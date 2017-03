Promenadseger mot Valencia

Utan att imponera avfärdade Atlético ett svagt Valencia på Calderón. 3-0 blev slutresultatet, men det var i underkant.

Atlético har haft en förhållandevis tung säsong, och detsamma kan minst sagt sägas om Valencia. Detta återspeglades i dagens match, där Valencia var helt under isen. Atlético tog ledningen tidigt i första halvlek och hade full kontroll på matchen. 2-0 kom omgående i andra halvlek, och hemmalaget hade gott om möjligheter att ytterligare dryga ut sin ledning, men skärpan i avsluten var på tok för dålig. Dessutom stod Valencia för inte mindre än tre(!) dåliga bakåtpassningar som i princip gav Atlético frilägen och som borde resulterat i mål, men trots det fick man inte in bollen. I den 83:e minuten kom dock det tredje målet, men Atlético vann utan att imponera.OblakVrsaljko - Savic - Lucas - FilipeCarrasco - Saúl - Gabi - KokeGriezmann - GameiroAlvesCancelo - Garay - Mangala - GayáParejo - Soler - PérezMunir - Zaza - OrellanaAtlético inleder matchen piggt och den första målchansen kommer efter drygt tre minuter när Filipe skjuter från vänster och det uppstår lite tumult i straffområdet efter att Alves släppt en retur. Atlético använder sig av snabbheten hos Carrasco, Griezmann och Gameiro i anfallspelet och det ger resultat flera gånger, inte minst när 1-0-målet kommer efter tio minuters spel. Atlético kontrar, Griezmann löper åt vänster och får bollen av Koke, drar den med sig och placerar bollen i Alves högra hörn. 1-0 till Atlético i ett riktigt mönsteranfall. Griezmann är sugen på mer och testar skott från ett liknande läge bara en minut senare, men bollen seglar över ribban.Atlético är det bättre laget i samtliga moment under de första 20 minuterna och man har inga problem i defensiven, där Valencia i och för sig inte har hotat nämnvärt trots att man haft en del bollinnehav efter Atléticos ledningsmål.Det är nära 2-0 till Atlético i den 23:e minuten när Carrasco slår ett bra inlägg från högerkanten, men Garay lyckas skarva bort bollen precis framför Gameiro som annars hade haft ett jätteläge att nicka in bollen.Valencia växer dock sakta in i matchen och får sin första möjlighet att kvittera i den 25:e minuten. En frispark från distans slås mot Zaza på den bortre stolpen, italienaren får huvudet på bollen men nicken går utanför stolpen. Atlético fortsätter också att hota i inläggsspelet och Gameiro är nära att bomba in bollen efter ett mycket bra inlägg från Vrsaljko, men även det avslutet går utanför. Atléticos anfallsspel är i hög grad koncentrerat till högerkanten där Vrsaljko och Carrasco huserar. Det är just belgaren som får matchens första varning när han får upp en hand i ansiktet på Enzo Pérez i en löpduell. Saúl och Filipe på vänsterkanten har en lite mer defensiv roll.Båda lagen försvarar med mycket folk centralt och det blir ofta tilltrasslat när bollen kommer in centralt i banan. Det är ont om målchanser i markspelet, men båda lagen har flera inläggssituationer som blir halvfarliga. Inga fler solklara målchanser uppstår dock, och första halvlek slutar 1-0.Atlético är fortsatt dominanta i andra halvlek och Carrasco utökar nästan ledningen efter bara en minut när hans skott tar på en försvarare och smiter precis utanför stolpen. 2-0-målet dröjer dock inte länge. I den 47:e minuten får Kevin Gameiro bollen av Filipe Luis och skjuter från straffområdslinjen. Bollen tar på en försvarare och studsar utom räckhåll för Alves in i mål. 2-0.Atlético kontrollerar matchen helt och hållet och har ytterligare lägen att öka på sin ledning. Griezmann kommer fri med Alves efter en smörpassning från Koke, men Alves gör en bra räddning och styr ut till en hörna. Gameiro är också på väg att komma fri med Alves efter en usel bakåtpass av försvarare, men Mangala hinner precis ikapp honom och gör en bra tackling innan skottet kommer. Atlético ligger ganska lågt med laget och väntar ut Valencia, men får trots det ganska bra målchanser. Gästernas enda avslut på mål kommer från Munir, som vid ett tillfälle ser att Oblak står långt ut och försöker lobba bollen in i mål från långt håll. Det är ett bra försök och Oblak tvingas peta ut bollen till hörna. I övrigt är gästerna väldigt tama och ser allmänt trötta ut.Valencia gör ett dubbelbyte i den 66:e minuten. Munir och Enzo Pérez går av och in kommer Bakkali och Santi Mina. Det blir dock ingen bra start för Bakkali, som bara efter ett par minuter står för en dålig bakåtpass vilket ger Gameiro fritt fram igen. Fransmannen lyckas dock inte sätta dit bollen den här gången heller utan skjuter utanför. Valencia verkar dock vara fast beslutna att slå dåliga bakåtpassningar och gör det en tredje gång bara sekunder efter Gameiros missade läge. Nu är det Griezmann som får möjligheten och han försöker skruva in bollen i det bortre krysset, men den går ett par centimeter över ribban. Valencia har nu bjudit Atlético på tre gratislägen efter dåliga bakåtpassningar, men ingen har gett resultat.Atléticos första byte kommer i den 71:a minuten. Nico Gaitán äntrar planen och Kevin Gameiro får gå av. Fem knappa minuter senare är det dags för nästa byte, den här gången är det Carrasco som får kliva av till förmån för Thomas. Ghananen hinner inte vara på planen länge innan han(oavsiktligt?) spelar fram Griezmann till 3-0 när han styr vidare en passning som hamnar perfekt i mitten av straffområdet. Griezmann är snabbare än Garay och petar in bollen bakom en utrusande Diego Alves. Målet blir också det sista Griezmann gör för dagen då han blir utbytt mot Ángel Correa med fem minuter kvar att spela.Till Frentes konstanta sjungande kontrollerar Atlético matchen under de sista minuterna. Gaitán är väldigt nära att göra 4-0 i den 90:e minuten när han snurrar upp ett gäng försvarare inne i straffområdet och försöker placera bollen i nättaket, men skottet blir för snävt och går över ribban. Det är också det sista som händer innan pipan ljuder och matchen är slut. Atlético vinner med 3-0, men det är i underkant.Skott (på mål) 18(8) - 6(2)Regelbrott 17 - 9Hörnor 6 - 2Offside 2 - 1Bollinnehav 43% - 57%Gula kort 1 - 2Röda kort 0 - 0