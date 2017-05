Ett känslosamt avslut

2017-05-21 16:45

En match som egentligen inte handlade om matchen, utan om farväl. Farväl till klubbmärket, farväl till Margaritas rödvita bukett, farväl till Tiago. Men framför allt farväl till Vicente Calderón. Una despedida emotiva.

Paseo de los Melancólicos.

Vicente Calderón har varit Atlético de Madrids hem sedan 1966, och lustigt nog ligger den på Paseo de los Melancólicos. Ett passande namn på gatan där Atleti spelar, melankoli är ju en känsla som alla colchoneros känner väl igen. Snart går flyttlasset till Wanda Metropolitano och hela säsongen har man bävat inför den här dagen, bävat inför dagen som Atlético skulle lämna sitt fort. Nu är dagen här, matchen är färdigspelad och spelarna har antagligen lämnat arenan. Tifot inför matchen var i vanlig ordning mäktigt, Torres gjorde två mål under de första tio minuterna och Atlético vann med 3-1. De som hyllas bör blev hyllade, och det hela blev en fin avslutning på en otrolig epok. Det var som ett manus från en hollywoodfilm. Nu är den över. Paseo de los Melancólicos.



Startelvor

Atlético:

Oblak

Thomas - Savic - Saúl - Lucas

Koke - Tiago - Gabi - Carrasco

Griezmann - Torres



Athletic Club:

Arrizabalaga

De Marcos - Yeray - Laporte - Balenziaga

San José - Iturraspe

Raúl García - Beñat - Munian

Aduriz



Primera parte

Efter en avvaktande matchinledning kommer den första målchansen i den femte minuten när Carrasco spelar in bollen från högerkanten efter en kontring. Inlägget blir dock aningen för hårt och susar förbi framför fötterna på Fernando Torres, som annars haft ett gyllene läge att göra 1-0. El niño behövde dock inte vänta mycket längre. I den sjunde minuten gör Griezmann en mycket bra löpning, får en mycket bra lobbpass av Tiago och nickar en mycket bra boll i sidled till Torres, som rullar in 1-0. Det stannar dock inte där. Drygt två minuter senare kommer ytterligare en kontring, Torres spelar bollen till Griezmann, som lyfter ut den till Koke, som nickar tillbaka till Torres, som gör en halv cykelspark som svävar över Arrizabalaga i bortamålet. 2-0, och de första tio minuterna känns som en saga.



Spelmässigt är matchen ganska jämn, men Atlético spelar ändå lätt och avslappnat. På läktaren är det fest, vilket den fina inledningen av matchen bidrog till än mer, och det verkar ha smittat av sig på spelarna. Atléticos improviserade backlinje, som innehåller lika många mittfältare som försvarare, sköter sig bra trots att Aduriz får huvudet på bollen vid några tillfällen. Även mittfältet jobabr bra i defensiven och det är roligt att se Tiago komma in och göra ett bra jobb i sin sista match. Gästerna tar dock över bollinnehavet mer och mer ju längre halvleken skrider, men de riktigt farliga chanserna fattas fortfarande för de baskiska lejonen.



Det blir ett avbrott i spelet med drygt fem minuter kvar att spela efter att Muniain fått en arm i ansiktet av Thomas. Muniain är märkbart yr och får kliva av trots att han först försökt spela vidare. Det kommer dock inget byte utan Muniain kommer åter tillbaka in i spel med tre minuter kvar. Halvleken avslutas med att Atlético spelar runt och letar öppningar utanför Bilbaos straffområde samtidigt som en banderoll med texten "Gracias Tiago" vecklas ut på läktaren. 2-0 i halvtid.



Segunda parte

Athletic Club gör ett byte i halvtid, Iñaki Williams ersätter Iturraspe.

Atlético får chansen att göra 3-0 tidigt i andra halvlek efter att Thomas startat ett anfall som Carrasco sedan avslutar med att skjuta över, trots att Thomas fanns helt fri vid bortre stolpen. Belgaren får ytterligare en chans några minuter senare, när Koke slår ett lågt inlägg som Torres hoppar över vilket ger Carrasco ett bra skottläge, men hans skott går utanför.



