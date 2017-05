OFFICIELLT: Koke förlänger till 2024

Atlético förlänger med canteranon till den 30 juni 2024.

Koke förlänger sitt kontrakt med Atlético de Madrid till den 30 juni 2024.



Det står klart sedan den spanska huvudstadsklubben offentliggjort en överenskommelse med canteranon gällande en fortsättning i röd-vitrandigt under tisdagskvällen. Det nya kontraktet innebär förstås en löneförhöjning för 25-åringen, men också en höjning av hans utköpsklausul som inte är känd i nuläget.



Atlético har förhandlat med Iñaki Espizua under en längre tid för att genomföra kontraktsförlängningen, men det hela har gjorts i största hemlighet. Koke

0 KOMMENTARER 287 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-05-23 18:40:55

Atlético förlänger med canteranon till den 30 juni 2024.