfölje på bortasektionen bäddade för en minnesvärd kväll, men det var chansfattigt och tidvis tråkigt när hemmalaget vann med 1-0. Redan efter åtta minuter kom matchens första och enda mål efter att ett inspel från Vrsaljko studsat på en back och landat hos Nico Gaitán som satte dit foten och gjorde mål. Resten av matchen handlade om ett uddlöst Betis som utan framgång jagade kvittering och ett Atlético som försvarade sig väl men inte heller fick till det i offensiven.(4-4-2):MoyáVrsaljko - Godín - Savic - FilipeSaúl - Gabi - Koke - GaitánGriezmann - Torres(5-3-2):AdánPiccini - Pezella - Donk - Carlos - DurmisiMartin - Brasanac - CeballosAlegría - Ruben CastroDet är en lite avvaktande öppning av matchen. Atlético är framme vid ett par tillfällen utan att komma till avslut, men när man väl lyckas i den åttonde minuten blir det mål. Vrsaljko lägger in bollen från höger, hans inspel studsar på Donk och landar hos Gaitán som inte har några problem att slå in bollen i mål.Atlético. De rödvita tar helt över matchen efter öppningsmålet och bara ett par minuter senare är det nära igen när Godín är högt uppe och nickar ned en boll till Griezmann i straffområdet, men hans skott går över ribban.Defensivt är Atlético väl samlade centralt och Betis offensiva spel handlar till stor del om att få till inspel från sina wingbacks. Man når dock ingen större framgång i sina försök utan Atlético hanterar det bra. Saúl och Vrsaljko har ett bra samarbete på högerkanten och merparten av Atléticos anfall går via högerkanten. Utöver en hörna som Godín nickar över blir det dock inga fler lägen under den första halvtimmen för varken Atlético eller Betis, som ser tämligen uddlösa ut.Betis första avslut på mål dröjer till den 36:e minuten då Savic står för en helt galen passning och serverar Ruben Castro, som skjuter vid straffområdslinjen. Moyá har dock inga problem att rädda skottet, som inte har tillräcklig kraft. Atléticos tidigare dominans är dock borta vid det här laget och Betis har lite momentum i sitt spel för första gången i matchen. Fem minuter innan paus har man ytterligare ett läge efter att Piccini tagit sig in i straffområdet från kanten och Betis lyckats passa runt framför mål, men när avslutet kommer blir det för tamt och Moyá kan rädda igen. Det är också det sista av värde som händer innan Clos Gómez blåser av en ganska händelselös första halvlek.Andra halvlek börjar med att Betis får frispark i ett bra läge, men Rubén Castros skott hamnar i Moyás händer. I övrigt är det tempot betydligt högre i öppningen av andra halvlek. Atlético spelar runt bollen en del på sin offensiva vänsterkant utan att komma till avslut och Piccini är fortsatt aktiv för Betis på högerkanten.Första möjligheten kommer när Torres bryter igenom och får en boll av Koke, men han hamnar lite för långt ut åt sidan för att skjuta och hans inspel mot Griezmann blockas av Adán som hinner ut och täcker av.Atmosfären på Calderón är på topp under kvällen, men matchen saknar de riktigt farliga målchanserna. Betis lyckas vid flera tillfällen få fram bollen till Atléticos straffområdeslinje, men där tar det allt som oftast stopp.Matchens första varning kommer efter en dryg timmes spel och drabbar Piccini i Betis efter en sen tackling på Godín. I samma veva sker också matchens första byte när Gaitán, som gjort en bra match, byts ut mot Carrasco. Betis gör också ett byte någon minut senare, Brasanac kliver av och in kommer Joaquín.Betis står för mycket av bollinnehavet och är nära att få dit i en kvittering i den 67:e minuten när Rubén Castro testar ett långskott som seglar mot krysset, men Moyá hinner precis rädda. Minuten senare är det nyinbytte Carrasco som får en jättemöjlighet för Atlético när bollen dimper ner hos honom i straffområdet, men han skjuter rakt på Adán. Bytena fortsätter också att komma i båda lagen, Torres får kliva av och ersätts av Gameiro i Atlético och i Betis är det José Carlos som går av till förmån för Nahuel Leiva.Om Atlético koncentrerade sitt spel på högerkanten i första halvlek är det ombytt i andra halvlek. Det mesta i anfallsväg går via Carrasco och Filipe på vänsterkanten där antingen någon av anfallarna eller centrala mittfältarna kommer ut för att kombinera. Spelet böljer dock fram och tillbaka ganska mycket med ett Betis som jagar kvittering och flyttar upp mycket folk när man får kontroll över bollen.Matchens andra varning drabbar även den Betis efter att Alex Alegría har en fot uppe i magen på Godín. Några minuter senare får han dessutom kliva av när Betis gör sitt sista byte och sätter in Zozulya.Atlético spelar upp sig något under de sista tio minuterna, där en pigg Carrasco spelar en stor roll. Griezmann rör sig ganska fritt och är på väg att friställa Gameiro med Adán, och Atleti vinner ett par hörnor. I den 88:e minuten får man frispark till höger utanför straffområdet, och Ceballos blir dessutom varnad. Frisparken blir ganska farlig men några centimeter för hög för att någon rödvit ska nå upp och nicka.Fjärdedomaren aviserar tre övertidsminuter och Atlético lyckas effektivt passa runt bollen för att vänta ut tiden. I den 92:a kommer dessutom Atléticos sista byte när Griezmann lämnar plats för Giménez. Betis får dock en sista möjlighet när man får en frispark en bit utanför straffområdet, men bollen nickas undan och Atlético vinner matchen med 1-0.Skott (på mål) 6(3) - 10(6)Regelbrott 15 - 17Hörnor 9 - 2Offside 2 - 1Bollinnehav 52% - 48%Gula kort 0 - 3Röda kort 0 - 0