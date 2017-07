OFFICIELLT: Alessio Cerci lämnar Atlético de Madrid

Den italienske anfallsspelaren lämnar Atlético efter en misslyckad tid i röd-vitrandigt. Anledningarna är många.

Atetico de Madrid har nått en överenskommelse med Alessio Cerci om att riva det kontrakt som sträckte sig till den 30 juni 2018. Italienaren skrev på ett 3-årskontrakt med Atlético precis innan övergångsfönstret bommade igen i september 2014 där de båda parterna hade möjligheten att förlänga detsamma med ytterligare en säsong via en option. Båda parterna kom överens om att utnyttja optionen ifjol när spelaren alltjämt återhämtade sig från en efterhängsen knäskada, men timmarna innan sommarens övergångsfönster öppnade bestämde sig de båda parterna för att gå separata vägar. Cerci anslöt till Atlético den 1 september 2014 efter långdragna förhandlingar med Torino och övergångssumman skrevs till ungefär €16 miljoner. Manzanaresklubben betalade visserligen bara €8 miljoner eftersom den andra halvan pungades ut av en extern finansiär från Qatar.



Cerci lånades ut till Milan under januarifönstret samtidigt som Fernando Torres gick i motsatt riktning. Han lyckades inte heller i Milano och fick sedermera leta en ny utlåning eftersom Simeone hade strykit över honom ett halvår tidigare. Atlético behövde inte besvära sig över Cercis karriär utan man gav Milan fria tyglar att hitta en ny klubbaddress. I januari 2016 lånades han ut till Genoa, men väl där blev det bara elva matcher sedan han dragit på sig en knäskada som höll honom borta från spel i 6-8 månader. I samma veva hade Fernando Torres utlåning till Atlético löpt ut och canteranon skrev på ett permanent kontrakt med klubben vilket gjorde att Cerci återigen blev spanjorernas problem.



Atlético försökte låna ut honom till en rad olika klubbar, däribland Bologna, men läkarundersökningar fastställde att Cerci inte skulle bli spelduglig under en längre period och med det i åtanke backade även Bologna - två gånger om. I slutändan tillbringade han förra säsongen i Atlético, men det blev bara två matcher och nu lämnar han alltså som bosman sedan de båda parterna bestämt sig för att gå separata vägar.



ATLÉTICO-CERCI: EN ICKE KOMPATIBEL KOMBINATION

Han kom till Atlético efter sin bästa säsong i karriären, men väl i den spanska huvudstaden lyckades han aldrig övertyga Diego Simeone. Cerci kom dels väldigt sent och det i sig är ett stort handikapp med Profe Ortegas krävande försäsong som sedermera sätter grunden för säsongen. Han kom dessutom överviktig till Atlético och om det är något som tränarstaben är allergisk mot så är det när spelare inte sköter om sig själva på semestern. Italienarens dåliga attityd på träningsplanen var en annan sak som låg honom i fatet. Redan under säsongens första landslagsuppehåll stod det klart att Cerci inte hade något att göra i Atlético och när spelaren dessutom uttalade sig om att han ville ha mer speltid i samband med en landskamp mot Albanien hade han själv satt in dödsstöten. Man kräver inte speltid offentligt under Simeones ledning.



Simeone tog ändå tillbaka Cerci sedan italienaren inte lyckats hitta en klubb under det förra övergångsfönstret, men han var dels helt ur slag eftersom han inte hade spelat på väldigt länge och hade helt enkelt inte kvalitéen att bidra med något på den här nivån. Cerci blev något av ett skämtobjekt för Atlético-supportrarna som hoppades att han kanske skulle ha något kvar från sin tid i Torino, men där man framförallt drev med 29-åringen i de få matcherna som han spelade.

0 KOMMENTARER 256 VISNINGAR 0 KOMMENTARER256 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-07-01 11:01:43 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-07-01 11:01:43

