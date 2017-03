2017-03-19 16:15

Atlético - Sevilla

3-1



Tre tunga poäng mot Sevilla

Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.

Atlético

Sevilla

Atlético-Sevilla Jan Oblak

Sime Vrsaljko

Stefan Savic

Diego Godin

Filipe Luis

Yannick Carrasco

Gabi

Saul Niguez

Koke

Antoine Griezmann

Kevin Gameiro



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Jose Gimenez

Lucas Hernandez

Juanfran

Moya

Fernando Torres

Sergio Rico

Mariano

Gabriel Mercado

Adil Rami

Clement Lenglet

Sergio Escudero

Pablo Sarabia

Samir Nasri

Steven Nzonzi

Vitolo

Wissam Ben Yedder



Avbytare

Caro

Daniel Carrico

Joaquin Correa

Vicente Iborra

Stevan Jovetic

Walter Montoya

Franco Vazquez



2017-03-19 18:40:00

Det var riktiga vårkänslor när Atlético tog emot Sevilla på ett fullsatt och soligt Calderón. Hemmalaget började piggast och var ettriga i presspelet, men Sevilla jobbade sig sakta in i matchen. Första halvlek var en jämn tillställning, men Diego Godín nickade in en frispark i den 37:e minuten och Atlético kunde gå till pausvila med en 1-0-ledning. I andra halvlek tippade matchen över ytterligare i Atléticos favör. Hemmalaget såg självsäkra ut och hade gott om målchanser, men det dröje till den 61:a minuten innan det andra målet kom. Griezmann slog till med ett riktigt golazo när han sköt en hård frispark via ribbans undersida och man anade att det skulle bli svårt för Sevilla att komma ikapp. Atlético hade fortsatt bra koll på läget och det tredje målet var ett faktum med drygt en kvart kvar att spela efter att Koke rullat in bollen i öppet mål efter en kontring. Atlético hade bud på fler mål, men istället kunde Sevilla reducera genom Joaquin Correa med fem minuter kvar. Man kom dock aldrig närmre än så, och Atlético tog till slut en övertygande och viktig seger i kampen om tredjeplatsen.Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Gabi, Koke, Saúl, Carrasco; Gameiro, GriezmannRico; Mariano, Mercado, Rami, Lenglet, Escudero; Sarabia, Nasri, Nzonzi, Vitolo; Ben YedderDet är som sagt en solig och fin dag i Madrid, men Sime Vrsaljko fick en mindre solig start på matchen. Efter bara ett par minuter tvingas han kliva av efter att han skadat fotleden i en duell på högerkanten. Juanfran får därmed äntra planen tidigt.Spelmässigt är det ett högpressande Atlético som har övertaget inledningsvis. Gameiro står för den första målchansen i den tolfte minuten när han försöker lobba bollen över Sergio Rico som är ganska långt ut. Lobben är bra men blir något för hård och tar i ribban.Sevilla, som startat matchen ganska försiktigt, växer allt mer och lyckas låsa fast bollen på Atléticos planhalva under vissa perioder. Försvaret är dock snabba på att pressa bollhållaren och Sevilla kommer till få målchanser. Samtidigt får de rödvita ett par kontringsmöjligheter tack vare Carrascos och Gameiros snabbhet. Även Filipe visar prov på god bollkontroll när han snurrar upp ett gäng Sevillaspelare vid ett tillfälle.Det uppstår en straffsituation i mitten av första halvlek när Ben Yedder löper efter en boll i straffområdet och faller samtidigt som Oblak går ut för att plocka bollen. Trots att Atléticospelare vill ha en varning på Ben Yedder blir det inget av det utan domaren dömer inspark.Yannick Carrasco vinner en frispark på vänsterkanten strax utanför straffområdet i den 36:e minuten. Griezmann kliver fram och slår in bollen, som hittar en omarkerad Diego Godín vid den bortre stolpen. Uruguayanen gör inget misstag utan nickar distinkt in bollen i det bortre hörnet.Atleti!Gästerna har fortsatt mycket bollinnehav i slutet av första halvlek, men Atléticos försvar är fortsatt följsamma och släpper inte igenom mycket. Med drygt fem minuter kvar får dock Sevilla frispark i ett mycket bra läge precis utanför straffområdet. Sarabia slår frisparken men den stora muren gör sitt jobb och bollen går ut till en hörna. Mercado får huvudet på hörnan, men nicken går