Målchanserna fortsätter att komma för Atlético, Fernando Torres är nära att göra hattrick i den 57:e minuten när han kommer helt fri med Arrizabalaga. Han viker av åt höger och skjuter, bollen tar på Arrizabalaga och rullar mot mål. Målvakten jagar efter bollen som sakta är på väg över mållinjen, men Griezmann hinner dit först och slår in den. Målet räknas dock inte eftersom Griezmann var offside. Han kunde låtit bli att slå in bollen för att ge målet till Torres, men å andra sidan så kanske Arrizabalaga hunnit dit. Nåväl.



Athleti Club gör sitt andra byte i samma veva och det är Raúl García som kliver av planen till stående ovationer. Han är också noga med att gå runt klubbmärket vid avbytarbänken och inte trampa på det. Grande Rulo. Han ersätts av Markel Susaeta. Även Atlético gör ett byte i mitten av andra halvlek, Fernando Torres får lämna planen och det blir alltså inget hattrick. Han möts dock av ett stort jubel när han ersätts av Gameiro.



Spelmässigt händer inte så mycket under den här perioden. Inget av lagen lyckas skapa några målchanser, men Athletic Club står för det mesta bollinnehavet och har ett par fasta situationer.



Bytena fortsätter dock att komma - Gaitán ersätter Carrasco i Atlético och i bortalaget kommer Mikel Rico in för Beñat. Gästerna får också in en reducering i den 70:e minuten. Iñaki Williams skjuter från nära håll efter lite flipperspel i straffområdet och bollen tar på Savic arm och byter riktning. Oblak blir ställd och hinner inte med och målet är ett faktum.

Baskerna får energi av sin reducering och tar över spelet med en högre intensitet. Mikel Rico är nära att kvittera i den 77:e minuten med ett långskott som seglar precis över ribban.



Man kommer dock inte närmre, istället är det Atlético som drygar ut ledningen med två minuter kvar av ordinarie tid. Thomas Partey, som gjort en strålande insats under matchen, startar ännu ett anfall som så småningom hittar Griezmann som avslutar i stolpen. Correa, som precis blivit inbytt, dyker upp vid bortre stolpen och slår in returbollen med sin första bolltouch i matchen. Det blir också det sista officiella målet i Vicente Calderóns historia.



Innan målet hann Atlético göra sitt sista byte. Tiago lämnade Calderóns gräsmatta för sista gången och ersattes av målskytten Correa. Innan han gick av samlades hela laget, inklusive Oblak, runt Tiago på mitten av planen för att krama om honom. Han lämnade sedan planen i tårar, till stående ovationer och omfamnades av Simeone vid sidlinjen.



Det är också nära att Thomas får kröna sin fina insats med ett mål i den 90:e minuten. Saúl skjutpassar bollen i hockeystil mot Thomas på bortre stolpen, han sätter dit en fot men bollen går utanför. Det är också det sista som händer i den sista ligamatchen någonsin på Vicente Calderón. Atlético vinner med 3-1.



MATCHFAKTA

Skott (på mål) 12(4) - 16(1)

Regelbrott 13 - 11

Hörnor 2 - 5

Offside 3 - 0

Bollinnehav 42% - 58%

Gula kort 2 - 0

Röda kort 0 - 0



När matchen är slut samlas laget i mittcirkeln för att återigen hylla Tiago och ge honom ett minnesvärt avsked. Efter att det är gjort hyllas även Atléticos damlag, som häromdagen tog hem ligaguldet efter en fenomenal säsong där man inte förlorade en enda match. Efter en hedersvakt av herrlaget så går damlaget runt arenan för att ta emot publikens hyllningar, samtidigt som varje spelare ropas ut av speakern. Mycket bra att damlaget får den uppmärksamhet de förtjänar.



Sedan visas en video av klubbens historia, innan gamla storheter som Gárate, Ufarte, Adelardo, Paulo Futre, Milinko Pantic, Luís Perea och många fler kommer ut med samtliga troféer som laget vunnit genom historien. Dessutom presenteras hela laget och tränarstaben, innan alla tar en stor gruppbild tillsammans. Gárate, Gabi och till sist Simeone talar till publiken och Simeone säger: "Till alla journalister som frågar mig: Ja, jag kommer att stanna."



Ett fint farväl. Atlético lämnar Paseo de los Melancólicos, men känslan som Atlético förmedlar försvinner aldrig.

Hasta siempre, Calderón.



