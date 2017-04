2017-04-15 18:30

Märklig match när Atlético slog Osasuna

Atlético tog en bekväm seger mot Osasuna, men det var en match som innehöll lite av varje..

Tiago återvände från sin mardrömsskada, Filipe gjorde sitt tredje mål på en månad, Alessio Cerci spelade en officiell match för Atlético, Salvatore Sirigu räddade två straffar på två minuter och för andra matchen i rad behövde inte Jan Oblak göra en enda räddning. Det var ingen vanlig match som Atlético och Osasuna bjöd på under lördagen.



Hemmalaget ägde spelet genom hela matchen, men såg lite försiktiga ut inledningsvis. När Carrasco gav Atlético ledningen efter en halvtimmes spel släppte det dock och Osasuna var aldrig nära att överhuvudtaget komma i närheten av Atléticos mål. Carrasco gjorde mål igen och satte 2-0 direkt efter avspark i andra halvlek, och Filipe fick återigen göra mål efter drygt en timmes spel. Trots två straffar på mindre än två minuter under matchens slutskede lyckades inte Atlético göra fler mål, och slutresultatet skrevs till 3-0.





Startelvor



Atlético :

Oblak

Juanfran - Godín - Lucas - Filipe Luís

Gaitán - Giménez - Thomas - Carrasco

Torres - Correa



Osasuna :

Sirigu

Berenguer - D. García - Oier - Fuentes - Clerc

Olavide - Causic - Fausto

Kenan - Sergio León





Primera parte

Atlético är som väntat spelförande under matchens inledning, men först när klockan slår över till sju minuter tvingas Sirigu göra matchens första. Det är en lång frispark som lyfts in i straffområdet, men italienaren plockar enkelt ned bollen. Spelet är nästan helt och hållet koncentrerat på Osasunas planhalva, men Atlético har lite svårt att hitta igenom med den allra sista passningen.



Atléticos offensiv går som vanligt mycket via kanterna, där Gaitán/Juanfran och Carrasco/Filipe söker inspel. Det är också nära att Ángel Correa får foten på ett inspel efter drygt en kvart, den gången är det dock Giménez som något förvånande avancerar med bollen från mittfältet och spelar in bollen mot främre stolpen. Samme Giménez drar på sig matchens första varning när han gör en sen glidtackling i den 25:e minuten. Han är därmed avstängd i nästa ligamatch, mot Espanyol.



Ángel Correa får även nästa möjlighet att göra mål. Efter en hörna hamnar bollen hos en Correa som med ryggen mot mål vänder om och skjuter, men bollen tar på en försvarare och i utsidan av nätet. Efterföljande hörna blir även den farlig när bollen studsar ut till Thomas som skjuter, men utanför.

Atlético behåller dock pressen och målet kommer också i den 30:e minuten. Filipe passar in bollen till Carrasco, som bryter in från vänsterkanten och tar sig förbi ett par försvarare innan han skjuter ett välriktat skott mot första stolpen. Sirigu hinner inte dit och Atlético har rättvist ledningen med 1-0!



2-0 är nära i den 37:e minuten när Gaitán slår en mycket bra frispark från vänsterkanten. Godín når högst och nickar, men bollen seglar över ribban. Ett läge som uruguayanen nog borde förvaltat bättre med sin styrka på huvudet.

Thomas Partey ligger lite framför Giménez och får fördela bollen på det centrala mittfältet. Han rör sig över ganska stora ytor och gör det bra, även om det inte är på något extraordinärt sätt.



Torres får den sista möjligheten i första halvlek med drygt fem minuter kvar att spela. Han gör en bra löpning och får bollen till höger in i straffområdet, men chippavslutet går ganska långt utanför. Osasuna har fortfarande inte haft ett enda avslut när matchen går till halvtidsvila.



Segunda parte

Det hinner bara gå en minut av andra halvlek innan Atlético ökar på sin ledning till 2-0. Gaitán slår ett perfekt inlägg från vänsterkanten som hittar Yannick Carrasco vid bortre stolpen. Inget misstag från belgaren, som distinkt nickar bollen i mål.



