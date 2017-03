Otäcka scener när Atlético kryssade på Riazor

Atlético spelade 1-1 mot Deportivo, men matchen kom att få ett annat fokus efter att Fernando Torres åkt på en otäck smäll.

Pepe Mel gjorde debut som tränare för Deportivo och hemmalaget gjorde en bra insats mot Atlético. Man tog också ledningen i den 13:e minuten efter att Jan Oblak slått en inspark rakt i gapet på Florin Andone, som utan problem tryckte dit bollen ensam med Oblak. Atlético bröjade jaga kvittering på en gång, men ett bristande kombinationsspel och en alldeles för låg intensitet kunde inte störa Deportivo, som genom ett betydligt rakare anfallsspel var mycket farligare. Kvitteringen kom dock till slut genom Antoine Griezmann, som drog till med ett långskott som skruvade sig in precis under ribban.Atlético gick för ett ledningsmål, men matchen fick ett abrupt slut när Fernando Torres i den 84:e minuten föll till marken efter en tackling i ryggen. El niño tappade medvetandet redan i luften och landade på nacken, och övriga spelare reagerade mycket kraftigt med rop och viftande efter sjukvårdare. Vrsaljko var snabbt framme för att, troligtvis, kontrollera att han inte svalt tungan. Torres fick vård i flera minuter innan han med en fixerad nacke bars ut på bår till en väntande ambulans framför gråtande med- och motspelare. Efter den långa behandligen återupptogs spelet, men det var inte mycket till fotboll som spelades under de återstående minuterna och matchen slutade således 1-1.LuxJuanfran - Arribas - Sidnei - LuisinhoMosquera - BorgesKakuta - Emre Çolak - FajrAndoneOblakVrsaljko - Giménez - Godín - FilipeCorrea - Thomas - Gabi - KokeGameiro - GriezmannDeportivo sparkar igång matchen och kommer snabbt upp på kanten för att slå ett inlägg, som Oblak tar ned. Annars är det Atlético står för bollinnehavet inledningsvis. Spelar väldigt brett, både Vrsaljko och Frilipe slickar sidlinjen.Atléticos första farlighet kommer i den 4:e minuten. Vrsaljko spelar in bollen till Correa som lägger upp den för Griezmann, men han hindras från att skjuta. Deportivo tar ledningen i den 13:e minuten efter att Jan Oblak slagit en katastrofal inspark som Florin Andone snappar upp och kommer fri med Oblak. Rumänen gör inget misstag och placerar in bollen vid Oblaks högra stolpe.Den första halvtimmen är i övrigt ganska händelselös och intetsägande. Atlético äger fortsatt bollinnehavet men utan att nå igenom på sista tredjedelen. Deportivo är tighta och disciplinerade i försvarsspelet och ser farliga ut när de vinner boll och kontrar. Andone går tidigt upp i presspelet och är ständigt ett hot när Atlético har bollen i backlinjen, och det är också på detta sätt Deportivo får sina målchanser i första halvlek.Ángel Correa har en möjlighet att kvittera i den 32:a minuten efter att Thomas hittat igenom med en bra passning mellan mittförsvararna, men Correas låga skott räddas.Deportivo har också möjligheter att dryga ut sin ledning när Emre Çolak slår ett inlägg mot den forne AIK-spelaren Celso Borges, men hans nick seglar över ribban.De sista tio minuterna är lite mer intensiva med mer kampmoment och chanspassningar åt båda håll. Trots flera hörnor och några bollar in i boxen blir det bara en målchans till innan halvitd och det är Pedro Mosquera som drar till med ett volleyskott efter en hörna, men Oblak står för en bra räddning.Andra halvlek fortsätter i samma spår som den första slutade. Deportivo ser trygga ut över hela planen men det dröjer bara drygt åtta minuter innan de gör sitt första byte. Fernando Navarro ersätter Gael Kakuta. Atlético vill inte vara sämre och gör ett dubbelbyte några minuter senare. Gaitán och Carrasco äntrar planen och Koke och Correa får lämna plats.Atlético har fortsatt svårt i offensiven och krånglar till det alldeles för mycket i kombinationsspelet samtidigt som man ofta hamnar för långt ifrån varandra. Deportivo spelar ett mycket rakare anfallsspel och lyckas också komma till bättre lägen, även om de inte har lika stort bollinnehav. Med en timme spelad får dock Atlético frispark i ett bra läge, precis utanför straffområdet. Griezmann kliver fram för att skjuta med vänstern, men bollen tar i muren.I den 65:e minuten gör Atlético sitt sista byte och det är Fernando Torres som går in och ersätter Kevin Gameiro.Filipe är mycket nära att kvittera genom ett riktigt golazo bara ett par minuter senare när han drar iväg ett långskott från vänsterkanten. Det stenhårda skottet går dock klockrent i stolpen. Kvitteringen kommer dock i samma moment när bollen hamnar hos Griezmann, som även han drar till med ett långskott. Bollen skruvar sig på ett lustigt sätt och går in precis under ribban. Kvitterat på Riazor.Depor är på väg att återta ledningen efter ett livsfarligt inlägg som är mycket nära att nå Andonde, men den går till slut igenom hela straffområdet.Hemmalagets andra byte kommer i den 75:e minuten när Emre Çolak går ut och ersätts av Alex Bergantiños.Atlético ökar på trycket i offensiven under den sista kvarten och Fernando Torres får ett jätteläge att ta ledningen åt Atlético i den 79:e minuten efter att kombinationsspelet äntligen fungerat. Torres får bollen i straffområdet och drar till med full kraft, men Lux gör en mycket bra räddning. Deportivos sista byte kommer i den 82:a minuten då Luisinho tvingas gå av efter lite skadekänningar. In kommer istället Laure.Det blir en väldigt tryckt stämning på arenan i den 84:e minuten efter att Fernando Torres fått en tackling i ryggen och fallit till marken. Han ser avsvimmad ut redan i fallet och landar konstigt med nacken. Reaktionen kommer på en gång från både Atléticos och Deportivos spelare, som skriker och vinkar efter sjukvårdare samtidigt som Vrsaljko springer fram till Torres och öppnar hans mun, troligtvis för att kontrollera att han inte svalt tungan. Sjukvårdarna skyndar sig in på planen och behandlingen tar lång tid. Flera spelade är uppenbart skakade och många står med tårar i ögonen. Till slut blir Torres, med en fixerad nacke, utburen på bår till en väntande ambulans. Riazor Blues sjunger vid flera tillfällen nidramsor(som vi inte behöver upprepa här), men blir snabbt nedtystade av resten av arenan som självklart inte uppskattar de groteska tilltagen.I den 89:e minuten återupptas spelet och Atlético spelar med tio man. Sju minuters tilläggstid annonseras ut, men det är i ärlighetens svårt att tänka på fotboll efter den tidigare händelsen, och spelarna verkar tycka detsamma. Matchen slutar 1-1.Skott (på mål) 12(3) - 10(4)Regelbrott 14 - 10Hörnor 7 - 2Offside 0 - 1Bollinnehav 44% - 56%Gula kort 2 - 1Röda kort 0 - 0