Misstänkt korsbandsskada på Šime Vrsaljko

Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.

Atléticos imponerande seger mot Sevilla under söndagen kan ha blivit dyrköpt för den spanska huvudstadsklubben. Tillställningen var inte ens en minut gammal när Šime Vrsaljko satte sig ned på gräsmattan efter en aktion på egen planhalva. Kort därpå signalerade han att han inte kunde fortsätta vilket slutade med att tränarstaben med Diego Simeone i spetsen tvingades göra sitt första byte redan efter ett antal minuters spel. Kroaten gick av för egen maskin ihop med läkarstabens överhuvud Dr. José María Villalón. Han testades kort därpå och klubben meddelade att försvarsspelaren hade ådragit sig en stukning i vänster knä. Ett antal timmar senare åkte Vrsaljko till ett sjukhus för att genomföra ytterligare tester och det var i samband med det här som man började inse att det rör sig om en betydligt svårare skada än en stukning.Läkarstaben misstänker en korsbandsskada som i så fall skulle göra att kroaten blir den andre spelaren att ådra sig en sådan under den pågående säsongen. Vrsaljko skulle i så fall missa resten av säsongen och de kommande 7-8 månaderna. Diagnosen är dock ännu inte fastställd, men rädslan för en ny korsbandsskada är väldigt närvarande. Atléticos läkarstab väntas genomföra ytterligare tester under morgondagen för att fastställa den slutgiltiga diagnosen.Mer information kommer således under morgondagen.Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.Atlético reser till Andalusien och gästar Granada i den 27:e omgången av La Liga.