Atlético är fortsatt dominanta, även om Osasuna sliter och verkligen försöker komma framåt när man vinner bollen. Det tar dock allt som oftast stopp en bit in på Atléticos planhalva. Fernando Torres har nästa möjlighet att öka på ledningen tio minuter in i andra halvlek. En frispark slås kort och ett inspel hamnar sedermera hos Torres som skjuter från nära håll, men Sirigu gör en bra räddning.



Osasuna försöker få till en förändring och gör ett dubbelbyte i den 57:e minuten. Clerc och Olavide går ut och Buñuel och De las Cuevas kommer in. Det hjälper dock föga, Atlético fortsätter att styra och ställa och Torres har ytterligare en chans att göra mål kort därpå. Ett högt inlägg når Torres vid den bortre stolpen, men återigen gör Sirigu en bra reflexräddning. Bollen vill helt enkelt inte in för den gode Torres, trots att han är på rätt ställe vid rätt tidpunkt.



3-0 kommer dock i samma veva. Ángel Correa får bollen med stora ytor i straffområdet, men han spelar bollen i sidled till Filipe Luís, som drar till med högerfoten(!) och placerar bollen tätt intill den bortre stolpen. Tredje målet för Filipe på en månad och Atlético har 3-0! Evighetsmaskinen Filipe får dessutom välförtjänt vila efter målet då han byts ut mot Stefan Savic. Lucas, som inte behövt röra sig många meter, flyttar ut till vänsterbackspositionen.



Fem minuter senare är det dags för nästa byte i Atlético, och det är ett något känslosamt sådant. Efter fyra månader och tecken på att karriären kunde vara över, springer Tiago in på Calderón igen. Fernando Torres får applåder när han kliver av. Minuten senare kommer även det tredje bytet i hemmalaget, och även det är speciellt. Alessio Cerci(!) byts in mot Nico Gaitán. Bytena kommer tätt och även Osasuna gör sitt sista byte - Roberto Torres ersätter Fausto.



De sista 10-15 minuterna av matchen är en avslagen historia med sömning spel. Atlético faller tillbaka och tar det säkra före det osäkra, och Osasuna har förtvivlat svårt att få till något offensivt spel överhuvudtaget.

Ángel Correa kan nästan göra Atléticos fjärde mål när han vänder upp och dribblar sig förbi flera försvarare, men hans avslut går utanför. Han revanscherar sig dock när han fixar en straff i momentet efteråt. Carrasco kliver fram för att få till ett hattrick, men straffen är svagt slagen och Sirigu räddar. Men det stannar inte där. Atlético får ytterligare en straff för hands i momentet efter, något hårt dömt. Den här gången är det Thomas som kliver fram, och straffen är ganska bra slagen, men Sirigu gör en kanonräddning. Två räddade straffar på två minuter alltså.



Straffsituationerna är också det sista som händer innan Mario Melero blåser av matchen, utan att Osasuna haft ett enda skott på mål. Jan Oblak har med andra ord inte behövt göra en enda räddning på över 180 minuter.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 18(8) - 3(0)

Regelbrott 11 - 14

Hörnor 5 - 2

Offside 1 - 1

Bollinnehav 55% - 45%

Gula kort 1 - 5

Röda kort 0 - 0

Atlético-Osasuna Jan Oblak

Juanfran

Diego Godin

Lucas Hernandez

Filipe Luis

Yannick Carrasco

Jose Gimenez

Thomas

Nico Gaitan

Fernando Torres

Angel Correa



Avbytare

Keidi Bare

Alessio Cerci

Antoine Griezmann

Andre Moreira

Saul Niguez

Stefan Savic

Tiago

Salvatore Sirigu

Alex Berenguer

Oier

David Garcia

Fuentes

Carlos Clerc

Miguel Olavide

Fausto

Goran Causic

Kenan Kodro

Sergio Leon



Avbytare

Bunuel

Miguel De las Cuevas

Fran Merida

Nauzet Perez

Oriol Riera

Roberto Torres

Nikola Vujadinovic



2017-04-15 20:45:00

