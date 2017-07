OFFICIELLT: Fernando Torres förlänger

Atlético förlänger med Fernando Torres till den 30 juni 2018.

Det har visserligen varit "klart" under en längre tid, men under onsdagskvällen kom slutligen det officiella pressmeddelandet som gör gällande att Fernando Torres stannar i Atlético de Madrid ytterligare en säsong. Den spanska huvudstadsklubben kom överens med 33-åringen om att förlänga redan efter lagets besök hos Mahou i mitten av maj, men de båda parterna har dragit ut på kontraktsskrivningen som slutligen skedde under onsdagen.



Diego Simeone pratade med Torres i samband med besöket hos Mahou där han klargjorde för anfallaren att tränarstaben räknar med honom inför nästa säsong vare sig idrottens skiljedomstol (CAS) bestämde sig för att upprätthålla registreringsförbudet eller inte. Med det i åtanke åkte Torres på semester med familjen och återvände sedermera till Spanien i dagarna för att skriva under avtalet. Han har tackat nej till anbud från Mexiko, USA och Kina under sommaren.



Det nya avtalet sträcker sig till den 30 juni 2018.

ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-07-05 21:56:48

