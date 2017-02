Målrik tillställning i Leverkusen

Atlético tog hem det första mötet i åttondelsfinalen av Champions League efter 2-4 på BayArena.

Leverkusen

Atlético

Det var en intensiv, händelserik och spännande match som spelades under tisdagkvällen. Atlético tog ledning efter 17 minuter när Saúl läckert skruvade in bollen i det bortre hörnet, och knappt tio minuter senare utökade man till 0-2. Det fanns en hel del chanser åt båda håll och intensiteten var fortsatt hög, men trots det blev blev det inga mer mål i första halvlek. I den andra halvleken dröjde det dock bara ett par minuter innan Leverkusen hade reducerat, men det hjälpte föga då Gameiro bombade in en straff tio minuter senare. Leverkusen var dock ihärdiga och fick ytterligare en reducering efter att Moyà styrt ett inlägg på Stefan Savic och in i eget mål. Tyskarna pressade på ordentligt för en kvittering under matchens slutskede, men med några minuter kvar höll sig Fernando Torres framme och nickade in 2-4, vilket också blev slutresultatet. Atlético har med andra ord god förutsättningar inför returen den 15:e mars.LenoHenrichs - Toprak - Dragovic - WendellKampl - ÁranguizBellarabi - Havertz - BrandtChicaritoMoyàVrsaljko - Savic - Giménez - FilipeSaúl - Gabi - Koke - CarrascoGriezmann - GameiroMatchen sparkas igång med hög intensitet från start. Atlético ligger lite lägre än Leverkusen och försöker kontra när man vinner boll, och det är just en kontring som leder till matchens första målchans efter drygt tio minuter. Filipe lägger fram bollen till Griezmann under en kontring och fransmannen får ett bra skottläge, men skottet går rakt på Leno. Spelet går dock vidare och ett inspel från Filipe som är på väg mot bortre stolpen styrs av en Leverkusen-back rakt upp i egen ribba. Matchen är dock tät och i anfallet efteråt är det istället Leverkusen som pressar Atlético, men när skottet kommer står Savic i vägen och styr ut till en hörna. Det händer mycket under den här perioden och Atlético tar också ledningen i den 17:e matchminuten efter att Saúl vikt in från högerkanten och på ett elegant sätt skruvat in bollen i det bortre hörnet. GOLAZO och Atlético har ledningen.Det är som sagt en hög intensitet i matchen och ett förhållandevis högt tempo eftersom båda lagen spelar ett högt presspel. Det är också så mål nummer två kommer till i den 25:e minuten. En rensning från Atlético hamnar hos Dragovic vid mitten av planen. Gameiro är snabb upp i pressen och Dragovic får en felträff på bollen så den studsar bakåt. En rättvänd och vindsnabb Gameiro får nästan fri gata mot mål, men Toprak hinner hem och stör honom. Gameiro vänder dock om och släpper bollen till Griezmann som helt fri kan sprätta upp bollen i nättaket. 2-0 till Atlético!Leverkusen ångar dock på och ser inte uppgivna ut trots Atléticos båda mål. Man spelar med fortsatt högt tempo och jobbar hårt i båda riktningarna. Man är nära en reducering bara några minuter efter Atléticos andra mål när Koke håller på att styra in ett skott i egen bur, och Kevin Kampl har ett skott som Moyà gör en strålande räddning på. Atlético har dock fler chanser att utöka sin ledning och närmast är Griezmann när han i sidled blir serverad av Gameiro och trycker till. Leno är på bollen men den studsar förbi honom och är på väg in i mål, men landar till slut ovanpå målet.Matchen blir lite mer fysisk mot slutet av första halvlek och vi har en del tuffa närkamper och lite efterslängar. Tempot blir också lite lägre när Atlético faller tillbaka i högre grad än tidigare i matchen. Inga fler målchanser kommer till och första halvlek slutar 0-2.Den höga intensiteten och tempot är tillbaka i andra halvlek och Bayer Leverkusen reducerar bara ett par minuter efter avspark. Det är Bellarabi som får alldeles för mycket yta i straffområdet och är först på bollen när Henrichs slår ett lågt inlägg. Ett mentalt viktigt mål för Leverkusen som väcker liv i matchen. Atlético är dock på väg att återta sin tvåmålsledning bara minuten efter när Saúl spelat bollen till Gameiro, men fransmannens avslut tar i kryssribban. Atlético är fortsatt farliga med sina kontringar där Gameiro en riktig tillgång. Även Vrsaljko är pigg på att ge sig iväg på högerkanten och är alltid ett alternativ när Atlético vinner boll. Leverkusen använder sig också mycket av sina kanter i anfallsspelet och söker Chicarito inne i straffområdet. Leverkusen gör matchen första byte tio minuter in i andra halvlek. Kevin Volland kommer in och 17-årige Kai Havertz får lämna planen.Aleksandar Dragovic har ingen bra kväll och blir återigen syndabock när han river ned Gameiro precis på straffområdslinjen i den 57:e minuten. Domaren pekar på straffpunkten och Gameiro själv kliver fram för att ta straffen. Med tanke på Atléticos straffhistorik under säsongen är det nog många colchoneros som vrider på sig, men Gameiro dundrar självsäkert in bollen i mitten av målet. 1-3.Näste man att lämna planen är målskytten Bellarabi, som blir utbytt mot finländaren Joel Pohjanpalo i den 65:e minuten. Atlético faller återigen tillbaka något efter straffmålet men Leverkusen pressar på. Bortalaget klarar av det mesta som tyskarna försöker sig på, men ytterligare en reducering kommer i 68:e minuten. Moyà går ut för att styra bort ett lågt inlägg från Julian Brandt, men han slår bollen rakt på Stefan Savic som står framför mål och bollen studsar in i egen bur. Ställningen är nu 2-3 i Atléticos favör.Atléticos första byte kommer strax efter Leverkusens kvittering. Det är Gameiro, som gjort en mycket bra match, som kliver av och ersätts av Thomas för att stärka upp mittfältet. Leverkusen fortsätter dock att pressa Atlético och Simeone byter in Fernando Torres, som erbjuder mer i det fysiska spelet, och Ángel Correa. Ut går Carrasco och Griezmann.Leverkusens jakt på kvittering fortsätter dock och vid flera tillfällen är man nära att få in bollen. Chicarito får bollen i ett bra läge i straffområdet men hinner inte skjuta, och både Savic och Filipe lyckas ställa sig i vägen och göra mycket viktiga blockeringar på farliga avslut. Atlético är rejält pressat i slutskedet av matchen men lyckas ändå låsa fast bollen på Leverkusens planhalva under en period. Spiken i kistan kommer med tre minuter kvar av ordinarie tid när Koke spelar bollen till Vrsaljko som slår ett perfekt inlägg från högerkanten. Torres kommer loss från sin bevakare och skarvar in bollen i det borte hörnet. 2-4.Leverkusen gör ändå ett sista byte efter Atléticos mål och tar in Leon Bailey istället för Julian Brandt. ?Både Gabi och Filipe drar på sig varningar innan matchens slut och kommer därmed att missa returmötet. Ángel Correa har matchens sista möjlighet när han skjuter till höger i straffområdet, men Leno styr bollen ut till en hörna. Efter fyra minuters tilläggstid blåser domaren och en intensiv match på BayArena slutar 2-4.Skott (på mål) 14(4) - 11(7)Regelbrott 14 - 9Hörnor 6 - 4Offside 1- 4Bollinnehav 62% - 38%Gula kort 2 - 4Röda kort 4 - 3