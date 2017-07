OFFICIELLT: Saúl förlänger till 2026 - ny utköpsklausul €150 miljoner

Atlético förlänger Saúls kontrakt till den 30 juni 2026 med en ny utköpsklausul på €150 miljoner!

Atlético de Madrid har förlängt Saúls kontrakt till den 30 juni 2026!



Nej, det är ingen synvilla. Saúls föregående kontrakt med Atlético sträckte sig till den den 30 juni 2021, men den spanska huvudstadsklubben har tagit tillfället i akt och förlängt det dåvarande avtalet med ytterligare fem säsonger vilket innebär att canteranon numera sitter på ett kontrakt som sträcker sig över nio år. Atlético har inte offentliggjort vad den nya utköpsklausulen ligger på, men det mesta tyder på att det kostar åtminstone €150 miljoner att köpa loss Saúl.



Manzanaresklubben har dessutom flyttat upp Saúl till den näst högsta lönekategorin i laget vilket innebär att han fått sig en rejäl löneökning i jämförelse med tidigare.



Saúl kom till Atlético sommaren 2007 och har tagit sig igenom samtliga ungdomskategorier innan han blev en viktig del av seniorlagets verksamhet. Han är förstås väldigt glad över kontraktsförlängningen.



SAÚL

"Jag är väldigt nöjd eftersom vi är som en familj i Atlético och det finns ingen bättre plats att vara på. Jag kommer jobba på som vanligt för att rättfärdiga klubbens förtroende för mig. Jag vill tacka alla mina lagkamrater och tränarstaben som hjälper mig på daglig basis. De har gjort mig till den spelaren jag är idag".



JOSÉ LUIS CAMINERO

"Saúl är en förebild för alla de barn som formeras i vår ungdomsakademi. Han är ett praktexempel när det gäller att bevia sig själv, arbeta för laget, osjälviskhet på planen och han besitter dessutom en väldigt imponerande kvalité. Han är en väldigt komplett fotbollsspelare med ett oerhört fint spel i luftrummet, ett otroligt skott utifrån. Saúl är outtröttlig arbetsmässigt och han har en enorm erfarenhet trots sin ålder..Vi bör känna oss väldigt glada för den här överenskommelsen eftersom det handlar om en stor fotbollsspelare och jag ser verkligen inte någon begränsning när det gäller hans utveckling".

