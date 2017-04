2017-04-25 21:30

Atlético - Villarreal

0-1



Ineffektivt Atlético förlorade

Atlético ägde hela matchen mot Villarreal, men ineffektiviteten blev kostsam för de rödvita. Trots att skottstatistiken visade 23 - 6 efter full tid så slutade matchen 0-1.

Atlético tog tag i taktpinnen från start och kom till flera vassa chanser i första halvlek, men trots det blev det ingen utdelning. Chanserna fortsatte komma i andra halvlek där bl.a. Nico Gaitán hade ett friläge, men det ville sig inte för Atlético. Andrés Fernández räddade allt som Atlético hade att komma med, även om det ofta var väldigt tama avslut. Villarreal hade i princip inget offensivt spel, men när Filipe Luís slarvade med bollen tio minuter från slutet kom den enda chansen som gästerna behövde. Bakambu skickade in bollen mot Roberto Soriano som lyckades in den i mål. Ett tröttkört Atlético försökte, men orkade inte resa sig under de återstående minuterna.



Det tuffa matchandet tog ut sin rätt till slut och ett slitet Atlético förlorade återigen mot Villarreal. Man har nu fyra raka matcher utan vinst mot de gula ubåtarna.



Startelvor

Atlético :

Oblak

Giménez - Godín - Savic - Filipe

Saúl - Gabi - Koke - Gaitán

Correa - Griezmann



Villarreal :

Fernández

Rukavina - Gonzalez - Musacchio - Costa

Castillejo - Soriano - Trigueros - Dos Santos

Ádrian - Sansone





Primera parte

Det är en tillknäppt start på matchen där inget av lagen kommer till några farligheterna under de första tio minuterna. Närmast är Nico Gaitán som vänder bort Jaume Costa i straffområdet men väntar för länge med avslutet vilket resulterar i en inspark. Precis när klockan passerat tio minuter kommer dock en jättemöjlighet när Atlético vinner boll efter lite slarv i Villarreal-försvaret. Ángel Correa får till ett bra skott som Andrés Fernández styr ut mot kanten, där Griezmann hämtar den och skickar in den mot straffområdet. Saúl kommer framstormande centralt i banan och får huvudet på bollen men Fernández räddar återigen.



Frånvaron av Juanfran/Vrsaljko märks ganska väl i det offensiva spelet, som är koncentrerat mer centralt än vad som vanligtvis är fallet. Correa, Griezmann och Gaitán försöker kombinera sig igenom Villarreals försvar och Correas närvaro i startelvan är säkert en produkt av hans individuella skicklighet i bristen på offensivt understöd på högerkanten. Villarreal är dock välorganiserade i defensiven vilket gör det svårt för Atlético att bryta igenom. Hemmalaget försöker även med en del långskott men de stör inte Andrés Fernández.



Nästa farlighet för Atlético kommer med en halvtimme spelad och det är återigen en dubbelchans. Griezmann kommer med bollen i full fart och avslutar distinkt, men Fernández räddar. Han släpper dock en retur som Nico Gaitán nickar, men bollen blockeras ut till en hörna.



Atlético kommer igenom allt oftare ju längre den första halvleken går, men Villarreal får inte till något offensivt spel alls och blir ofta stillastående när de kommer nära Atléticos straffområde. Man får inte heller något skott på mål innan första halvlek är färdigspelad. Atlético gör en bra första halvlek men lyckas inte få hål på Villarreal.



Segunda parte

Matchbilden är oförändrad i andra halvlek med ett Atlético som vill framåt. Nico Gaitán har dock en jättemöjlighet att göra 1-0 i den 53:e minuten när han kommer helt fri med Andrés Fernández, men han räddar än en gång. Simeone gör ett dubbelbyte nästan direkt efteråt och det är just Gaitán som får kliva av tillsammans med Ángel Correa. In på planen kommer istället Yannick Carrasco och Kevin Gameiro.



I den 58:e minuten får Atlético frispark i ett bra läge, strax till vänster utanför straffområdet. Carrasco skjuter bollen i muren och Griezmann tar returen, men bollen täcks ut till en hörna. Efter 63 spelade minuter gör även Villarreal ett byte. Ádrian López får applåder när han kliver av och in kommer istället Roberto Soriano.



Efter en period där inget lag kommit till några chanser får Atlético ett bra läge när Gameiro och Carrasco snurrat upp några försvarare i straffområdet. Bollen hamnar till slut hos Filipe som skruvar bollen ovanför det bortre krysset. Strax därpå blir det halvfarligt för Villarreal när Stefan Savic nickar ett inlägg nära eget mål.



Yannick Carrasco får kliva av tidigare än beräknat efter att han fått en smäll mot axeln i en närkamp med Antonio Rukavina. Han ersätts av Fernando Torres i den 72:a minuten. Torres får en möjlighet omgående när han äntrat planen när Griezmann slår ett inlägg från högerkanten som Torres är först på, men nicken går precis utanför stolpen.



Villarreal har ett sällsynt skott på mål genom Roberto Soriano med en kvart att spela, men Oblak har inga problem att rädda. I samma veva kommer Villarreals andra byte när Cédric Bakambu ersätter Nicola Sansone. Soriano får ytterligare en möjlighet när han får en mycket bra passning snett inåt bakåt, men Diego Godín lyckas ställa sig i vägen för skottet. Istället kan Atlético kontra och Giménez får till ett avslut som Fernández räddar.



Villarreal tar ledningen i den 81:a minuten och det är tredje gången gillt för Roberto Soriano. Filipe tappar bollen på ett slarvigt sätt och Bakambu slår ett inlägg som Soriano slår in. I samma läge är skottstatistiken 20 - 6 i Atléticos favör, vilket vittnar om ineffektiviteten hos hemmalaget.



Gästernas sista byte kommer med fem minuter kvar av ordinarie tid. Rodri ersätter Manu Trigueros.



Atlético sätter press på Villarreal under slutet av matchen och både Jaume Costa och Musacchio får varningar för maskning strax innan vi nått den 90:e minuten. De tre minuterna som domaren lägger till går åt ganska fort. Atlético hinner få en frispark som lyfts in i straffområdet utan resultat, Villarreal tar god tid på sig för insparken och Bakambu blir varnad. Det blir med andra ord ingen kvittering och Villarreal vinner mot ett oerhört ineffektivt Atlético.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 23(9) - 6(2)

Regelbrott 15 - 16

Hörnor 5 - 1

Offside 2 - 0

Bollinnehav 51% - 49%

Gula kort 2 - 6

Röda kort 0 - 0

Atlético-Villarreal Jan Oblak

Jose Gimenez

Stefan Savic

Diego Godin

Filipe Luis

Koke

Gabi

Saul Niguez

Nico Gaitan

Angel Correa

Antoine Griezmann



Avbytare

Yannick Carrasco

Kevin Gameiro

Lucas Hernandez

Moya

Thomas

Tiago

Fernando Torres

Andres Fernandez

Antonio Rukavina

Mateo Musacchio

Alvaro Gonzalez

Jaume Costa

Jonathan Dos Santos

Manu Trigueros

Bruno Soriano

Samu Castillejo

Adrian Lopez

Nicola Sansone



Avbytare

Cedric Bakambu

Mariano Barbosa

Daniele Bonera

Rodrigo Hernandez

Jose Angel

Roberto Soldado

Roberto Soriano



2017-04-25

