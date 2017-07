OFFICIELLT: Théo Hernández till Real Madrid

Théo Hernández lämnar Atlético de Madrid för spel i Real Madrid. Han säljs för en siffra mellan €26-28 miljoner, men den kan uppgå i sammanlagt €30 miljoner om alla bonusar uppnås.

Nej, det var inte bara en "derbynotis", ni vet, av karaktären "nu förstör vi för Atlético", men detta visste vi sedan länge.



Det sker inte särskilt ofta "eftersom saker och ting måste göras på rätt sätt", men nu är det hela ett faktum.



Théo Hernández lämnar Atlético de Madrid för spel i Real Madrid.



Han gör det efter åtta år i Manzanaresklubbens cantera och en säsong i Alavés som en av de mest talangfulla spelarna som man fått fram de senaste åren. En avgörande faktor för att en sån här övergång kunde genomföras är spelarens utköpsklausul. Atlético-ledningen gick med på att inkluderada en utköpsklausul på €24 miljoner i spelarens kontrakt när han förlängde i samband med förra sommaren. Meningen var att han skulle lånas ut en säsong och sedermera slåss med Filipe Luís om en startplats på vänsterbacken, men så blev det inte. Ett taktiskt drag av spelaren och hans agent Manuel García Quilón som slutligen gjorde att Madrid kunde sätta sig i förarsätet när vänsterbacken väl bestämt sig för spel i Chamartínklubben.



Atlético-ledningen försöker rentvå sig i den korta pressreleasen gällande Théos övergång genom att nämna hur spelaren vid ett flertal tillfällen förkastat olika kontraktserbjudanden från säväl klubben som andra klubbar runtom i Europa för att skriva på för Madrid. Det stämmer delvis. Atlético placerade förstås det sedvanliga ryktet om att Miguel Ángel Gil Marín skall ha erbjudit spelaren ett jättekontrakt för att rädda sitt eget skinn (€4 miljone per säsong) när Madrids intresse för spelaren uppdagades, men Atléticos majoritetsägare visste att klubben inte hade någon större möjlighet att behålla fransmannen eftersom beslutet att spela i Madrid var taget. Det hjälpte inte ens att Simeone pratade med spelaren i april. Samtidigt som agenten García Quilón använde sig av storklubbar runtom i Europa för att höja spelarens lön bestämde sig Théo för att han hade tröttnat på att övergången inte slutförts och tagit saken i egna händer. Han genomförde en läkarundersökning med Madrid redan den 5 maj, mittemellan Champions League-semifinalerna mellan Atlético och Real Madrid. Väl i Madrid kommer han tjäna €3,5 miljoner per säsong, men den lönen kommer förstås öka.



Kuriöst nog hade Lucas Hernández chansen att gå till Madrid också, men i den äldre broderns fall bestämde han sig för att skriva på ett nytt kontrakt med Atlético med en ny, högre utköpsklausul på €55 miljoner.



Från röd-vitrandigt håll var man redan medvetna om hur saker och ting skulle gå i november efter att Théo förkastat ett flertal anbud i samband med framgångarna som han hade i Alavés, men detta mörkades förstås på sedvanligt manéer för att inte störa Atletis säsong.



Det slutgiltiga priset för Théo hamnar på en summa mellan €26-28 miljoner vilket är något mer än vad han har inskrivet i sitt kontrakt. Det handlar därmed inte om att aktivera någon utköpsklausul vilket är det "ojuste" sättet att göra affärer på inom fotbollsvärlden, speciellt i Spanien. Istället handlar det om en övergång som antagligen kommer betalas ut i fyra olika omgångar under de kommande åren. I affären ingår även olika bonusar. Här handlar det om ytterligare €2-4 miljoner, men övergången i stort uppgår aldrig i mer än €30 miljoner om alla dessa slår in. De båda klubbarna har förhandlat under en längre tid trots att Atlético-ledningen låtsas som om inget har pågått.



Förhandlingarna påbörjades när Madrid hade läckt att Théo bestämt sig för spel i ärkerivalen lagom till säsongens andra ligaderby. Därefter har de båda klubbarna träffats flera gånger för att nå en överenskommelse som inte skadar relationerna. En sån här övergång är förstås väldigt känsligt i supporterkretsar, men det är inte första gången det sker.



ANLEDNINGARNA BAKOM THÉOS BESLUT

Théo var en av ett antal canteranos som tränade regelbundet med Atléticos seniorlag innan han lånades ut till Alavés förra sommaren, men han spelade sällan med Atlético B i Tercera División. Istället tillhörde fransmannen Juvenil A där han gjorde ett mycket bra år säsongen 2015-2016. Det gjorde i sin tur att Diego Simeone kallade honom till försäsongsträningen ifjol, men det som inte uppdagades då var de meningsskiljaktigheter mellan Atlético B:s dåvarande tränare Víctor Alfonso, klubben och spelaren. Alfonso tyckte inte om Théo eller Amath, båda väldigt framgångsrika i sina respektive låneklubbar under förra säsongen. Alfonso använde sig sällan eller aldrig av dessa spelare i Tercera División samtidigt som båda gjorde väldigt bra ifrån sig i Juvenil A och det i sig gjorde att Théo inte kände sig särskilt uppskattad i klubben.



Det som däremot inte har läckt ut i media ännu är att Théos gensvar när han lämnades utanför spelartrupperna till Atlético B:s matcher inte var särskilt bra. Inom röd-vitrandiga kretsar och speciellt på Cerro del Espino har det talats om att Théo haft disciplinära problem. Han skall exempelvis ha kommit försent till ett antal matchsamlingar när chanserna väl dök upp med Atlético B.



Offentligt har spelaren gått ut med att han är Real Madrid-supporter sedan barnsben vilket inte alls är ovanligt. Den typen av fall förekommer i båda canterorna och är vanligare än framförallt supportrar vill tro, men det är något som bara han själv och hans närmaste vet om det är sant.