över. Griezmann vill inte vara sämre och nickar även han över ribban i momentet efteråt, och det är det sista av värde som händer i den första halvleken.Sevilla byter in Jovetic mot Lenglet i halvtid.Atlético får tidigt ett liknande frisparksläge som det man gjorde mål på i första halvlek, men den här gången nickas bollen undan. Hemmalaget gör dock återigen en pigg inledning av halvleken och har flera målchanser tidigt. Carrasco får ett bra läge att skjuta efter att Griezmann nickat ned bollen, men avslutet blockeras av en försvarare. Sevilla har också en möjlighet tidigt när Sarabia gör en snygg klack på ett inlägg, men Oblak har inga problem att plocka bollen. Sedan vänder spelet igen och Koke, Gameiro och Griezmann kombinerar mycket vackert strax utanför straffområdet innan Griezmann till slut kommer till skottläge, men bollen slinker precis utanför stolpen.Carrasco drar på sig en varning tio minuter in i andra halvlek när han står för nära bollen vid en hörna. Han missar därmed nästkommande match på Málaga.Gameiro har ett jätteläge att göra 2-0 när han blir frispelad av Carrasco, men hans mottagning blir för dålig och Rico hinner ut och kan plocka upp bollen. Samme Gameiro revanscherar sig dock när han vinner en frispark strax efteråt. Återigen är det hans snabbhet som blir avgörande och Mercado river ned honom när han är på väg igenom. Griezmann kliver fram och slår frisparken, och som han gör det. Bollen får riktigt bra fart och går mot det högra krysset innan den tar i undersidan av ribban och in i mål. GOLAZO av Griezmann och Atlético har ledningen medi den 61:a minuten.Både Atlético och Sevilla gör byten efter målet. Gameiro får kliva av efter en bra insats, och in kommer Fernando Torres som är tillbaka efter sin skada. I Sevilla är det Joaquin Correa och Iborra som ersätter Sarabia och Ben Yedder.Griezmann får en chans att göra sitt andra mål när han spelas fri, men han hamnar för djupt ner och hans avslut går längs med straffområdet ut på högerkanten. Atlético ser bekväma ut med sin 2-0-ledningen och backar hem med 20 minuter kvar att spela. Presspelet är mer passivt och försiktigt och man låter Sevilla rulla runt bollen. Vid några tillfällen låser Atlético självsäkert fast bollen på offensiv planhalva genom snygga och smarta kombinationer.kommer också i den 77:e minuten efter en kontring. Griezmann spelar ut bollen till Carrasco på högerkanten, belgaren förlänger till Juanfran som slår bollen mot mål, Rico styr bollen ut i straffområdet där Koke finns och kan rulla in bollen i öppet mål.Fernando Torres är nästa man att få en målchans efter en kontring. Koke lobbar ut bollen till Torres som står till höger i straffområdet. Han tar ned bollen på bröstet och drar till med en hård halvvolley, men Sergio Rico gör en bra räddning. Strax efteråt får han ytterligare ett jätteläge när han kommer fri med en utrusaden Rico. Torres försöker chippa bollen över Rico, men chippen saknar kraft och Rico klarar. En situation som Torres borde värderat bättre.I samma veva har Atlético gjort sitt sista byte och det är Nico Gaitán som kommit in och ersatt Yannick Carrasco.Sevilla får inte till det offensivt men väcker ändå lite liv i matchen när man reducerar i den 85:e minuten. Det krävs en kontring för att det ska hända något och det är Joaquin Correa som tar sig förbi Stefan Savic innan han avslutar distinkt.och reducerat på Calderón alltså.Gästerna försöker etablera press på Atlético men precis som i hela matchen är försvaret väl samlat. De tre tilläggsminuterna går fort och Atlético vinner med 3-1.Skott (på mål) 15(8) - 9(2)Regelbrott 16 - 14Hörnor 2 - 2Offside 1 - 2Bollinnehav 39% - 61%Gula kort 4 - 2Röda kort 0 - 0Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.Atlético reser till Andalusien och gästar Granada i den 27:e omgången av La Liga.Atlético de Madrids tränare pratade om matchen mot Granada under fredagseftermiddagen, men han fick också besvara frågor om Gabi, Torres och Gameiros skador samt Barcelonas domarfördelar och..Falcao.