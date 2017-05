2017-05-14 20:00

Real Betis - Atlético

1-1



Atlético säkrade tredjeplatsen

Atlético och Betis delade broderligt på poängen och de rödvita säkrade därmed tredjeplatsen i ligan.

Det var en fin söndagskväll i Sevilla när Real Betis tog emot Atlético i den näst sista omgången av LaLiga. Hemmalaget hade inte så värst mycket bollinnehav inledningsvis men lyckades ändå spela ut Atlético med ett effektivt omställningsspel. Så småningom tog Betis över helt och Atlético hade tidvis svårt att ta sig ur hemmalagets press. De grönvita tog också en rättvis ledning en bit in i andra halvlek när Dani Ceballos bombade in ett volleyskott på en skymd Jan Oblak. Atlético lyckades dock få in en kvittering och därefter dog matchen ut. Det som tidigare varit en intensiv och sevärd match avslutades med gå-fotboll när lagen bara väntade ut slutsignalen.





Startelvor

Atlético :

Oblak

Giménez - Savic - Lucas - Filipe

Koke - Gabi - Saúl - Carrasco

Griezmann -Gameiro



Betis :

Adán

Navarro - Pezzella - Bruno - Durmisi

Martin - Petros - Brasanac

Joaquín - Rubén Castro - Ceballos



Primera parte

Både Betis och Atlético hinner vaska fram varsin hörna under de två första minuterna, men utan att det resulterar i några farligheter. De första minuterna bjuder på en hel del halvchanser, men först i den tionde minuten kommer den första riktiga målchansen och det är de grönvita som får den. Joaquín får en bra boll i djupet och skjuter från höger i straffområdet, men bollen går i utsidan av nätet. Spelmässigt handlar dock det mesta om Atlético, som är dominerande i bollinnehavet under den första kvarten. Betis vänder spelet när tillfälle ges och gör det på ett bra sätt, vilket bl.a. ger Darko Brasanac läge att skjuta, men hans skott blir för snävt.



Betis växer allt mer in i matchen och har ett farligt frisparksläge från högerkanten i den 23:e minuten. Oblak boxar bort inspelet men Betis tar tillbaka bollen och Dani Ceballos väggspelar sig till ett skott som tar i stolpen. Hemmalaget är inne i en mycket bra period mellan 20:e och 30:e minuten men lyckas inte överlista Oblak i målet. Rubén Castros frispark som går genom muren hamnar rakt i famnen på slovenen.



Atlético är satta under hård press och gästernas målchanser lyser med sin frånvaro. Närmast är Antoine Griezmann som lurar Betis-försvaret rejält med en löpning, men bollen han får blir för hård och Adán hinner först dit. Även i försvarsspelet har Atlético vissa problem och tvingas vid flera tillfällen ta onödiga tacklingar. Först under de sista tio minuterna av första halvlek lyckas Atlético ta sig ut Betis press och etablera lite anfallsspel, men man kommer inte fram till några konkreta målchanser innan det är dags för halvtidsvila.



Det ska även nämnas att Filipe dragit på sig en varning i den 35:e minuten och därmed missar den avslutande matchen mot Athletic Club på Calderón.



Segunda parte

Det är lite mer liv i matchen i inledningen av andra halvlek, där båda lagen satsar framåt och spelet böljer fram och tillbaka. Betis har ett par farliga inlägg och ser vetydligt vassare ut än Atlético på offensiv planhalva. Det är därför inte överraskande att hemmalaget tar ledningen i den 57:e minuten när Dani Ceballos dundrar in en utstudsande hörna på volley. Oblak är på bollen men lyckas inte hålla den, och Betis tar en välförtjänt ledning.



I den 59:e minuten åker Stefan Savic på en varning vilket betyder att även han kommer att missa den sista matchen på Calderón.

Atlético gör ett dubbelbyte i den 64:e minuten. Filipe och Gameiro kliver av och ersätts av Gaitán och Fernando Torres. Bytet verkar ge med sig lite tur för Atlético kvitterar i princip direkt. Koke lyfter in en frispark från distans som skarvas vidare innan Stefan Savic är där och petar in bollen.



Betis gör sitt första byte strax efter kvitteringsmålet och det är Cejudo som ersätter Jonas Martin. Cejudo hinner knappt in förrän han testar ett hårt långskott som går strax utanför stolpen. Strax därpå tvingas Oblak göra en dubbelräddning efter att det blivit riktigt farligt inne i Atléticos straffområde och Betis verkar ha hittat tillbaka till sitt mimentum för en liten stund.



Atléticos sista byte kommer med en kvart kvar att spela. Antoine Griezmann har spelat färdigt och in kommer Thomas. Ghananen går in som högerback samtidigt som Lucas spelar till vänster, med Savic och Giménez i mitten.



Med tio minuter kvar att spela har intensiteten sjunkit rejält och det är gå-fotboll med sidledspassningar och få initiativ som spelas. Båda lagen är uppenbart nöjda med den vunna poängen och verkar inte vilja riskera något genom att gå framåt.

Betis andra byte kommer med tre minuter kvar av ordinarie tid, och det är Alex Martínez som ersätter Durmisi. När tilläggstiden start kommer även det sista bytet, Joaquín kliver av till applåderna på Benito Villamarín och in kommer Nahuel. Gå-fotbollen fortsätter i tre minuter till innan Álvarez Izquierdo blåser av matchen.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 13(5) - 5(2)

Regelbrott 7 - 6

Hörnor 3 - 5

Offside 2 - 1

Bollinnehav 61% - 39%

Gula kort 4 - 4

Röda kort 0 - 0

Real Betis-Atlético Antonio Adan

Rafa Navarro

German Pezzella

Bruno

Riza Durmisi

Darko Brasanac

Petros

Jonas Martin

Joaquin

Ruben Castro

Dani Ceballos



Avbytare

Alvaro Cejudo

Daniel Gimenez

Aissa Mandi

Alex Martinez

Matias Nahuel

Ruben Pardo

Alin Tosca

Jan Oblak

Jose Gimenez

Stefan Savic

Lucas Hernandez

Filipe Luis

Koke

Gabi

Saul Niguez

Yannick Carrasco

Kevin Gameiro

Antoine Griezmann



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Moya

Rafael Munoz

Thomas

Tiago

Fernando Torres



2017-05-14 22:30:00

