OFFICIELLT: Lucas förlänger till 2022 med ny utköpsklausul

Lucas förlänger sitt kontrakt med Atlético och får en ny utköpsklausul.

Bröderna Hernández har minst sagt varit på tapeten under den senaste månaden, men nu kan vi åtminstone konstantera att en av de stannar i Atlético de Madrid. Den spanska huvudstadsklubben offentliggjorde nämligen att Lucas har förlängt sitt kontrakt för tredje gången på lika många säsonger. 21-åringen är hett villebråd i Europa p.g.a. sin tuffa, men samtidigt eleganta spelstil och som resultat av de fina insatserna i såväl Juvenil som seniorlaget har fransmannen jagats av en mängd lag med betydligt större ekonomiska muskler.



Atléticos majoritetsägare Miguel Ángel Gil Marín avslöjade att Manchester City var beredda att betala Lucas dåvarande utköpsklausul på €24 miljoner redan förra sommaren, men den gången agerade klubben kvickt och behöll spelaren som en konsekvens av detta. Lucas belönades med ett bättre kontrakt samtidigt som utköpsklausulen höjdes till €36 miljoner. Det hjälpte dock föga. Försvarsspelaren fortsatte vara väldigt attraktiv trots den ringa speltiden och när klubbar som PSG och Manchester City fortsatte jakten på Lucas genom att erbjuda honom betydligt bättre ekonomiska förutsättningar bestämde sig Atlético än en gång för att förlänga kontraktet med en av sina största talanger.



Det nya kontraktet löper till den 30 juni 2022 och numera ingår en utköpsklausul på €55 miljoner i avtalet. Lucas lön höjs förstås parallellt med det nya kontraktet skrivits, något som innebär att han säkerligen klättrar upp i åtminstone mitten av löneskalan i Atlético.



LUCAS HERNÁNDEZ EGNA ORD

"Det betyder allt att förlänga med klubben. Jag har kämpat för det här sedan barnsben. Jag lyckades skriva mitt första proffskontrakt med klubben för två år sedan och att förlänga det nu gör mig stolt. Det här betyder verkligen allt för mig eftersom jag har kämpat för att nå hit sedan jag var en liten grabb. När man väl når hit vill man kämpa på ännu mer. Jag befinner mig i en period av min karriär där jag vill ha ännu mer. Att spela till mig en startplats i startelvan är vad jag verkligen vill uppnå och det kommer jag att kämpa för tills jag lyckas".



"Jag tänker inte stanna vid att jag har debuterat i mitt livs klubb. Jag vill ha mer. Därför förlängde jag. Jag vill vara en väldigt viktig spelare i det här laget".



"Det här är mitt livs klubb och jag känner en stor tacksamhet gentemot Atlético. Därför förlängde jag även".



"Jag funderade inte särskilt mycket när de ringde mig för att meddela att de ville att jag skulle förlänga med Atlético. Situationen som klubben befinner sig i är otrolig. Vi har fantastiska fotbollsspelare, en fantastisk tränarstab och jag hoppas att vi ska fortsätta på samma vis. Därför förlängde jag även".

0 KOMMENTARER 93 VISNINGAR 0 KOMMENTARER93 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-05-01 18:26:26 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-05-01 18:26:26

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-05-01 18:26:26

Atlético

2017-05-01 17:57:15

Atlético

2017-04-30 10:02:09

Atlético

2017-04-30 06:07:09

Atlético

2017-04-29 21:12:00

Atlético

2017-04-28 19:45:00

Atlético

2017-04-28 18:39:23

Atlético

2017-04-26 19:08:20

Atlético

2017-04-26 18:11:00

Atlético

2017-04-26 00:55:19

ANNONS:

Lucas förlänger sitt kontrakt med Atlético och får en ny utköpsklausul.Atlético får antagligen klara sig utan Giménez under sluttampen av säsongen. Han blir borta i minst 2-3 veckor.MADRID. Atlético vann för första gången på 66 år en bortamatch med fem måls skillnad. Det märkes att Diego Simeone var nöjd med matchen på presskonferensen.Genrepet inför Champions League slutade med storvinst för Los Rojiblancos. På semesterön slogs Las Palmas tillbaka med 5-0 i en match som var avgjord redan efter 15 minuter. Ingen onödig energi var tvungen att spillas så spelarna är utvilade inför matchen på tisdag.Ligan leder mot sitt slut när vi nu går in i den 35:e matchomgången. För Atléticos del blir det en resa söderut för att ta sig an hemmaduktiga Las Palmas. Både lagen saknar viktiga spelare så frågan är vilken tränare som fyller sina hål bästa vis.Atlético de Madrids tränare genomförde den sedvanliga presskonferensen inför helgens LaLiga-match.Tisdagskvällens domare mot Villarreal, Ignacio Iglesias Villanueva är ingen större favorit i Manzanares eller hos Diego Simeone.Atlético de Madrid kommer få klara sig utan Yannick Carrasco mot Las Palmas, Real Madrid och Eibar..och kanske längre än så.MADRID. För tredje året i rad tar Villarreal poäng på Estadio Vicente Calderón. Simeone var inte speciellt nöjd på presskonferensen efter matchen, speciellt med tanke på Yannick Carrascos skada.