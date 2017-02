OFFICIELLT: Thomas förlänger till 2022

Atlético de Madrid har förlängt Thomas kontrakt till den 30 juni 2022.

Thomas Partey har förlängt sitt kontrakt med Atlético de Madrid till den 30 juni 2022.Det står klart sedan den spanska huvudstadsklubben offentliggjort kontraktsförlängningen i samband med gårdagen. 23-åringen har inte fått särskilt mycket speltid under den pågående säsongen, men Atlético är medvetna om mittfältarens potential och därför har man bestämt sig för att förlänga spelarens kontrakt. Thomas insatser i African Cup of Nations under januari och februari har också gjort att ett flertal europeiska klubbar har intresserat sig för ghananens tjänster, däribland West Ham och Middlesbrough, men Atlético har sagt nej till alla värvningsförsök så här långt.Den ghananske landslagsmannen kom till Atlético 2011 i samband med att han blivit upptäckt av en scout som sedermera rekommenderade honom till Manzanaresklubben. Därefter har det blivit 31 tävlingsmatcher i den röd-vitrandiga tröjan och sammanlagt tre mål de gångerna när Diego Simeone gett honom chansen. Däremellan har han representerat Mallorca och Almería på lån, men också spelat i Atlético B.