OFFICIELLT: Atlético får inte registrera spelare i sommar - det här gäller nu

Atléticos överklagan till CAS gick inte igenom vilket innebär att man inte får registrera spelare innan den 1 januari 2018.

Idrottens skiljedomstol (Court of Arbitration for Sport) meddelade Atlético de Madrid sitt slutgiltiga beslut i fallet "Caso Menores" under förmiddagen och det var inte det man hade hoppats på från klubbledningens sida. Det blir ingen sänkning av FIFA:s ursprungliga straff på två övergångsfönster utan möjlighet till registrering av spelare vilket innebär att Atlético tvingas vänta till den 1 januari 2018 innan man kan skriva in potentiella nyförvärv. Beslutet anlände påskrivet av de tre domarna Efraim Barak, Ulrich Haas och Romano F. Subiotto till Vicente Calderón och advokatfirman Martens Lawyers under förmiddagen. Den enda ljuspunkten är det faktum att CAS sänkt det ursprungliga bötesbeloppet (från CHF900,000 till CHF550,000), men det är ingen större tröst för Diego Simeone och hans tränarstab.Dokumentationen kring fallet som avgjorts i Château de Béthusy i Lausanne kommer inte offentliggöras av CAS förränn om ett antal veckor, kanske ett antal månaders tid.Atléticos sportsliga ledning har jobbat på två olika planer under nyligen avslutade säsongen beroende på utfallet av "Caso Menores". Den ena ifall man får registrera nya spelare och den andra ifall man inte får göra det.En svår ekvation.Amath och Diogo Jota är de som imponerat mest under sina respektive utlåningar under 2016-2017. Detsamma gäller Héctor Hernández (som gjorde 23 mål), men han spelade i Segunda B den gångna säsongen. De andra har saknat regelbunden speltid och inte lyckats imponera under sina respektive utlåningar.