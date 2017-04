2017-04-01 20:45

Malaga - Atlético

0-2



Tre grötiga poäng mot Málaga

Atlético tog en viktig men oglamorös bortaseger mot Málaga under lördagen.

Det såg försiktigt ut redan från start mot Málaga, men trots det tog Atlético ledningen efter drygt 25 minuters spel. Málaga stod dock för bollinnehavet, och vid de få tillfällen som Atlético skulle gå till anfall var det plottrigt, ofokuserat och slarvigt. Málaga var å andra sidan relativt ofarliga trots sitt stora bollinnehav, vilket var tur för Atlético. Mycket av matchen präglades av spring, gröt och duellspel, särskilt från gästernas håll. När Filipe chippade in 2-0 i ett sällsynt Atléticoanfall med en kvart kvar att spela kändes matchen avgjord, men Málaga fick ändå till en forcering. Skärpan framför mål var dock dålig hos hemmalaget - 21 skott men bara 5 på mål lyckades inte störa Jan Oblak, och reduceringen var aldrig nära. Atlético vann utan att övertyga och tog tre viktiga poäng.



Startelvor

Málaga :

Kameni

Rosales - Hernández - Llorente - Torres

Rodríguez - Camacho

Keko - Fornals - Juankar

Sandro



Atlético :

Oblak

Juanfran - Savic - Lucas - Filipe

Thomas - Gabi - Saúl - Koke

Torres - Griezmann



Primera parte

Det är ont om målchanser under en ganska försiktig matchinledning. Atlético har matchens första möjlighet efter drygt fem minuters spel efter att Koke snappat upp bollen på offensiv planhalva och tryckt av, men Kameni gör en bra räddning. Utöver ett skadeavbrott där Savic och Miguel Torres gjort sig illa i en luftduell är det fortsatt händelselöst under den första kvarten. Málaga har något större bollinnehav än Atlético och förlägger en hel del tid utanför Atléticos straffområde, men utan att det leder till några målchanser. Gästerna är försiktiga i presspelet och låter Málaga hålla i bollen. Miguel Torres har fortsatta problem efter skadeavbrottet och tvinas kliva av i den 15:e minuten. Han ersätts av Federico Ricca. Lucas drar på sig matchens första varning när han stoppar en kontring i den 19:e minuten.



Trots Málagas spelövertag tar Atlético ledningen i den 26:e minuten efter att Fernando Torres gjort ett fint jobb. El niño tar sig förbi två försvarare, men hindras och faller. Istället lyckas Koke sno åt sig bollen och rullar in bollen bakom Kameni. Det var även Koke som startade anfallet och fortsatte löpningen ända in i straffområdet. Ett något oväntat resultat sett till matchbilden, men det duger gott.



Málaga har stort bollinnehav även efter målet och försöker spela sig igenom Atléticos försvar på alla möjliga sätt. De långa inkasten är ett återkommande tema och flera spelare faller i straffområdet vid olika tillfällen, men utan åtgärd från domaren vilket är korrekt. Atlético fortsätter med ett avvaktande presspel men det smäller på en del i duellerna vilket skapar lite irritation. I anfallsspelet händer dock ingenting för de rödvita, som lyckas slå bort bollen varje gång ett kontringstillfälle ges. I övrigt är det bara fokus på försvarsspelet.



Först i den 42:a minuten kommer en bra chans för Málaga att kvittera. Ett lågt inlägg från högerkanten hittar Sandro, som snyggt styr bollen på mål via en klack. Oblak har dock inga problem att rädda då bollen tappar kraft och blir för svag för att hota. Det är också den sista målchansen innan domaren blåser i sin pipa, och Atlético går till halvtidsvila med en 1-0-ledning trots en mycket tam insats i första halvlek.



Segunda parte

Inget av lagen gör några byten i halvtid. Málaga får frispark från distans tidigt i andra halvlek och lyfter in bollen i boxen, men Oblak når högst och plockar säkert ned bollen. Atlético övertygar inte spelmässigt i andra halvlek heller. Försvarsspelet är bra, men så fort man vinner bollen är passningsspelet för svagt eller så tappar man bollen. Simeone gör ett byte i den 52:a minuten. Thomas har spelat färdigt äntrar planen gör Ángel Correa, som är betydligt bättre med bollen.



Atlético går framåt något mer efter de första tio minuterna i andra halvlek, men bristande passningsspel och oförmåga att hålla i bollen verkar vara ett permanent tema för kvällen. Det är med andra ord chansfattigt åt båda håll när en timme är spelad. Det är även då Málaga gör sitt andra byte: in kommer Recio och ut går Rodríguez.



Málaga tar över matchbilden något och biter fast bollen på Atléticos planhalva. De rödvita ser frustrerade ut och fortsätter att slå bort bollar. Det är också irriterat från läktarhåll när Oblak tar god tid på sig att slå sina utsparkar. Málaga saknar dock kreativitet i sitt anfallsspel, vilket är tur för Atlético. Hemmalaget gör sitt sista byte i den 73:e minuten. Atléticos gamla canterano Keko får lämna planen och in kommer Michel Santos.



Atlético får (hör och häpna) läge att göra 2-0 direkt efter Málagas byte när Griezmann får bollen efter en rörig situation i straffområdet, men hans avslut missar målet. Det tar dock bara en minut innan målet faktiskt kommer. Återigen gör Torres ett bra jobb när han stoppas men ändå får bollen vidare till Filipe, som skär in från vänsterkanten in i straffområdet. Filipe chippar kyligt bollen över Kameni och Atlético har därmed ledningen med 2-0. Samtidigt ekar atleeeeeti, atleeeeti från den högljudda klicken av rödvita bortasupportrar.



Málaga får fortsätta sin jakt på mål och har flera lägen att reducera. Sandro står för en bra aktion när han tar ned bollen på bröstet och drar till på volley, men bollen går i famnen på Oblak. Samme Sandro testar kort därefter att chippa bollen över Oblak efter en kontring, men bollen får ingen vidare höjd. Oblak hinner stå för ytterligare en bra räddning innan Simeone bestämmer sig för att göra sitt andra byte och säkra upp försvaret. Griezmann, som varit osynlig under kvällen, ersätts av Diego Godín. Málagas forcering fortsätter dock och Rosales har ett jätteläge när han får bollen mitt framför mål, men Oblak klarar även det skottet. Simeone gör även sitt sista byte och sätter in Joséma Giménez istället för målskytten Filipe. Därmed är samtliga av Atléticos fyra mittbackar inne på planen samtidigt!



Málagas forcering kommer av sig lite och Atlético kan flytta upp spelet under de avslutande minuterna. Correa lyckas få ett avslut på mål, men i övrigt är det en lugn avslutning på matchen, som blåses av efter tre minuters tilläggstid. Atlético står för en tam insats, men vinner med 2-0.



MATCHFAKTA

Skott (på mål) 21(5) - 7(6)

Regelbrott 9 - 11

Hörnor 6 - 0

Offside 0 - 2

Bollinnehav 63% - 37%

Gula kort 2 - 2

Röda kort 0 - 0

